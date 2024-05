Thêm một cổ đông lớn thoái bớt vốn tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Hai cổ đông lớn thoái bớt vốn tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Ảnh: Hải An.

Công ty cổ phần Đầu tư sao Á D.C vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng.

Theo đó, ngày 7/5, Đầu tư sao Á D.C đã bán ra 190.000 cổ phiếu HAH của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE), qua đó giảm sở hữu từ 10,01%, về 9,83% vốn điều lệ.

Lý do thay đổi sở hữu là để điều chỉnh danh mục đầu tư.

Đáng chú ý, chỉ sau đó 1 ngày, ngày 8/5, CTCP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VCS) đã bán ra 5.278.500 cổ phiếu HAH, giảm sở hữu từ 7,53%, về 2,53% và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Trong một diễn biến khác, HĐQT HAH vừa có Nghị quyết phê duyệt việc tham gia và ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh để đầu tư và khai thác tàu số hiệu HCY-268 (Haian Opus), tổng giá trị dự kiến gần 696 tỷ đồng.

Trong đó, HAH sẽ góp gần 296 tỷ đồng (tỷ lệ 42,5%), CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà góp hơn 52 tỷ đồng (tỷ lệ 7.5%), còn lại 50% vay vốn ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh tại HAH, trong quý I/2024, HAH đem về hơn 704 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7% so với cùng kỳ, nhưng sau cùng chỉ lãi ròng 59,2 tỷ đồng, giảm 50,2% so với cùng kỳ năm trước.

HAH cho biết, kết quả quý I kém tích cực so với cùng kỳ chủ yếu do hoạt động vận tải giảm. Cụ thể, sản lượng vận tải tăng do mở thêm tuyến vận tải nhưng giá cước biển giảm, giá cho thuê tàu giảm, dẫn tới lợi nhuận hoạt động khai thác tàu giảm mạnh. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh các công ty con, công ty liên kết cũng bị ảnh hưởng, làm giảm lợi nhuận.

Năm 2024, Hải An đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 3.326 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty mẹ đạt 290 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và gần 25% so với thực hiện năm 2023. Như vậy sau 3 tháng, công ty đã hoàn thành 21,2% kế hoạch doanh thu và 20,4% mục tiêu lãi ròng cả năm.