Thêm một công ty bất động sản xin “dời hẹn” trả lãi cho lô trái phiếu 1.000 tỷ

CTCP Fuji Nutri Food (FNF) vừa công bố tình hình thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu FNFCH2223001 phát hành tháng 8/2022.



Cụ thể, ngày thanh toán lãi cho lô trái phiếu này theo kế hoạch là 12/2/2023, với số tiền hơn 25 tỷ đồng. Tuy nhiên do chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán, Công ty dời kế hoạch dự kiến thanh toán sang 20/2/2023.

Được biết, lô trái phiếu của FNF có tổng giá trị huy động là 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn ngày 12/08/2023, áp dụng lãi cố định 10%/năm. Lô trái phiếu của FNF không áp dụng việc hoán đổi tự nguyện, và Công ty có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước hạn tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành (12/8/2022) theo hình thức gửi thông báo bằng văn bản cho trái chủ, hoặc khi xảy ra vi phạm theo quy định.

Ghi nhận trên Sở GDCK Hà Nội (HNX), FNF còn đang có một lô trái phiếu khác được phát hành vào tháng 3/2021, trị giá 720 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng (đáo hạn ngày 18/3/2024). Mục đích của đợt phát hành là để góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa FNF và CTCP Địa ốc Ngân Hiệp – doanh nghiệp bất động sản sở hữu dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 1 – Hồ Tràm với quy mô hơn 9 ha.

Được biết, Fuji Nutri Food hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, thành lập ngày 18/9/2019 với tên gọi ban đầu là CTCP Đầu tư Bất động sản An Nhiên, vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Sau đó, Công ty đổi tên thành Fuji Nutri Food như hiện nay. Người đại diện theo pháp luật hiện là ông Lý Trường An. Ông An cũng là đại diện pháp luật cho rất nhiều doanh nghiệp bất động sản khác, như CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Bình An (chủ đầu tư dự án Galaxy 9 Residence), CTCP Thương mại đầu tư An Nhi, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Sơn Bình, CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đại Phát…