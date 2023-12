Thêm một công ty họ Sông Đà “năm lần bảy lượt” khất trả cổ tức cho cổ đông

Công ty cổ phần Sông Đà 9 (mã chứng khoán SD9) đã có thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền

SD9 tiếp tục dời ngày trả cổ tức từ ngày 29/12/2023 sang ngày 28/06/2024 với lý do Sông Đà 9 đang có nhu cầu vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh nên chưa thu xếp đủ tiền để thanh toán cổ tức năm 2017 cho các cổ đông.

Được biết, công ty dự kiến trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng hơn 34 tỷ đồng cho cổ đông. Đáng nói, đây là lần thứ 8 doanh nghiệp này lùi lịch trả cổ tức 2017. Danh sách cổ đông cho đợt chi trả này đã được chốt từ 20/9/2018, tức cách hiện tại hơn 5 năm.

Được biết, Sông Đà 9 được thành lập năm 1960, tiền thân là Liên trạm cơ giới tại công trình thủy điện Thác Bà. Năm 2006, cổ phiếu công ty giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm Tổng thầu xây dựng, tổng thầu EPC các công trình hạ tầng kỹ thuật (thủy điện, thủy lợi, giao thông, mỏ...) bằng cơ giới trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Tại thời điểm 30/9/2023, Tổng công ty Sông Đà nắm hơn 20 triệu cổ phiếu (tương ứng 41,5% vốn điều lệ tại SD9) và còn lại 41,5% thuộc về các cổ đông khác.

Về tình hình kinh doanh quý 3, SD9 ghi nhận doanh thu gần 118 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí giá vốn giảm giúp lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16 tỷ đồng, tăng 138% so với quý 3/2022. Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh nghiệp đạt hơn 30 tỷ đồng LNST, giảm 16% so với cùng kỳ.

Trên thị trường, cổ phiếu SD9 đang dừng ở mức 8.000 đồng/cp, tăng 23% so với đầu năm. Vốn hoá tương ứng 274 tỷ đồng.