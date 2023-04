Thêm một startup Việt được quỹ ngoại rót vốn Series A

Startup cho biết, với nguồn vốn này, Stringee sẽ tổng lực phát triển sản phẩm lên tầm cao mới để hỗ trợ doanh nghiệp Việt số hóa quy trình giao tiếp và chăm sóc khách hàng, đồng thời triển khai kinh doanh thị trường Mỹ và Ấn Độ.

Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM III (tên tiếng Anh: DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P – "DSVGF)") do Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) đồng quản lý cùng Daiwa Corporate Investment Co., Ltd (thuộc Tập đoàn Daiwa Securities – Nhật Bản)

DSVGF là quỹ đầu tư vốn tư nhân thứ 3 được thành lập và đồng quản lý bởi 2 định chế tài chính hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản với mục tiêu gia tăng lợi ích tốt nhất cho các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, tiêu dùng. Các công ty được DSVGF quyết định đầu tư không những được nhận nguồn vốn phát triển cần thiết, mà còn được hỗ trợ nâng cao chất lượng quản trị, hệ thống tài chính, thực thi tầm nhìn chiến lược và hưởng lợi từ mạng lưới đối tác của SSI và Daiwa.

Ông Shigeki Kanemoto, đại diện Daiwa Corporate Investment cho biết, Quỹ đầu tư vào Stringee vì đặc biệt ấn tưởng bởi quá trình tăng trưởng cũng như nền tảng công nghệ vững chắc của startup này. Với bề dày kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu, DSVGF sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho Stringee trong chặng đường phát triển tới.

Ra mắt vào năm 2017, Stringee là nền tảng giao tiếp (SDK/API) cung cấp tính năng Nghe/Gọi (thoại/video), Chat, SMS để có thể tích hợp nhanh chóng vào ứng dụng hoặc website (app/web) có sẵn của doanh nghiệp. Ngoài ra, startup này còn cung cấp phần mềm Contact Center StringeeX (tổng đài chăm sóc khách hàng đa kênh) giúp doanh nghiệp giao tiếp với khách hàng từ nhiều kênh (hotline, video call, SMS, chat, Facebook, Zalo, Email,...) trên một phần mềm duy nhất.

BAEMIN tích hợp Stringee Video Call API trên website rider.baemin.vn để hỗ trợ tài xế các vấn đề về tài khoản cần định danh khuôn mặt và xác minh thông tin.

Trong xu thế kinh doanh hiện đại, sự chênh lệch về chất lượng sản phẩm hay giá cả ngày càng thu hẹp, vì vậy lợi thế cạnh tranh đã được chuyển hướng sang việc thu hút và giữ chân khách hàng. Phần lớn các doanh nghiệp lớn/nhỏ đã nhận ra điều này và đang đầu tư nhiều hơn vào việc xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng (CSKH) chuyên nghiệp, cũng như xây dựng nhiều kênh giao tiếp khác nhau để tối đa hóa mọi điểm chạm với khách hàng.

Đó là lúc cần tới sự "ra tay" của công nghệ như Stringee. Thay vì mất từ 1 đến 3 năm để tự xây dựng và phát triển các tính năng giao tiếp như gọi thoại, gọi video, SMS, Chat hay tổng đài, doanh nghiệp có thể tích hợp nhanh chóng các tính năng này vào ứng dụng/phần mềm có sẵn chỉ từ 2 giờ, giúp tiết kiệm đến 80% thời gian và chi phí.

Khi tích hợp tính năng nghe/gọi của Stringee, doanh nghiệp sẽ ngay lập tức có được tiện ích CSKH tốt hơn. Bạn có thể gọi video với bác sĩ để nhận tư vấn khám bệnh trên app VOVBacsi24 là nhờ công nghệ của Stringee. Tương tự, nếu bạn gọi điện cho Bảo hiểm bưu điện PTI, công nghệ của Stringee sẽ định tuyến cuộc gọi.



"Nhu cầu chuyển đổi số về giao tiếp và CSKH của doanh nghiệp hiện nay ngày càng tăng theo cấp số nhân. Giải pháp công nghệ giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, rút ngắn thời gian/thao tác liên lạc cho doanh nghiệp như Stringee sẽ ngày càng được sử dụng rộng rãi" ông Nguyễn Phan Dũng - Phó Tổng giám đốc SSIAM cho biết. "Stringee hiểu rõ thị trường mà công ty hướng đến phục vụ và sở hữu tiềm năng phát triển rất lớn".

Tính năng nghe, gọi của Stringee ngoài phục vụ doanh nghiệp bán lẻ, thương mại điện tử, còn vô cùng hữu ích cho các ứng dụng cần có sự tương tác, giao tiếp thường xuyên với khách hàng như: Tài chính- Ngân hàng; Bảo hiểm; Đặt xe; Logistics; Khám - tư vấn bệnh trực tuyến; Đào tạo trực tuyến,...

Stringee hiện phục vụ hơn 1000 khách hàng doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau với 55 triệu người dùng cuối. Khoản đầu tư mới này sẽ củng cố đáng kể vị thế dẫn đầu thị trường của Stringee, đồng thời đưa công ty lên vị trí số một về lĩnh vực CPaaS (Communication Platform as a Service) tại Việt Nam.

"Vòng gọi vốn này là một bệ phóng vững mạnh giúp chúng tôi tiếp tục đầu tư vào đội ngũ nhân sự, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để tạo ra phần mềm đẳng cấp quốc tế. Hiện Stringee đã có văn phòng cũng như khách hàng tại Mỹ và Ấn Độ, nguồn vốn mới huy động thành công cũng sẽ được sử dụng để mở rộng kinh doanh tại 2 thị trường này" Ông Nguyễn Bá Luân - COO Stringee chia sẻ.

Trước khi có sự tham gia của DSVGF, startup về nền tảng lập trình giao tiếp này từng nhận vốn từ Quỹ Zone Startups Ventures (Canada) và 2 triệu USD tại vòng Pre-series A.