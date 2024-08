Thêm một tuyến đường nghìn tỉ mở rộng lên 30m nối Bến Lức (Long An) với Bình Chánh (Tp.HCM), tin vui cho người dân “đôi bờ” cửa ngõ vào cuối năm nay

Ngày 26/8/2024 thông tin từ Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An cho biết đang trong quá trình chuẩn bị công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị triển khai dự án nâng cấp, cải tạo đường 830C nối từ trung tâm huyện Bến Lức, Long An đến Tp.HCM. Dự án có chiều dài 9km với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng. Công trình dự kiến khởi công trong quý 4 năm nay và hoàn thành cuối năm 2025.

Theo quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, điểm đầu dự án dài khoảng 0,7km từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường Nguyễn Văn Tiếp (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An) sẽ giữ nguyên quy mô theo hiện trạng là đường đô thị, mặt đường bê tông nhựa rộng 12m, nền đường rộng 22m.

8,3km từ đường Nguyễn Văn Tiếp đến ranh Tp.HCM (đường Nguyễn Hữu Trí, Bình Chánh) sẽ nâng cấp, cải tạo đảm bảo theo quy mô đường đô thị. Gồm mặt đường bê tông nhựa rộng 20m, nền đường rộng 30m.

Đường tỉnh 830C ngoài giao cắt đường Nguyễn Văn Tiếp còn giao cắt nhiều tuyến giao thông quan trọng ở khu vực giáp ranh Tp.HCM như đường tỉnh 830E, đường song hành cao tốc Tp.HCM - Trung Lương, đường song hành vành đai 3 Tp.HCM và có nút giao tại ngã năm Tân Bửu (huyện Bến Lức).

Do đó dự án có tính chất quan trọng trong việc góp phần thông thoáng cửa ngõ khu vực Tây Nam Bộ với Tp.HCM, kết nối các trục giao thông chính yếu đã có và đang trong quá trình hình thành. Từ đó, người dân “đôi bờ” đi lại ngày càng gần.

Gần đây, những trục đường chính đang tích cực đầu tư tại Long An tạo cú hích cho thị trường bất động sản. Phải kể đến cao tốc Bến Lức – Long Thành dài 58km, qua tỉnh Long An, Tp.HCM và Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Dự kiến quý 1/2025 sẽ thông xe 21km đoạn từ Tp.HCM đi Long An.

Tuyến đường này khi hoàn thiện cùng với việc khép kín vành đai 3 Tp.HCM sẽ tiết kiệm thời gian di chuyển từ Long An đến Tp.HCM, Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam bộ, tạo thành trục động lực liên kết vùng hoàn chỉnh cho khu Tây.

Những năm qua, Long An không hiếm những khu đô thị sáng đèn nhờ lực đẩy từ hạ tầng. Cơ sở hạ tầng giao thông đã giúp khu vực "lại gần" với trung tâm Tp.HCM hơn. Từ đó, nhu cầu mua ở thực và đầu tư trở thành "khẩu vị" xuyên suốt ở các khu đô thị quy mô tại đây. Cùng với đó, giá cả hợp lý và sản phẩm đa dạng tiếp tục là "điểm cộng" thúc đẩy nguồn cầu từ các khu vực khác dịch chuyển mạnh mẽ về Long An.

Theo ghi nhận, một số dự án khu đô thị tại Long An tiếp tục nhận được sự quan tâm tích cực từ thị trường. Chẳng hạn, mới đây, Nam Long tiếp tục giới thiệu dòng sản phẩm The Aqua Signature giới hạn ven sông, view kênh đào có giá từ 12 tỉ đồng/căn thuộc Khu đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Long An) ra thị trường. Do sản phẩm nằm trong KĐT hiện hữu, tiện ích bài bản, cao cấp nên nhận được sự quan tâm tích cực từ người mua.

Rõ ràng, nhờ hạ tầng kết nối mà người dân "đi dễ về gần", từ đó quan niệm sở hữu bất động sản liền kề TP.HCM cũng dần thay đổi. Với người mua nhà hiện nay, địa giới hành chính không còn là rào cản tâm lý. Khái niệm trung tâm đã được họ định nghĩa lại. Đó là trung tâm của những đô thị vệ tinh, tiện đi làm, tiện sinh hoạt và tiện thụ hưởng những tiện ích đảm bảo chất lượng sống.





Đường 830C dự kiến sẽ được khởi công vào cuối năm nay.

Thời gian tới cả Tp.HCM và Long An sẽ tiếp tục đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng khác để giải quyết bài toán giao thông giữa hai địa phương.

Cụ thể, dự án Quốc lộ 50B có tổng đầu tư 18.600 tỉ đồng, kết nối trực tiếp Tp.HCM - Long An - Tiền Giang; hay, Tp.HCM đề xuất kéo dài đường Võ Văn Kiệt đến khu vực Đức Hòa, Long An. Trên tuyến cũng đầu tư nút giao liên thông hoàn chỉnh với Đường Vành đai 3 Tp.HCM.

Bên cạnh đó, Sở GTVT Tp.HCM cũng đề xuất sớm triển khai mở đường mới phía Tây Bắc, dài khoảng 8 km, rộng 40m. Dự án sẽ kéo dài đường liên ấp 6-2-5 từ đường Nguyễn Thị Tú và đường Vĩnh Lộc đến ranh tỉnh Long An. Đồng thời đầu tư nút giao liên thông hoàn chỉnh với Đường Vành đai 3 Tp.HCM. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 8.800 tỉ đồng theo hình thức PPP, giai đoạn 2024 – 2030.

Cũng tại khu vực phía Tây Bắc, Sở GTVT đề xuất UBND Tp.HCM chi hơn 6.000 tỉ đồng để mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa và Phan Văn Hớn (huyện Hóc Môn) kết nối với Long An. Dự kiến dự án được triển khai trong giai đoạn năm 2024-2028.