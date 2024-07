Thêm nhiều bên “hé lộ” KQKD quý 2/2024: DN tăng trưởng thúc cổ phiếu “gây sốt”, trong khi có công ty lỗ 18 quý liên tiếp

Là công ty chứng khoán đầu tiên công bố BCTC, Chứng khoán MB (mã chứng khoán MBS) ghi nhận lãi sau thuế 217 tỷ đồng, tăng 75% so với quý 2/2023 và là mức lợi nhuận cao kỷ lục theo quý trong lịch sử hoạt động.

Theo giải trình của MBS, kết quả kinh doanh tích cực của quý 2 là nhờ giá trị và khối lượng giao dịch chứng khoán toàn thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ, giúp hỗ trợ mảng môi giới và cho vay. Công ty mang về 883 tỷ đồng doanh thu trong 3 tháng, tăng trưởng 120% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, đóng góp lớn nhất là lãi từ cho vay và phải thu với gần 262 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ. Giá trị cho vay ký quỹ của công ty tiếp tục tăng hơn 500 tỷ đồng trong quý 2, nâng tổng dư nợ lên gần 10.000 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.557 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, tăng 63% và hoàn thành gần 54% kế hoạch năm.

Lãi đột biến còn có bộ đôi nhà CII. Theo BCTC quý 2/2024 của CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (mã chứng khoán CII), Công ty đạt lãi sau thuế 129 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Theo lý giải của CII, việc tăng lợi nhuận ròng từ hoạt động của BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã giúp biên lợi nhuận gộp của công ty cải thiện. CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận trở thành công ty con của CII từ quý 4/2023.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.577 tỷ đồng và lãi sau thuế 452 tỷ đồng, giảm nhẹ ở chỉ tiêu doanh thu nhưng lợi nhuận tăng gấp 3,8 lần. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 274 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ; hoàn thành gần 64% kế hoạch năm.

CTCP Đầu tư Cầu đường CII (mã LGC) - công ty con của CII - cũng ghi nhận kết quả khả quan với doanh thu 614 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 308 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với quý 2/2023. Lãi ròng 240 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, LGC đạt 1.284 tỷ doanh thu, tăng gấp đôi so với nửa đầu năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 498 tỷ đồng, gấp 2,6 lần. Lãi ròng thu về 365 tỷ đồng, gấp 4,4 lần.

LGC là chủ đầu tư các dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1, mở rộng Xa lộ Hà Nội, mở rộng 4 đoạn tuyến Quốc lộ 60 nối liền tỉnh Bến Tre và Trà Vinh, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Ninh Thuận...

CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam (mã chứng khoán CSV) - doanh nghiệp có cổ phiếu "gây sốt" trên sàn thời gian qua vừa có ước tính KQKD 6 tháng đầu năm với doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt lần lượt 832 tỷ đồng và 159 tỷ đồng. Riêng quý 2/2024, Công ty mang về 481 tỷ đồng doanh thu và 92 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; lần lượt tăng 34% và 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2024, CSV đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 1.640 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 261 tỷ đồng; lần lượt tăng 3% và 13% so với kết quả năm 2023. Như vậy sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành 61% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong công văn gửi HoSE ngày 10/7 giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp, CSV cho biết đây là vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Giá cổ phiếu CSV bị ảnh hưởng và chi phối trực tiếp bởi tình hình chung của thị trường chứng khoán và tâm lý nhà đầu tư.

Ở chiều ngược lại, ghi nhận lợi nhuận sụt giảm là CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR). Theo báo cáo tài chính riêng quý 2/2024 công bố ngày 10/7, lợi nhuận ròng của PHR đạt hơn 19 tỷ đồng, giảm mạnh 77% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận của PHR sụt giảm mặc dù doanh thu vẫn tăng (đạt 186 tỷ đồng, tăng 10%) là do trong quý 2 năm ngoái, công ty có khoản thu nhập khác gần 70 tỷ đồng. Đây là khoản thu nhập đến từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, lợi nhuận bán đất Khu công nghiệp VSIP III.

Nếu chỉ xét hoạt động kinh doanh cốt lõi, lợi nhuận gộp của PHR là 21 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp 11,2%, cải thiện hơn cùng kỳ là 6,9%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PHR mang về 455 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng đạt 29 tỷ đồng, giảm 89%. Biên lợi nhuận gộp đạt 9,6%, tăng 3,1%.

Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã chứng khoán DCM) cũng vừa có ước tính tình hình kinh doanh tháng 6/2024 với doanh thu 1.603 tỷ đồng, tăng 49% song lợi nhuận trước thuế khoảng 74,4 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2023

Đạm Cà Mau cho biết, doanh thu tháng 6/2024 tăng so với kế hoạch và cùng kỳ do tổng sản lượng tiêu thụ và giá bán tăng; lợi nhuận thấp so với cùng kỳ do phần tăng giá khí cao hơn phần tăng giá bán. Giá khí bình quân ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 cao hơn 1,381 USD/Tr.BTU so với kế hoạch năm 2024 và cao hơn 0,731 USD/Tr.BTU so với cùng kỳ năm 2023.

Thậm chí thua lỗ là CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (mã chứng khoán HKB), với mức lỗ sau thuế gần 15 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 18 liên tiếp công ty này báo lỗ.

Trong quý 2, doanh thu thuần của HKB đạt hơn 1,5 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ, tuy nhiên do giá vốn tăng nên lãi gộp chỉ đạt 579 triệu đồng, giảm 46%. Cộng thêm chi phí lãi vay 2,7 tỷ đồng, chi phí quản lý 12,8 tỷ đồng khiến công ty thua lỗ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HKB ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 3 tỷ đồng và lỗ gần 30 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế lên tới hơn 415 tỷ đồng.

Theo giải trình của HKB, công ty đang trong giai đoạn tái cơ cấu và sắp xếp lại nguồn vốn tín dụng với các ngân hàng nên chưa đáp ứng đủ nguồn vốn ngắn hạn để phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh. Tổng nợ vay của công ty tại thời điểm cuối quý 2/2024 là hơn 100 tỷ đồng.