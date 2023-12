Thêm nhiều ưu đãi khi nhận tiền kiều hối qua tài khoản MSB

Nắm bắt nhu cầu về kiều hối dịp cuối năm, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) triển khai chương trình ưu đãi miễn 100% phí ghi có và cộng thêm 0.3%/lãi suất tiết kiệm VND dành tặng khách hàng sử dụng dịch vụ Nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam.



Đối tượng của chương trình là khách hàng cá nhân nhận tiền từ người thân ở nước ngoài chuyển về Việt Nam (người thân đi xuất khẩu lao động gửi tiền về cho gia đình, người định cư ở nước ngoài gửi tiền về cho người thân,…) hoặc các khoản thu nhập khác của khách hàng được nhận hợp pháp theo quy định của pháp luật (ví dụ: youtube trả tiền cho các youtuber, khách hàng là người làm tự do -freelancer nhận thu nhập từ công ty nước ngoài,…)

Theo đó, khi tham gia chương trình, khách hàng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn từ MSB như: miễn 100% phí ghi có khi nhận tiền từ nước ngoài chuyển về tài khoản thanh toán mở tại MSB, ưu đãi tỷ giá hấp dẫn khi giao dịch bán ngoại tệ, cộng thêm 0.3%/năm lãi suất khi gửi tiết kiệm bằng VND từ 06 tháng trở lên (từ nguồn bán ngoại tệ chuyển khoản).

Sau khi nhận được tiền chuyển về, khách hàng có thể sử dụng tính năng bán ngoại tệ online trên ứng dụng MSB mBank với nhiều đặc quyền. Chỉ 01 phút thao tác trên ứng dụng MSB mBank hoặc giao dịch tại quầy MSB, khách hàng có thể bán ngoại tệ linh hoạt và nhân 3 lợi ích kể trên.

Đặc biệt, từ nay đến 31/12/2023, MSB gửi tặng từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng vào tài khoản thanh toán cho mỗi khách hàng thực hiện giao dịch nhận tiền kiều hối từ 1,000 USD trở lên. Ưu đãi được áp dụng với khách hàng cá nhân nhận kiều hối tại MSB từ kênh Western Union/RIA/Swift, có phát sinh bán ngoại tệ tại quầy cho MSB. Tải app và trải nghiệm ngay tại đây.

Với ưu thế về sự đa dạng ngoại tệ, hệ thống ngân hàng đại lý rộng khắp, tỷ giá cạnh tranh, thủ tục đơn giản, nhanh chóng, an toàn cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, dịch vụ chuyển/nhận tiền quốc tế của MSB luôn là lựa chọn của đông đảo khách hàng. Những nỗ lực của MSB trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ và hoạt động kinh doanh nói chung được ghi nhận qua nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Đặc biệt, vào cuối tháng 11/2023 vừa qua, MSB vinh dự nhận được giải thưởng "Bank of the year 2023" – giải thưởng dành cho ngân hàng Việt Nam duy nhất – do Tạp chí The Banker (Vương quốc Anh) trao tặng.

Chi tiết về chương trình, khách hàng truy cập tại: https://www.msb.com.vn/vi/w/nhan-tien-kieu-hoi-ket-noi-tinh-than-don-ngan-uu-dai hoặc liên hệ hotline 19006083.