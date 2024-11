Thêm số điện thoại lừa đảo đánh cắp tiền, người dùng tuyệt đối không nghe gọi, chặn số sớm!

Số điện thoại lừa đảo này lừa nhiều người cài đặt ứng dụng "điện lực", từ đó lấy trộm tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Mới đây, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai cho biết, vừa nhận được thông tin phản ánh từ khách hàng tên P.T.T. (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) về việc bị kẻ mạo danh nhân viên điện lực lừa đảo mất 85 triệu đồng.

Vụ việc xảy ra vào ngày 18/11, bà P.T.T. nhận được cuộc gọi từ số máy 0903.228.508, tự xưng là kế toán của Điện lực Biên Hòa gọi điện nhắc bà đóng tiền điện. Người này yêu cầu bà tải app của điện lực để trả tiền điện online. Trùng hợp là trước đó không lâu bà T. vừa được nhân viên ngân hàng nơi bà mở tài khoản hướng dẫn thành công việc cài sinh trắc học tài khoản nên bà T. không nghi ngờ mà làm theo và bị trừ 85 triệu đồng.

"Người này kêu tôi dùng một điện thoại khác để gọi video call, sau đó truy cập vào link do họ gửi đến. Quá trình truy cập cứ báo lỗi nên thời gian thực hiện kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Tôi đoán là họ cố tình làm vậy để mình mệt mỏi mất cảnh giác dẫn đến tâm lý muốn nhanh cho xong. Họ yêu cầu chụp căn cước, chụp ảnh chân dung, cung cấp mã OTP… tôi không nghi ngờ mà làm theo. Đến khi điện thoại báo tài khoản bị trừ tiền tôi mới nhận ra mình bị lừa", nạn nhân kể.

Theo Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, tính từ tháng 7/2024 đến nay, tại khu vực đã có 7 khách bị kẻ mạo danh nhân viên điện lực gọi điện lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến 768 triệu đồng.

Cơ quan khuyến cáo người dân cần cảnh giác, khi nhận được các cuộc gọi nghi ngờ là lừa đảo, khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân.

Tuyệt đối không kết bạn qua Zalo; không truy cập vào đường link lạ; không cung cấp số tài khoản ngân hàng, mật khẩu; không thanh toán tiền điện cho người lạ; không thực hiện các yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cần thông báo ngay cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam qua số tổng đài 19001006 - 19009000 hoặc cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Các thủ đoạn lừa đảo qua cuộc gọi khác mà người dân cần cảnh giác:

Hiện nay, tình trạng lừa đảo qua điện thoại diễn ra rất phổ biến. Một số thủ đoạn quen thuộc thường thấy như:

- Giả mạo Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án… gọi điện gây sức ép, yêu cầu nộp tiền. Kịch bản lừa đảo trong tình huống này là: Giả làm Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án… liên hệ với nạn nhân thông báo vi phạm không có thật, khai thác thông tin cá nhân của người nghe. Sau đó, chúng sẽ sử dụng các thông tin này để làm giả lệnh bắt, khởi tố của cơ quan Công an nhằm đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để phục vụ điều tra.

- Giả danh ngân hàng gọi điện mời chào vay tiền online. Thủ đoạn này thực hiện bằng cách hướng dẫn nạn nhân làm các thủ tục vay, mở tài khoản online, sau đó gửi yêu cầu xác nhận phê duyệt khoản vay và yêu cầu nộp các khoản tiền lệ phí, tiền trả góp… để chiếm đoạt.

- Giả danh nhân viên cửa hàng, công ty xổ số... gọi điện thông báo họ may mắn nhận được phần thưởng có giá trị cao. Để nhận phần thưởng này, nạn nhân phải mua một sản phẩm của đối tượng có giá trị cao hơn giá trị ngoài thị trường hoặc chuyển trước một số tiền đóng thuế để nhận thưởng, sau đó chiếm đoạt.

Cơ quan công an tại các địa phương khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu từ những cuộc gọi giả danh cán bộ thuộc các cơ quan thực thi pháp luật. Không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại hay mạng xã hội. Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ hành vi lừa đảo, người dân nên nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và giải quyết kịp thời.