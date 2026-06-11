Thi công cao điểm tại cảng hàng không Quảng Trị: Tăng cường xe tưới nước kiểm soát bụi

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị hiện đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với nhiều hạng mục được triển khai đồng thời nhằm bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Theo ghi nhận tại công trường, hàng trăm cán bộ kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị, máy móc đang được huy động để triển khai các hạng mục san nền, giao thông nội bộ và hạ tầng kỹ thuật.

Trong bối cảnh Quảng Trị đang bước vào cao điểm nắng nóng với nền nhiệt từ 36-39 độ C, thời tiết khô nóng kéo dài kết hợp gió tây nam thổi mạnh đã khiến lượng bụi phát sinh tại một số khu vực tăng cao hơn so với thông thường.

Trước những phản ánh của người dân và chính quyền địa phương về tình trạng bụi phát sinh trong thời gian gần đây, chủ đầu tư đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị thi công rà soát hiện trường, triển khai nhiều giải pháp như duy trì thường xuyên công tác tưới nước, làm ẩm các tuyến đường phục vụ thi công và vận chuyển vật liệu…nhằm kiểm soát bụi và giảm thiểu ảnh hưởng tới khu vực dân cư xung quanh.

Hiện tại, chủ đầu tư dự án đã bố trí gần chục xe tưới nước chuyên dụng, mỗi xe có dung tích 9 m3, hoạt động liên tục từ 5h30 sáng đến 22h30 hằng ngày. Trung bình mỗi xe thực hiện từ 15-17 chuyến/ngày nhằm bảo đảm duy trì độ ẩm trên các tuyến đường nội bộ và khu vực có lưu lượng phương tiện vận chuyển lớn.

Bên cạnh công tác tưới nước, đơn vị thi công cũng tăng cường vệ sinh mặt đường, điều tiết phương tiện vận chuyển vật liệu và thường xuyên kiểm tra các khu vực giáp khu dân cư để kịp thời triển khai các biện pháp giảm bụi khi cần thiết.

“Chúng tôi xác định việc bảo đảm tiến độ dự án phải đi đôi với trách nhiệm giảm thiểu tác động tới môi trường và cộng đồng dân cư. Trong thời gian tới, chủ đầu tư sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả kiểm soát bụi trong giai đoạn cao điểm thi công, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh nếu có”, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Cảng hàng không Quảng Trị là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Trị, được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối của khu vực Bắc Trung Bộ, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, phát triển du lịch và tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội cho địa phương.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, tổng diện tích sử dụng đất là 265,37ha, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án được xây dựng đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C theo phân cấp của ICAO, có khả năng tiếp nhận tàu bay mã Code E, kết hợp sân bay quân sự cấp II, với công suất thiết kế phục vụ 5 triệu lượt hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.

Đáng chú ý, mới đây Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt đề cương lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó nghiên cứu điều chỉnh cấp sân bay của Cảng hàng không Quảng Trị từ 4C lên 4E, nhằm mở rộng dư địa phát triển của sân bay trong dài hạn, tăng cường năng lực khai thác, kết nối và từng bước phát huy vai trò của Quảng Trị trong mạng lưới logistics, giao thương của khu vực Bắc Trung Bộ và Hành lang kinh tế Đông - Tây.