Thị giá DIG tăng gần gấp đôi sau 3 tháng, con trai ông Nguyễn Thiện Tuấn mua xong 3 triệu cổ phiếu DIG trong 1 phiên

Trong thông báo mới nhất, ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - CTCP (mã chứng khoán: DIG) đã báo cáo hoàn tất mua vào 3 triệu cổ phiếu DIG. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong phiên 12/6 - ngày đầu tiên trong thời gian đăng ký giao dịch.

Tạm tính theo giá đóng cửa cùng phiên, ông Cường đã phải chi ra khoảng 61 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch mua vào trên.

Hiện tại, số lượng cổ phiếu vị Phó Chủ tịch đang nắm giữ ghi nhận gần 62 triệu đơn vị, tương tương 10,16% vốn tại DIG.

Ông Nguyễn Hùng Cường được biết đến là con trai của Chủ tịch HĐQT DIC Corp ông Nguyễn Thiện Tuấn. Thời gian qua, ông Cường đang liên tục gom thêm cổ phiếu. Vị này trong ngày 17/3 đã vừa mua vào thành công toàn bộ 5 triệu cổ phiếu DIG.

Động thái của ông Cường diễn ra trong khi cổ phiếu DIG đã ghi nhận đà hồi phục trong vài tháng trở lại đây. So với mức giá xấp xỉ 11.000 đồng/cp ghi nhận hồi giữa tháng 3/2023, thị giá DIG đã bứt phá lên sát ngưỡng 21.000 đồng, tương đương mức tăng hơn 90% chỉ sau khoảng 3 tháng. Dù vậy, so so với vùng đỉnh từ đạt đầu năm 2022, giá cổ phiếu hiện vẫn còn cách tới gần 75%.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, DIG ghi nhận doanh thu thuần đạt 197 tỷ đồng, giảm gần 62% so với quý 1/2022 (531 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu từ bất động sản đạt 72,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 363 tỷ hồi cùng kỳ - tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến từ gần 23 tỷ lên gấp 7 lần đạt hơn 170 tỷ đồng.

Sau khi trừ các loại chi phí và thuế, DIG báo lãi trước thuế đạt hơn 101 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt gần 77 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 101 tỷ đồng, DIC Corp mới hoàn thành 7,2% kế hoạch lợi nhuận năm.