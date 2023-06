Thị giá LCG tăng 215% từ đáy, thành viên HĐQT Lizen muốn bán bớt 5 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, thành viên HĐQT CTCP Lizen (mã LCG) vừa đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu LCG nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận từ ngày 8/6 đến 7/7.

Ông Nghĩa hiện đang là cổ đông lớn của Lizen nắm giữ 14,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,7% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, cá nhân này sẽ giảm sở hữu xuống còn 9,7 triệu cổ phiếu LCG, tương ứng tỷ lệ 5,1% vốn.

Trong một động thái tương tự, người nhà ông Dương Kim Ngọc, thành viên HĐQT Lizen mới đây cũng đã đăng ký bán ra toàn bộ cổ phiếu từ ngày 26/5 đến 23/6. Trong đó, bà Dương Phương Mai, con gái ông Dương Kim Ngọc muốn bán 17.500 cổ phiếu và bà Quách Thị Mai Anh, vợ ông Dương Kim Ngọc đăng ký bán 40.500 cổ phiếu LCG.

Cổ đông nội bộ và người liên quan đồng loạt bán ra trong bối cảnh cổ phiếu LCG vẫn đang trong nhịp tăng bền bỉ trong khoảng hơn 6 tháng qua. Cổ phiếu này hiện đang giao dịch quanh vùng đỉnh một năm với 13.650 đồng/cp, tăng 215% so với đáy hồi giữa tháng 11 năm ngoái. Tạm tính tại mức thị giá này, ông Nghĩa có thể thu về hơn 68 tỷ đồng cho thương vụ bán ra lần này.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, Lizen ghi nhận doanh thu đạt 242,3 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên,giá vốn tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp co lại đáng kể từ 22,1% xuống còn 14,4%. Lợi nhuận sau thuế giảm đến 80% so với cùng kỳ xuống còn 10,3 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng 22 quý kể từ cuối năm 2017.

Năm 2023, Lizen lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 2.850 tỷ đồng, tăng 183,3% so với cùng kỳ nhưng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lại giảm 22,7% so với thực hiện trong năm 2022, xuống mức 150 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, Lizen chỉ mới thực hiện vỏn vẹn gần 7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.