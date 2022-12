Thị giá tăng gần 50% từ đáy, Vicostone (VCS) vẫn muốn mua lại 4,8 triệu cổ phiếu quỹ

CTCP Vicostone (mã VCS) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ với tổng số lượng dự kiến 4,8 triệu đơn vị. Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 14/12 đến hết ngày 28/12. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Thời gian giao dịch dự kiến trong quý 1/2023.



Mục đích của việc mua lại cổ phiếu là nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư trước diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc quỹ khác, cụ thể ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định.

Trong quá khứ, Vicostone từng nhiều lần mua cổ phiếu quỹ sau đó thực hiện chia thưởng lại cho cổ đông. Tuy nhiên, Theo Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực từ 1/1/2021, doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ bắt buộc phải hủy số lượng cổ phiếu đã mua và giảm vốn điều lệ. Do đó, Vicostone sẽ không thể lặp lại thói quen chia cổ phiếu quỹ lại cho cổ đông như trước.

Động thái của Vicostone diễn ra khá bất ngờ trong bối cảnh cổ phiếu VCS vừa có nhịp hồi mạnh từ đáy hồi giữa tháng 11. Hiện tại, VCS đang dừng ở mức 52.500 đồng/cổ phiếu, tăng gần 50% chỉ sau một tháng. Dù vậy, cổ phiếu này vẫn thấp hơn khoảng 55% so với đỉnh đạt được vào giữa tháng 10 năm ngoái. Tạm tính theo mức thị giá hiện tại, lô cổ phiếu Vicostone muốn mua lại có giá trị thị trường vào khoảng 250 tỷ đồng.

Ngày 15/12 vừa qua, Vicostone đã chi khoảng 480 tỷ đồng tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 2 năm 2022 với tỷ lệ 30%. Danh sách cổ đông được chốt ngày 5/12. Trước đó vào tháng 6, Vicostone đã thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 cũng với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt. Như vậy, tổng mức cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2022 là 60% bằng tiền mặt.

Về kết quả kinh doanh quý 3, Vicostone ghi nhận doanh thu đạt gần 1.100 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp co lại từ 36,5% xuống còn 31,4% tương ứng lợi nhuận gộp giảm gần một nửa so với cùng kỳ xuống 344 tỷ đồng. Lãi ròng thu về 201 tỷ đồng, giảm 58,5% so với cùng kỳ và là mức thấp nhất kể từ quý 1/2017.

Lũy kế 9 tháng, Vicostone ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.433 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.119 tỷ đồng, lần lượt giảm 15% và 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm gần 28% so với cùng kỳ, đạt 942 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty mới thực hiện được 53% kế hoạch doanh thu và 46% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 3/4 chặng đường.