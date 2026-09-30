Thi hành lệnh bắt tạm giam Chủ tịch Công ty du lịch Triệu Tuấn Dũng SN 1980

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế), Công an thành phố Quảng Ninh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Tuấn Dũng (sinh năm 1980; trú tại tổ 6, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội) về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ Luật Hình sự.

Quá trình điều tra, xác định: Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Mặt trời Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực du lịch, do 03 cổ đông sáng lập. Lợi dụng vai trò làm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, Triệu Tuấn Dũng đã tự lập tài khoản ngân hàng mới của Công ty để khi nhận tiền bán tàu có thể tự ý rút tiền, chuyển khoản; thỏa thuận với người mua tàu thanh toán tiền thành hai khoản trong hợp đồng và ngoài hợp đồng để che giấu số tiền bán tàu thực tế với các cổ đông khác.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Triệu Tuấn Dũng đã phạm vào tội “Tham ô tài sản”, từ đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Tuấn Dũng.

Theo Cổng TTĐT CA tỉnh Quảng Ninh