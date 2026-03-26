Thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Thị Thảo 32 tuổi - Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý HANAGOLD

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an cho biết trên VTV News rằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam dàn lãnh đạo các doanh nghiệp liên quan đến việc tạo lập, thao túng giá các đồng tiền ảo như VNDC, ONUS, HNG nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Khởi tố hàng loạt "ông trùm" công nghệ và tài sản số

Liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia này, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã chính thức khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng chủ chốt, bao gồm:

Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú tại Cần Thơ) – Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý tài sản số.

Trần Quang Chiến (SN 1991, trú tại Hà Nội) – Quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Ngô Thị Thảo (SN 1994, trú tại TP.HCM) – Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HANAGOLD.

Ngoài 3 đối tượng trên, 4 đồng phạm khác cũng bị khởi tố về tội chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Đặc biệt, một đối tượng trong đường dây đã bị khởi tố về tội "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Thủ đoạn thao túng giá, tạo cung cầu ảo

Báo Dân Trí dẫn thông tin kết quả điều tra, từ năm 2018 đến nay, nhóm của Vương Lê Vĩnh Nhân đã cùng nhau thiết lập và phát hành các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG... Sau đó, các đối tượng tổ chức chào bán rộng rãi cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS.

Để dẫn dụ các nạn nhân "sập bẫy", Vương Lê Vĩnh Nhân chỉ đạo cấp dưới tung ra các chiến dịch quảng cáo sai sự thật về giá trị và tiềm năng của các đồng tiền này. Nghiêm trọng hơn, nhóm này còn sử dụng các thủ thuật kỹ thuật để: Tạo các giao dịch ảo nhằm tạo ra thanh khoản giả; Trực tiếp can thiệp, điều chỉnh giá theo ý muốn của Nhân để gây dựng niềm tin giả tạo cho nhà đầu tư trước khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang phối hợp chặt chẽ với Vụ 1 - Viện KSND tối cao để mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can.

Để phục vụ công tác thực thi pháp luật và bảo vệ quyền lợi người dân, Cơ quan ANĐT Bộ Công an phát đi thông báo:

Các cá nhân là bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cần sớm liên hệ với Cơ quan ANĐT Bộ Công an (địa chỉ: Số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) hoặc gặp Điều tra viên Lê Đình Lộc (SĐT: 069.220.9027) để được hướng dẫn giải quyết.



