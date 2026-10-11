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Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiếu SN 2000 và 4 bị can làm phim bạo lực

| | Xã hội

Nguyễn Minh Hiếu SN 2000 cùng 4 đối tượng khác bị bắt vì có liên quan tới đường dây sản xuất video đánh nhau, bạo lực, cờ bạc của Hưng Lộc.

Ngày 10/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

5 bị can gồm: Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 2000; Phạm Duy Hưng, sinh năm 1996; Nguyễn Quốc Chiến, sinh năm 2000, cùng trú tại phường Lào Cai; Tạ Quang Nghĩa, sinh năm 1996, trú tại xã Phong Hải và Nguyễn Mạnh Hoan, sinh năm 1994, trú tại phường Cam Đường tỉnh Lào Cai. Các đối tượng được xác định đã có hành vi “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính xảy ra từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2026 xảy ra tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: Công an Lào Cai

Ảnh: Công an Lào Cai

Ảnh: Công an Lào Cai

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Lê Thế Hưng (biệt danh Hưng Lộc) sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố số 17, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, Trương Văn Nam (biệt danh Nam phập), sinh năm 1990, khu đô thị B6 kéo dài, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai và Trịnh Hải Nam (tên gọi khác Hải Nam Media) sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố số 18 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai tổ chức quay phim, ghi hình các nội dung đánh nhau, bạo lực, cờ bạc và đăng tải lên các trang mạng xã hội Youtube có tên 24.TV, các nội dung này được hàng triệu người xem, gây anh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói riêng và địa bàn cả nước nói chung.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an Lào Cai

Ảnh: Công an Lào Cai

Ngày 5/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thế Hưng (sinh 1985, tức Hưng Lộc); Trương Văn Nam (sinh năm 1990, tức Nam Phập); Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam (sinh năm 1987, tức Hải Nam Media).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người tham gia diễn xuất, giúp sức, tài trợ cho việc sản xuất, đăng tải các video để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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