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Thi hành lệnh khám xét, khởi tố chủ phòng khám nha khoa Hoàng Trọng Nguyên SN 1988

| | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Trọng Nguyên về tội Lừa dối khách hàng.

Ngày 26/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phát hiện Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt Anh Đức, thôn Trần Phú, xã Bắc Sơn do Hoàng Trọng Nguyên (sinh năm 1988, trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) làm chủ đang có hành vi khám, chữa các bệnh về nha khoa cho 3 bệnh nhân, mặc dù không có bác sỹ chuyên môn kỹ thuật nhưng đã giả danh bác sĩ để khám, chữa các bệnh về nha khoa.

Đối tượng Nguyên đã quảng cáo trên không gian mạng (tài khoản Facebook) sử dụng hình ảnh của Nguyên và các nhân viên mặc áo blouse trắng, truyền tải các nội dung kèm theo như "Bác sĩ thực hiện với 20 năm kinh nghiệm", "Bác sĩ trực đầy đủ", đồng thời các Phiếu khám bệnh đối với khách hàng được Nguyên ghi là Bác sĩ để tạo uy tín, niềm tin từ khách hàng.

Bước đầu, Cơ quan Công an đã tiến hành làm việc được với 18 khách hàng (bệnh nhân), làm rõ khoảng 400 triệu đồng Phòng khám Anh Đức đã thu lợi bất chính.

Hoàng Trọng Nguyên khai nhận từ năm 2023 đến nay đã thực hiện giả danh bác sĩ khám, chữa bệnh cho nhiều khách hàng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Trọng Nguyên về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại điều 198 Bộ luật hình sự. Đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của bản thân, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân chỉ khám chữa bệnh tại các Cơ sở y tế, phòng khám có đội ngũ bác sĩ có giấy chứng chỉ hành nghề đúng quy định, giàu kinh nghiệm, tránh các rủi ro từ những phòng khám hoạt động trái phép, lừa dối người bệnh.

Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị ai là bị hại, khách hàng liên quan đến phòng khám trên, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn (Đại úy Hoàng Văn Sinh - Điều tra viên SĐT: 0912.492.133) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.


Theo Duy Anh

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