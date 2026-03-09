Thì ra không có máy quay, Hoà Minzy và chồng Đại uý đối xử với nhau như thế này

Sau khi Hòa Minzy chính thức công khai chuyện nên duyên với Đại úy Thăng Văn Cương, những khoảnh khắc cũ của cả hai bất ngờ được cư dân mạng "đào lại". Đáng chú ý nhất là loạt hình ảnh từ thời điểm nữ ca sĩ tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ - nơi được cho là cơ duyên giúp cặp đôi quen biết.

Không nằm ngoài cuộc, fanpage của chương trình Sao Nhập Ngũ lần đầu công bố khoảnh khắc hậu trường của Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương, kèm dòng trạng thái: "Ngày đấy chúng tôi cứ ngỡ là tình đồng chí. Chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng vẫn bất ngờ cùng lúc với cộng đồng mạng".

Hoà Minzy được chồng Đại uý chăm sóc tỉ mỉ ở hậu trường (Clip: Sao Nhập Ngũ)

Khi những đoạn clip hậu trường được chia sẻ trở lại, cặp đôi gần như “dính như sam” mỗi khi có thời gian nghỉ giữa các hoạt động. Hòa Minzy và Thăng Văn Cương ngồi sát cạnh nhau trò chuyện rất tự nhiên, tạo nên bầu không khí thân thiết và thoải mái.

Chi tiết khiến nhiều người chú ý nhất chính là hành động cầm quạt quạt cho Hòa Minzy giữa thời tiết nóng bức. Hành động giản dị nhưng đầy quan tâm này khiến không ít người xem lại clip phải bật cười thích thú. Không chỉ vậy, khi Hòa Minzy nói chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh, Thăng Văn Cương cũng tự nhiên mỉm cười, ánh mắt dõi theo nữ ca sĩ một cách đầy thân thiện.

Trước khi mối quan hệ được tiết lộ, gần như không nhiều người để ý rằng Hòa Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương từng xuất hiện chung trong chương trình này. Khi đó, nam quân nhân công tác tại đơn vị hỗ trợ các nghệ sĩ trải nghiệm môi trường quân đội. Trong suốt quá trình ghi hình, mối quan hệ giữa cả hai được giữ khá kín đáo, thậm chí nhiều đồng nghiệp cũng không nhận ra sự đặc biệt.

Nam quân nhân liên tục quạt mát cho Hoà Minzy, tự giác cười khi thấy "nửa kia" trò chuyện

Những khoảnh khắc hậu trường ngọt ngào của Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương được dân tình chia sẻ rầm rộ

Sau khi Hoà Minzy công khai mối quan hệ, nhiều đồng nghiệp đã gửi lời chúc đến nữ ca sĩ. Đặc biệt trong bài đăng của Erik và Đức Phúc - 2 thành viên của hội bạn Gia đình hoa dâm bụt - cũng đã tiết lộ về tính cách của Đại uý Thăng Văn Cương.

Trong bài đăng, Erik còn dành nhiều lời khen cho bạn trai của Hòa Minzy. Nam ca sĩ chia sẻ rằng chỉ cần quan sát cách Thăng Cương quan tâm và chăm sóc bé Bo cũng đủ để cảm nhận anh là người đàn ông tử tế, ấm áp. Những hành động giản dị nhưng chân thành đã khiến những người xung quanh cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho mẹ con Hòa Minzy.

Trong khi đó, Đức Phúc chia sẻ rằng điều khiến anh ấn tượng nhất là sự chân thành và cách anh quan tâm đến Hòa Minzy cũng như bé Bo. Đức Phúc cho biết qua những lần trò chuyện và tiếp xúc, anh cảm nhận được Thăng Cương là người đàn ông chín chắn, ấm áp và rất thấu hiểu công việc của một nghệ sĩ.

Theo chia sẻ của Erik và Đức Phúc, chồng Hoà Minzy là người tử tế, yêu thương chân thành mẹ con Hoà Minzy và là người nhẫn nại tìm hiểu về công việc của Hoà Minzy để hoà nhập với nữ ca sĩ

Về phía Đại uý Thăng Văn Cương, anh cũng đã dành những lời chân thành nhất khi chia sẻ về mối quan hệ với Hoà Minzy: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".

Tối 7/3, Hòa Minzy đăng tải đoạn clip trò chuyện với con trai đầu lòng là bé Bo. Trong video, khi nữ ca sĩ hỏi con trai: "Con muốn mẹ lấy bố làm chồng không", nhóc tỳ liền trả lời ngay: "Có ạ. Nhưng mà khi nào mới được". Hòa Minzy còn để lộ chuyện dự tính tổ chức đám cưới vào cuối năm 2027.