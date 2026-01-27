Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thì ra kỳ tích Thường Châu tuyết trắng của U23 Việt Nam đã là câu chuyện của 8 năm trước

27-01-2026 - 21:30 PM | Lifestyle

Thì ra kỳ tích Thường Châu tuyết trắng của U23 Việt Nam đã là câu chuyện của 8 năm trước

Ngày này của 8 năm trước, U23 Việt Nam viết nên kỳ tích tại U23 châu Á.

8 năm – một vòng quay đủ dài để biến những chàng trai trẻ thành những người đàn ông trưởng thành, và cũng đủ để một thế hệ cũ nhường chỗ cho những mầm non mới vươn mình.

Ngày 27/1/2018, giữa làn tuyết trắng xóa tại Thường Châu, bóng đá Việt Nam đã viết nên một chương sử lẫy lừng. Hình ảnh Duy Mạnh cắm lá cờ Tổ quốc trên đỉnh tuyết hay "cú cầu vồng" của Quang Hải không chỉ mang về danh hiệu Á quân U23 châu Á, mà còn mở ra một "Kỷ nguyên Vàng" rực rỡ dưới thời Park Hang-seo.

Sau gần một thập kỷ, dàn hào thủ năm ấy giờ đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Những cái tên như Xuân Trường, Công Phượng, hay Bùi Tiến Dũng... người lận đận tìm lại phong độ, người lặng lẽ lui về phía sau ánh hào quang. Thời gian và những chấn thương khắc nghiệt đã bào mòn đi những bước chạy thần tốc, nhưng bản lĩnh và ngọn lửa Thường Châu thì vẫn luôn là chuẩn mực để các thế hệ sau soi vào. Họ không còn ở đỉnh vinh quang, nhưng họ đã hoàn thành sứ mệnh gieo niềm tin vào bóng đá Việt Nam.

Thì ra kỳ tích Thường Châu tuyết trắng của U23 Việt Nam đã là câu chuyện của 8 năm trước- Ảnh 1.

Kỳ tích Thường Châu tuyết trắng năm 2018 còn vẹn nguyên trong ký ức người hâm mộ (Ảnh: TL)

Những mầm non vươn lên 

Đúng 8 năm sau kỳ tích ấy, vào những ngày đầu năm 2026, người hâm mộ lại được sống trong bầu không khí lễ hội. Thế hệ đàn em – những đứa trẻ từng thần tượng Quang Hải, Công Phượng năm 2018 nay đã tự viết nên câu chuyện của riêng mình với tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026.

Dù màu huy chương khác nhau, nhưng tinh thần thì vẫn vẹn nguyên. Nếu thế hệ 2018 là sự bùng nổ của cảm xúc và sự quả cảm giữa nghịch cảnh, thì thế hệ 2026 lại mang đến diện mạo của sự hiện đại, tư duy chiến thuật sắc sảo và sự tiếp nối bền vững. Tấm HCĐ này chính là lời khẳng định bóng đá Việt Nam không chỉ có những khoảnh khắc xuất thần nhất thời, mà đã thực sự chuyển mình thành một nên bóng đá có tiềm lực tại châu lục.

Thì ra kỳ tích Thường Châu tuyết trắng của U23 Việt Nam đã là câu chuyện của 8 năm trước- Ảnh 2.

U23 Việt Nam hiện tại viết tiếp câu chuyện của đàn anh (Ảnh: AFC)

Bóng đá, cũng như cuộc đời, là một dòng chảy không ngừng. Những người hùng Thường Châu có thể không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng giá trị họ để lại là nền tảng để thế hệ 2026 tự tin bước ra biển lớn.

8 năm – một hành trình từ tuyết trắng Thường Châu đến ánh nắng rực rỡ Saudia Arabia của năm 2026. Tình yêu, ký ức đẹp vẫn ở đó và dần được bồi đắp thêm những câu chuyện thật đẹp mới.

Theo Hải Đăng

ĐSPL

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoa hậu Việt vừa mua biệt thự hơn 36 tỷ: Khuôn viên lên đến 7.600m2, cận cảnh nội thất bên trong mới gây choáng

Hoa hậu Việt vừa mua biệt thự hơn 36 tỷ: Khuôn viên lên đến 7.600m2, cận cảnh nội thất bên trong mới gây choáng Nổi bật

Bước vào căn bếp của một người trẻ, tôi chợt nhận ra: Nhiều nhà đang tiêu tiền cho bếp theo cách đã lỗi thời - còn đây mới là tư duy bếp “đẳng cấp cao” thật sự

Bước vào căn bếp của một người trẻ, tôi chợt nhận ra: Nhiều nhà đang tiêu tiền cho bếp theo cách đã lỗi thời - còn đây mới là tư duy bếp “đẳng cấp cao” thật sự Nổi bật

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đem Toyota Crown Wagon hàng hiếm lên phố: Vỏ 40 năm vẫn bóng loáng nhưng màu nội thất mới đặc biệt gây chú ý

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đem Toyota Crown Wagon hàng hiếm lên phố: Vỏ 40 năm vẫn bóng loáng nhưng màu nội thất mới đặc biệt gây chú ý

21:27 , 27/01/2026
Chàng trai lấy được hơn 5 cây vàng từ SIM rác

Chàng trai lấy được hơn 5 cây vàng từ SIM rác

21:01 , 27/01/2026
Cát-xê không ngờ của Lê Dương Bảo Lâm

Cát-xê không ngờ của Lê Dương Bảo Lâm

20:39 , 27/01/2026
Rộ trào lưu nhét bánh quy vào sữa chua làm cheesecake, nhưng sao lại bị chê "lãng phí"?

Rộ trào lưu nhét bánh quy vào sữa chua làm cheesecake, nhưng sao lại bị chê "lãng phí"?

19:31 , 27/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên