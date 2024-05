Thị trường ấm lên, shophouse hút khách trở lại?

Anh Nhật Minh (50 tuổi) - một nhà đầu tư lâu năm tại TP.HCM vừa quyết định "xuống tiền" mua một căn shophouse khối đế tại khu phức hợp Westgate ngay trung tâm hành chính Bình Chánh. Anh Minh cho biết, hơn nửa năm nay, anh đã bắt đầu "đảo vốn" từ đầu tư đất nền sang loại hình shophouse. Do các lô đất nền trước đây đều là đất nền trong dân, mua chờ tăng giá nhưng hiện tại bị ảnh hưởng khiến lợi nhuận suy giảm nhiều, thậm chí lỗ.

"Tôi chuyển sang sản phẩm shophouse bởi thực tế đã chứng minh, kể cả các giai đoạn thị trường trầm lắng thì shophouse vẫn mang đến cơ hội khai thác cho thuê, tạo dòng tiền và có thể âm thầm tăng giá", anh Minh cho biết.

Shophouse Westgate được người mua quan tâm

Còn theo chị Nhung (48 tuổi) - một nhà đầu tư khác, thì nhiều nhà đầu tư hiện nay cũng đang hướng dòng tiền sang các sản phẩm shophouse, nhất là với shophouse khối đế do được đảm bảo an toàn về pháp lý, có thể ở hoặc tự khai thác kinh doanh, cho thuê. Đặc biệt, lý do quan trọng nhất khiến chị chọn đầu tư vào shophouse là bởi tính thanh khoản cao, nhất là các dự án có mặt tiền đường lớn và dân cư đông.

Lý giải về điều này, chuyên gia nhận định, ngoài mục đích để ở với nhu cầu luôn hiện hữu, người mua bất động sản đang hướng đến mục đích đầu tư dài hạn, an toàn. Trong đó, dòng sản phẩm shophouse khối đế chung cư không chỉ đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về một sản phẩm đầu tư mang lợi nhuận cao, ổn định mà còn phù hợp với "khẩu vị" nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại.

Đáng nói, nếu như trước đây, loại hình shophouse chỉ phù hợp với các nhà đầu tư dài vốn, thì nay, cơ hội được chia đều cho cả người mua có nguồn vốn hạn chế. Các chủ đầu tư cũng tích cực "bung" ra các chính sách thanh toán phù hợp, hỗ trợ tối đa người mua và kích cầu thị trường.

Điển hình, tại khu phức hợp Westgate, khách mua shophouse chỉ cần có sẵn nguồn vốn khoảng 3,9 tỷ đồng là có thể nhận bàn giao để khai thác cho thuê, kinh doanh tạo dòng tiền. Khoản còn lại, chủ đầu tư hỗ trợ thanh toán trong 24 tháng.

Chưa kể, chủ đầu tư An Gia còn áp dụng chính sách cam kết thuê lại shophouse với tổng ưu đãi khoảng 1,5 tỷ đồng. Hợp đồng thuê kéo dài 36 tháng. Đây được xem là khoản lợi nhuận tức thì, tạo thu nhập thụ động cho nhà đầu tư và gia tăng tính thanh khoản cho dự án.

Khu phức hợp Westgate tại trung tâm hành chính Bình Chánh

Anh Nhật Minh cho biết, các chính sách không chỉ đảm bảo tính an toàn cho người mua bất động sản mà còn giúp nhà đầu tư cá nhân dễ dàng sở hữu sản phẩm có khả năng sinh lợi ngay và gia tăng lợi nhuận nhiều lần trên số tiền chi trả ban đầu.

"Tôi chỉ cần thanh toán trước 3,9 tỷ, tức 30% cho một căn shophouse Westgate là có thể cầm chắc khoản lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng nhờ cam kết thuê trong 2 năm đầu. Đến đầu năm thứ 3, tôi mới phải thanh toán khoản còn lại, tức 65% giá trị căn shophouse. Lúc này, tôi có thể vay vốn ngân hàng và sử dụng khoản tiền cam kết thuê trong 12 tháng còn lại để trả lãi đều đặn mỗi tháng. Tới năm thứ 4 là có thể khai thác kinh doanh tạo dòng tiền hoặc chuyển nhượng bất động sản cho mục đích đầu tư nếu tỷ suất lợi nhuận đạt kỳ vọng", anh Minh nói.

Chia sẻ về đầu tư shophouse, đại diện một sàn môi giới bất động sản tại TP.HCM cho biết, khó kỳ vọng tăng giá đột biến trong 1-2 năm nhưng đầu tư shophouse để tạo ra nguồn thu nhập ổn định thì hoàn toàn có thể và lúc này sẽ phụ thuộc vào việc nhà đầu tư lựa chọn sản phẩm như thế nào. Bởi đặc thù của shophouse sẽ gắn liền với khả năng khai thác, khả năng khai thác lại phụ thuộc vào nhu cầu của cư dân xung quanh. Vì vậy, shophouse chỉ phát huy đúng giá trị khi nằm ở khu dân cư hiện hữu, có khả năng phát triển lên đô thị…

Theo An Gia, các sản phẩm shophouse có tốc độ tăng giá tốt hơn các phân khúc khác. Tuy nhiên, để shophouse mang lại giá trị lớn thì dự án phải được mạnh tay đầu tư. Chủ đầu tư dám hy sinh quỹ đất để tạo ra hai, ba mặt tiền lớn, giúp shophouse trở thành sản phẩm đắc địa, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh.

Khu phức hợp Westgate sở hữu 5 mặt tiền

Đơn cử, tại khu phức hợp Westgate, các sản phẩm shophouse được An Gia bố trí ở 5 mặt tiền gồm đại lộ Nguyễn Văn Linh, đại lộ Tân Túc, đối diện UBND huyện Bình Chánh, bệnh viện huyện Bình Chánh và công viên trung tâm rộng 2 ha.

Nhờ lợi thế này, shophouse Westgate có thể phục vụ trực tiếp 8.000 - 10.000 cư dân đang sinh sống tại dự án và khoảng 4.000 khách hàng gồm cán bộ công nhân viên đang làm việc tại khu hành chính Bình Chánh. Đồng thời, có khả năng khai thác hàng triệu lượt khách vãng lai và cư dân lân cận do dự án nằm ngay cửa ngõ phía Tây TP.HCM, cách nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành Đai 3 chỉ ít phút di chuyển.

Đáng nói, dự án thuộc lõi trung tâm hành chính Bình Chánh. Đây là khu vực có hạ tầng cơ sở hoàn thiện, được chính quyền địa phương tích cực điều chỉnh quy hoạch nhằm thực hiện mục tiêu "hạt nhân" của đề án thành lập thành phố Bình Chánh năm 2025.

"Vị thế này không chỉ tối ưu khả năng khai thác kinh doanh và tiếp cận lượng khách khổng lồ mà còn tạo ra mô hình dịch vụ hoàn chỉnh cho cư dân trong khu phức hợp Westgate cũng như thu hút dân cư khu vực bên ngoài", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Độc giả truy cập www.westgate.vn hoặc liên hệ hotline 0916.770.880 - 0933.384.567 để biết thêm chi tiết.