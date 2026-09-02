Thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động dịp Quốc khánh 2/9

Chương trình khuyến mãi hấp dẫn, sức mua tăng

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, tạo điều kiện để người dân tăng cường các hoạt động vui chơi, sum họp gia đình và du lịch ngắn ngày. Đây cũng là thời điểm thị trường bán lẻ Hà Nội bước vào một đợt kích cầu đáng chú ý khi nhu cầu tiêu dùng tập trung vào nhiều nhóm hàng thiết yếu.Theo ghi nhận, sức mua được dự báo tăng ở các nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thực phẩm chế biến sẵn, nước giải khát, hóa mỹ phẩm, hàng gia dụng và các sản phẩm tiện dụng cho những chuyến đi ngắn ngày.

Để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trước đó nhiều hệ thống siêu thị, lượng hàng thiết yếu đã được chủ động tăng từ 130-200% so với ngày thường. Cùng với bảo đảm nguồn cung, các DN bán lẻ triển khai hàng loạt chương trình giảm giá, mua một tặng một, hoàn tiền, tích điểm và các gói mua sắm tiết kiệm nhằm thu hút người tiêu dùng trong những ngày cao điểm.

Theo bà Phạm Huyền Trang, Giám đốc Ngành hàng WinMart (WinCommerce), trong các kỳ nghỉ dài ngày, nhu cầu tiêu dùng thường tập trung vào thực phẩm phục vụ nấu ăn tại nhà, các cuộc gặp gỡ gia đình và liên hoan. Do đó, nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống, hóa mỹ phẩm và hàng thiết yếu được dự báo có sức mua tích cực.

Tại Hà Nội thị trường hàng hóa dịp Quốc khánh được dự báo tiếp tục duy trì sức mua tích cực. Ảnh: T.B

Để đón đầu nhu cầu này, WinCommerce đã phối hợp với nhà cung cấp, đơn vị sản xuất và hợp tác xã từ hai tháng trước kỳ nghỉ để xây dựng kế hoạch cung ứng theo từng khu vực. Hệ thống cũng chủ động theo dõi sức bán, tồn kho, điều tiết hàng hóa giữa các cửa hàng và trung tâm phân phối, qua đó hạn chế nguy cơ thiếu hàng cục bộ khi nhu cầu tăng đột biến.

Đáng chú ý, chương trình “Mừng lễ Quốc khánh, tưng bừng săn deal” được WinMart triển khai từ ngày 20/8 đến 2/9, tập trung vào thực phẩm, đồ uống, hóa mỹ phẩm và hàng thiết yếu. Các hình thức khuyến mại như “Ngày vàng giá sốc”, mua một tặng một, mua hai tặng một, combo tiết kiệm… được áp dụng rộng rãi, hướng tới nhóm khách hàng mua sắm cho cả gia đình.

Không chỉ các hệ thống bán lẻ lớn, nhiều doanh nghiệp, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Hà Nội cũng tăng cường nguồn hàng và triển khai các chương trình kích cầu. Việc chuẩn bị từ sớm giúp thị trường có thêm dư địa đáp ứng nhu cầu tăng cao mà không tạo áp lực lớn lên giá cả.

Tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa

Đà tăng của thị trường bán lẻ dịp Quốc khánh diễn ra trong bối cảnh sức mua tại Hà Nội tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Theo thống kê TP. Hà Nội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2026 đạt 95,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 708,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy nhu cầu tiêu dùng tại Thủ đô tiếp tục được duy trì, đồng thời phản ánh sự phục hồi tương đối đồng đều của các hoạt động thương mại và dịch vụ.

Trong bối cảnh đó, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 được kỳ vọng tiếp tục tạo thêm động lực cho thị trường bán lẻ. Theo đại diện Sở Công Thương TP. Hà Nội, thị trường hàng hóa dịp Quốc khánh được dự báo tiếp tục duy trì sức mua tích cực trên nền đà tăng trưởng tiêu dùng từ đầu năm. Ngay từ đầu kỳ nghỉ, nhu cầu mua sắm đã có sự gia tăng đáng kể, trong khi các DN chủ động chuẩn bị nguồn hàng, bảo đảm cung ứng và triển khai nhiều chương trình khuyến mại để thu hút người tiêu dùng.

Thành phố đồng thời triển khai Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu năm 2026, khuyến khích các hệ thống bán lẻ thực hiện chương trình kích cầu. Nhiều đơn vị giảm giá tới 50% đối với hàng nghìn mặt hàng, vừa đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp lễ, vừa tạo thêm động lực thúc đẩy sức mua.

Một điểm đáng chú ý khác là việc các hệ thống phân phối ưu tiên đưa hàng Việt, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước vào hệ thống bán lẻ. Đây không chỉ là giải pháp bảo đảm nguồn cung mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho DN, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất trong nước.

Song song với kích cầu, công tác kiểm tra nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm và niêm yết giá cũng được Hà Nội tăng cường. Trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, việc kiểm soát thị trường có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi lợi dụng thời điểm cao điểm để tăng giá bất hợp lý.