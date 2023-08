Thị trường bất động sản: Dự báo đà phục hồi cuối năm

Kỳ vọng bất động sản sẽ phục hồi vào cuối năm. Ảnh: Lê Huy.

Chuyển biến tích cực

Tại TPHCM, việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hoàn thiện tuyến Metro số 1, khởi công các dự án thành phần thuộc các tuyến vành đai trọng điểm... mở ra nhiều tín hiệu cho sự khởi sắc của bất động sản khu vực phía Nam.

Theo báo cáo của Dat Xanh Services, tại TPHCM và khu vực phía Nam, nguồn cung căn hộ vẫn hạn chế, các sản phẩm tại khu phía Đông TPHCM giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái, giỏ hàng hiện tại chủ yếu là giai đoạn tiếp theo của các dự án cũ như: Vinhomes Grand Park, Lumiere Boulevard, The 9 Stellars (TP Thủ Đức)… Tại tỉnh Bình Dương, nguồn cung căn hộ chủ yếu là giai đoạn tiếp theo của các dự án cũ tại các thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một.

Tuy nguồn cung khan hiếm song các chuyên gia cho rằng, phân khúc căn hộ sẽ dẫn dắt thị trường trong những tháng còn lại của năm 2023.

Thực tế, trong khoảng thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản đã tham gia vào lĩnh vực nhà ở cho người có thu nhập thấp. Đơn cử, các doanh nghiệp: Hưng Thịnh, Sun Group, Him Lam... đã hướng mạnh vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền. Điều này cũng có nghĩa rằng, cơ hội sở hữu nhà của người thu nhập thấp đã được nhân lên.

Tại Hà Nội, bức tranh thị trường bất động sản cũng đã ghi nhận nhiều điểm sáng. Với số lượng 95.200 căn hộ có thể cung cấp trong những năm sắp tới, Savill Hà Nội khẳng định, nguồn cung nhà ở xã hội này sẽ góp phần giảm áp lực thiếu nguồn cung nhà ở giá hợp lý, giúp nhiều người dân thực hiện được ước mơ có nhà.

Theo dự báo của bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội, cuối năm nay, thị trường sẽ có những chuyển biến tích cực hơn bởi các chính sách của nhà quản lý trong việc tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của thị trường được phát huy. Bên cạnh đó, ngân hàng hạ nhiệt lãi suất là cơ hội để người dân có thể tiếp cận được vốn vay và thực hiện giấc mơ sở hữu nhà ở.

Giới chuyên gia nhận định, thời gian qua, bất động sản đã trải qua giai đoạn trầm lắng. Nhưng đó cũng là cơ hội để thị trường thanh lọc mạnh mẽ và phát triển bền vững hơn. Cùng với việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục hạ lãi suất và các động thái gỡ vướng pháp lý, nhiều nhà đầu tư đã quay lại thị trường bất động sản và một phần trong hàng nghìn dự án đang vướng pháp lý được giải quyết, khơi thông.

Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, dự báo từ quý IV/2023, đà phục hồi của thị trường mới rõ nét hơn. Đây cũng là thời điểm những chính sách gỡ vướng cho thị trường phát huy hiệu quả.

Vẫn còn rào cản

Tuy nhiên, việc NHNN ban hành Thông tư 06/2023/TT-NHNN sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9 tới đây lại được nhiều doanh nghiệp cho là đang tạo ra rào cản cho sự phát triển của thị trường. Mặc dù NHNN khẳng định: Thông tư này không siết điều kiện cho vay đối với khách hàng mà đã tháo gỡ rất nhiều nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng, góp phần cung ứng thêm vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế nhưng nhiều quy định lại đang khiến doanh nghiệp bất động sản lo lắng.

Thông tư 06 đối với khách hàng có 4 quy định mới: Các tổ chức tín dụng không được cho vay để gửi tiền nhằm kiểm soát rủi ro khoản vay và cho vay đúng mục đích; không được cho vay để thanh toán mua cổ phần; không được cho vay theo hợp đồng không đủ điều kiện; không được cho vay bù đắp tài chính. Mục đích là hướng dòng tiền chảy vào hoạt động sản xuất kinh doanh thiết thực, tạo giá trị gia tăng và hạn chế dòng vốn vào các lĩnh vực rủi ro. Điều này là cần thiết nhưng những quy định này lại khiến gia tăng thêm rào cản đối với doanh nghiệp trong tiếp cận vốn.

Mới đây, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đã kiến nghị thu hồi Thông tư này. VARS cho rằng, cần thu hồi lại Thông tư 06/2023/TT-NHNN và ban hành nghị định có nội dung bám sát hơn tinh thần Nghị quyết số 33/NQ-CP.

Nhiều ý kiến cho rằng, các doanh nghiệp bất động sản đang rất khó khăn. Thông tư 06 tuy giữ an toàn cho ngân hàng nhưng lại làm gia tăng khó khăn cho doanh nghiệp. Theo chuyên gia kinh tế Bùi Trinh, thời điểm này, ngay cả nới lỏng chính sách tiền tệ thì chưa chắc các doanh nghiệp đã vay vốn bởi họ đang thiếu đơn hàng và rất khó khăn. Giữa lúc đang cần nới lỏng các chính sách để phục hồi kinh tế thì việc "siết" vốn là chưa hợp lý.

Bởi vậy, cần có sự điều chỉnh Thông tư 06 để phù hợp với thực tiễn, không nên trở thành một rào cản khiến cho thị trường bất động sản đã khó lại càng khó hơn. Trong khi chúng ta đang có nhiều điểm sáng kỳ vọng thị trường có thể sớm phục hồi cuối năm nay.