Thị trường bất động sản hồi phục, nhà phố biển Bình Thuận thu hút

Thời điểm "vàng" để sở hữu bất động sản

Năm 2019 - 2020 là giai đoạn mà Việt Nam tiến hành rất nhiều dự án hạ tầng quan trọng, chuẩn bị cho các mục tiêu thúc đẩy kinh tế giai đoạn 2025 – 2030, kéo theo sự xuất hiện của nhiều địa phương mới đầy tiềm năng bên cạnh các thị trường kỳ cựu.

Đơn cử như tỉnh Bình Thuận, là địa phương được đầu tư mạnh về hạ tầng với nhiều công trình quan trọng dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2022 như tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, sân bay Phan Thiết, tuyến đường ven biển Quốc gia DT719 – DT79B, cộng hưởng với sân bay Quốc tế Long Thành chỉ cách 1 giờ lái xe.

Theo ông Nguyễn Đức Quân - Phó TGĐ Công ty Nam Land Miền Bắc, việc lựa chọn các địa phương mới nổi như Bình Thuận sẽ đạt được lợi nhuận cao hơn thay vì các thị trường quen thuộc như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng… vì mặt bằng giá tại các khu vực này đều đã ở mức rất cao, biên độ tăng giá không còn nhiều.

Cán cân đầu tư nghiêng về nhu cầu ở thực

Hậu Covid 19, bất động sản nghỉ dưỡng cũng đang ghi nhận một sự thay đổi mới mẻ trong khẩu vị của các nhà đầu tư. Nếu cách đây chỉ một vài năm, loại hình này vẫn chỉ được xếp vào "thuần đầu tư", chủ yếu phục vụ cho nhu cầu kinh doanh, mua đi bán lại hay giữ tiền thì hiện nay lại bắt đầu có sự quan tâm lớn về các tiêu chí sống khi chọn mua nhà phố biển.

Đây là điều dễ hiểu khi dịch bệnh Covid 19 diễn ra khiến một bộ phận không nhỏ người Việt có xu hướng tìm kiếm những không gian sống an toàn bên ngoài các thành phố lớn, để tránh được các nỗi lo về dịch bệnh, đồng thời trốn khỏi cảm giác bí bách, gò bó khi thời gian giãn cách kéo dài.

The Song là căn nhà kết hợp giữa mặt tiền phố sôi động và mặt tiền vườn thanh tĩnh

Theo nhiều chuyên gia, nhu cầu về một ngôi nhà thứ hai có thể trú ẩn dài ngày, đồng thời là nơi nghỉ dưỡng để chăm sóc sức khỏe, không chỉ mang tính tự phát trong dịch bệnh mà sẽ trở thành một xu hướng dẫn dắt thị trường, mang tính lâu dài và bền vững.

Các dự án có sẵn nguồn cung tại các địa danh nghỉ dưỡng nổi tiếng, cách ngôi nhà thứ nhất khoảng 2 giờ đồng hồ. Sở dĩ yếu tố giao thông được ưu tiên hơn cả bởi phần lớn các nhà đầu tư cho phân khúc này đều thuộc tầng lớp trung – thượng lưu, sự nghiệp gắn liền với các đô thị lớn nên việc di chuyển nhanh chóng giữa 2 ngôi nhà là yếu tố quan trọng để cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.

Độc đáo nhà phố - vườn bên biển

Theo ông Quân, đó cũng là lý do mà phân khu nhà phố The Song tại Thanh Long Bay ngay từ khi được giới thiệu đã nhanh chóng đón nhận được lượng lớn khách hàng quan tâm.

"The Song vẫn là những căn nhà vườn ngập tràn sắc xanh với tầm nhìn rộng mở thoáng đãng từ các mảng kính lớn. Trong lõi mỗi phân khu 38 căn còn được thiết kế riêng một hồ bơi 2.000 m2, tôn trọng sự tận hưởng riêng tư tối đa của chủ nhân The Song. Sự kết hợp giữa garden – pool – beach là cảm giác mới mẻ mà bạn khó tìm thấy ở bất cứ căn nhà phố nào khác" – Ông Nguyễn Văn Thiên (TAA Design), kiến trúc sư trưởng phân khu The Song chia sẻ.

Sống tại The Song, khách hàng sẽ có trải nghiệm nghĩ dưỡng chuẩn mực

Với kiến trúc độc đáo, The Song là căn nhà kết hợp giữa mặt tiền phố sôi động và mặt tiền vườn thanh tĩnh, nằm trong dòng chảy không ngừng của Đô thị nghỉ dưỡng – giải trí – thể thao biển Thanh Long Bay (Kê Gà – Bình Thuận) với quy mô lên đến 90 ha. Đây được đánh giá là lựa chọn hoàn hảo cho kế hoạch "rời phố" khi hội tụ đầy đủ mọi tiện ích đáp ứng cho việc lưu trú dài ngày, từ khu vui chơi trẻ em, trung tâm chăm sóc sức khỏe cho đến những hoạt động giải trí sôi nổi tại khu giải trí về đêm, trung tâm thể thao biển quốc tế…, kết hợp cùng hàng trăm cửa hàng, khu dịch vụ tại các con phố shophouse sôi động - Bất cứ ai cũng tìm thấy điều mình cần.

Thanh Long Bay cũng đang áp dụng chính sách thanh toán dễ thở hơn trong mùa dịch khi khách hàng chỉ cần có trong tay khoảng 2- 3 tỷ đồng, tương đương với 25% giá trị sản phẩm là đã có thể sở hữu ngay 1 nhà phố biển, 75% còn lại sẽ được ngân hàng cho vay với ưu đãi 0% lãi suất, ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà. Đồng thời chủ đầu tư cũng áp dụng hàng loạt chương trình ưu đãi lên đến 1,5 tỷ đồng áp dụng trong tháng 11 và tháng 12 này.

Lựa chọn The Song, trung bình có thể đạt mức tăng giá từ 5 – 8%/năm, mà còn có nguồn thu sinh lời tốt từ việc cho thuê ngôi nhà nghỉ dưỡng của gia đình. Đặc biệt khi thị trường du lịch được kỳ vọng sẽ sớm trở lại đường đua và có những bước chuyển mình ấn tượng.

