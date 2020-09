Thị trường bất động sản TP HCM sau đợt dịch thứ 2 sẽ ra sao?

Những 'e dè' trong tháng 8



Ông Võ Hồng Thắng, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển (R&A) DKRA Việt Nam, cho biết dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 2 khiến nguồn cung và sức cầu thị trường nhà ở TP HCM giảm ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp.

Với căn hộ, tháng 8 có 5 dự án mở bán mới cung cấp ra thị trường khoảng 2.000 căn hộ, giảm 33% so với tháng trước. Tỷ lệ tiêu thụ khoảng 70% trên nguồn cung mới. Sức cầu toàn thị trường (cả sơ cấp và thứ cấp) đều giảm đáng kể so với tháng trước. Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh bùng phát lần 2 kéo dài đã ảnh hưởng đến sự phục hồi của nền kinh tế, đồng thời vào đúng tháng 7 âm lịch đã tác động tâm lý người mua.

Diễn biến thị trường căn hộ từ đầu năm. Nguồn: R&D DKRA Việt Nam

Với đất nền, thị trường TP HCM có 3 tháng liên tiếp không ghi nhận dự án mở bán mới, nguồn cung chủ yếu đến từ các dự án mở bán trước đó. Đại diện DKRA cho biết thị trường thứ cấp vẫn duy trì mức thanh khoản tương đối thấp. Trước tình hình dịch bệnh kéo dài, giá bán cục bộ một số khu vực có dấu hiệu giảm so với tháng trước do nhiều nhà đầu tư bị áp lực về dòng tiền trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay.

Ở các thị trường giáp ranh TP HCM, DKRA ghi nhận 18 dự án đất nền mở bán, cung cấp ra thị trường gần 3.000 căn, tăng 91% tháng trước. Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 32%. Tuy nhiên, sức cầu chung toàn thị trường ở mức khá thấp, giảm đáng kể so với tháng trước. Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các nhà đầu tư ưu tiên việc giữ tiền mặt hoặc tâm lý chờ đợi, chưa thực sự mạnh dạn chuyển tiền vào bất động sản. Tuy nhiên, về lâu dài, đất nền vẫn là kênh đầu tư được ưa chuộng.

Một điểm đặc biệt mà ông Thắng nhấn mạnh, đó là TP HCM có 2 thái cực về giá nhà ở sơ cấp và thứ cấp. Với thị trường sơ cấp, sức cầu, nguồn cung giảm nhưng mặt bằng giá không giảm mà lại tăng, một số dự án căn hộ tăng mạnh. Ở thị trường thứ cấp, trong tháng 8, giá giảm đáng kể, thậm chí nhà đầu tư chấp nhận cắt lỗ. Ông Thắng cũng nhận thấy tình trạng trong tháng 7, giá nhà ở thị trường thứ cấp giảm cục bộ nhưng tới tháng 8, quy mô giảm giá rộng hơn, diễn ra ở nhiều phân khúc hơn như đất nền, nhà phố, căn hộ.

Rục rịch ra hàng

R&D DKRA nhận định trong tháng 9, nguồn cung căn hộ mới có thể sẽ tăng nhẹ, sức cầu chung toàn thị trường có thể sẽ tăng nhưng khó có sự đột biến. Một số điểm sáng tích cực của thị trường như đợt bùng phát dịch trở lại ở TP HCM cơ bản được kiểm soát, lệnh hạn chế tập trung được dỡ bỏ; các chủ đầu tư đưa sản phẩm ra thị trường nhằm tranh thủ làn sóng khách hàng có nhu cầu tìm mua nhà vào dịp cuối năm.

Với nhà phố, biệt thự, DKRA cho biết nhiều dự án đang trong giai đoạn truyền thông, dự kiến khi lệnh hạn chế tập trung đông người được gỡ bỏ, nguồn cung và tiêu thụ sẽ tăng, tuy nhiên mức tăng không đáng kể.

Nguồn cung thị trường tháng 9 và các quý cuối năm được dự báo có thể tăng ở một số phân khúc. Ảnh: Lê Xuân

Trong ngắn hạn, nguồn cung và sức cầu thị trường biệt thự biển và nhà phố/shophouse biển có thể tăng, tuy nhiên mức tăng không đáng kể. Với condotel, theo quan sát của R&D DKRA Việt Nam, nguồn cung và sức cầu thị trường tiếp tục xu hướng giảm từ cuối năm 2019. Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, xu hướng giảm có thể kéo dài đến hết năm nay.

Khảo sát thực tế, nhiều chủ đầu tư vẫn duy trì hoạt động mở bán, giới thiệu, ra mắt dự án với nhiều hình thức khác nhau. Trong tháng 7, Nam Long giới thiệu gần 500 sản phẩm biệt thự song lập, đơn lập, nhà phố vườn, thương mại, villa tại dự án Waterpoint (Long An). Cuối tháng 9, công ty này cũng dự kiến sẽ tung shophouse mặt tiền đại lộ thương mại tại dự án Akari City giá trung bình khoảng 20 tỷ đồng/căn, sẽ mở bán tiếp những sản phẩm khác. Diện tích trung bình mỗi căn 400 m2, giá khoảng 20 tỷ đồng/căn.

Công ty Bất động sản Rio Land cũng giới thiệu ra thị trường dự án Precia (quận 2) với giá trung bình 49 triệu đồng/m2. Thắng Lợi Group giới thiệu giai đoạn 2 thuộc dự án J-Dragon (Long An) nằm ở vị trí mặt tiền, tiếp giáp tuyến đường giao thương chính tại chợ Cần Đước.

Ông Võ Hồng Thắng cho rằng thời gian qua, các dự án mở bán, đưa ra thị trường được chủ đầu tư áp dụng chính sách hấp dẫn hơn như giảm tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất ngân hàng, chỉ đóng 30 - 50% trước khi nhận nhà, ngày mở bán chiết khấu thêm giá bán, tặng vàng... Các chính sách này được chủ đầu tư đưa ra nhằm hỗ trợ dòng tài chính để khách hàng yên tâm. Nhiều chuyên gia nhận định các chính sách ưu đãi này sẽ vẫn được chủ đầu tư duy trì trong hoạt động mở bán, giới thiệu sản phẩm cho tới cuối năm nhằm kích cầu thị trường.