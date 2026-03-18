Thị trường bất động sản trầm lắng khi lãi vay tăng

Sau thông tin lãi vay mua nhà tăng, bức tranh giao dịch thị trường đang khá là "thận trọng". Đối với khách hàng mua nhà vào cuối năm 2025 mà dùng vốn vay hiện mức lãi vẫn còn phù hợp. Tuy nhiên, người vay đến giai đoạn này đang phải chịu mức lãi khá cao có thể lên đến 13 - 14%. Nhiều người mua mới đang "chùn chân", cần tính lại phương án vay như thế nào, thậm chí nếu có tiếp cận vay cũng không còn dễ dàng.

Là một nhà đầu tư, nhưng cũng là nhân viên kinh doanh môi giới bất động sản, những ngày gần đây anh Kiên đã nhận vài cuộc gọi của khách hàng để "huỷ đặt chỗ" một số dự án đang mở bán, ngay sau khi lãi vay ngân hàng tăng lên.

Anh Tạ Trung Kiên - Nhà đầu tư bất động sản, TP Hồ Chí Minh cho hay: "Đa số các nhà đầu tư cho đến hiện nay đều dùng đòn bẩy của ngân hàng giúp cho họ được đầu tư dàn trải nhiều hơn, tuy nhiên khi lãi vay tăng bắt buộc nhà đầu tư phải chững lại để cân đối".

Theo số liệu nghiên cứu thị trường của DKRA Việt Nam từ trước Tết Bính Ngọ, thanh khoản thị trường đã có dấu hiệu sụt giảm. Cụ thể, lượng đặt giữ chỗ ở các dự án chỉ đạt 30 - 40% so với thời điểm trước khi có thông tin tăng lãi vay.

Ngoài ra, sau Tết là thời điểm "nóng" để các doanh nghiệp chạy chiến dịch mở bán dự án mới thì với tình hình hiện nay, các kế hoạch công bố này cũng đang tạm dừng.

Ông Võ Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc DKRA Group đánh giá: "Tôi cho rằng nếu tình hình này tiếp diễn thì nguồn cung có thể giảm mạnh, tâm lý thận trọng của chủ đầu tư đặc biệt với các dự án mới chưa có công bố, bên cạnh đó sức cầu thị trường cũng sẽ giảm mạnh, duy trì ở mức 30 - 40% so với giai đoạn tháng 11 trở về trước".

"Đảm bảo tính thanh khoản nhanh trong thị trường họ phải cân nhắc giá như thế nào để đảm bảo người mua tiếp cận được cũng như phương thức thanh toán để giúp người mua tiếp cận, không thì họ cũng không bán được, nên tôi nghĩ là năm nay là 1 năm khá thận trọng đối với người mua cũng như nhà phát triển bất động sản", ông Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam nhận định.

Ngoài ra, với các biến động địa chính trị hiện nay dự báo tình hình thị trường bất động sản cũng sẽ bị tác động, do đó theo nhiều chuyên gia, trước mắt trong quý 2 này thị trường sẽ còn khó khăn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động thay đổi chiến lược bán hàng, tập trung khách hàng có dòng tiền thật, giãn thời gian thanh toán, giảm tỷ lệ khách hàng vay dưới 50% so với thời gian trước đây.