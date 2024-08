Thị trường căn hộ "nóng" lên, liệu thu nhập từ 20 triệu/ tháng có thể sở hữu nhà riêng?

Hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến hạn mức vay là bước khởi đầu

Trong hành trình hiện thực hóa giấc mơ sở hữu một căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh, việc tính toán cẩn trọng hạn mức vay là bước đầu tiên, mang tính quyết định. Đặc biệt, đối với những gia đình hoặc cá nhân có tổng thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, việc nắm vững các yếu tố ảnh hưởng đến hạn mức vay sẽ giúp bạn dễ dàng định hình được khả năng tài chính, tránh rơi vào tình trạng "vỡ trận".

Thu nhập hàng tháng: Ví dụ với mức thu nhập 20 triệu đồng, số tiền trả nợ mỗi tháng nên nằm trong khoảng 13 triệu đồng, tương đương 65% thu nhập. Đây là ngưỡng an toàn được các chuyên gia khuyến cáo, giúp bạn cân đối giữa trả nợ và chi tiêu hàng ngày, đảm bảo cuộc sống không bị "quá sức".

Độ tuổi và thời gian vay: Độ tuổi của bạn sẽ quyết định trực tiếp đến thời hạn vay. Thông thường, người trẻ sẽ được hưởng thời hạn vay dài hơn, giúp giảm gánh nặng tài chính mỗi tháng. Ví dụ, nếu bạn dưới 35 tuổi, bạn có thể vay trong khoảng 20-25 năm, điều này đồng nghĩa với việc khoản vay của bạn sẽ lớn hơn, và số tiền trả nợ mỗi tháng sẽ "dễ thở" hơn.

Lãi suất vay: Trong bối cảnh lãi suất biến động liên tục, việc chọn lựa gói vay có lãi suất ưu đãi, ổn định là yếu tố then chốt. Với mức lãi suất thấp và ổn định, bạn sẽ tránh được những "cơn bão" tài chính không mong muốn trong tương lai.

Để khách quan, hãy cùng theo dõi bảng tính dưới đây để đánh giá sơ bộ với mức thu nhập x triệu đồng/ tháng, bạn sẽ được vay tối đa bao nhiêu và số tiền trả nợ mỗi tháng là bao nhiêu để trong ngưỡng 65% tổng thu nhập:

*Các số liệu về hạn mức vay mua nhà trong bài chỉ mang tính tham khảo. Hạn mức thực tế có thể phụ thuộc vào các yếu tố khách quan khác và mỗi ngân hàng có quyết định riêng của mình.

Tham khảo một số dự án chung cư tại TP. Hồ Chí Minh phù hợp với mức thu nhập 20 triệu đồng/ tháng trở lên



Với mức thu nhập hàng tháng từ 20 triệu đồng trở lên, bạn có thể cân nhắc vay một khoản từ 2,5 tỷ đến 3 tỷ đồng để sở hữu một căn hộ tại các khu vực ngoại ô TP. Hồ Chí Minh. Đây là những khu vực đang trở thành tâm điểm của sự phát triển đô thị hóa mạnh mẽ, với sự phát triển hạ tầng giao thông và tiện ích ngày càng hoàn thiện, hứa hẹn tiềm năng tăng giá cao trong tương lai:

Vinhomes Grand Park Quận 9: là một trong những dự án khu đô thị thông minh và hiện đại nhất tại TP. Hồ Chí Minh, với diện tích lên đến 271 ha. Dự án được kỳ vọng mang đến không gian sống chất lượng với tiêu chuẩn "ALL IN ONE - Thành phố trong lòng thành phố".

Căn hộ tại đây có mức giá từ 2,5 tỷ đến 3 tỷ đồng, tích hợp đầy đủ tiện ích như công viên ánh sáng 36 ha, trường học các cấp, bệnh viện, trung tâm thương mại và các khu vui chơi giải trí, mang lại môi trường sống lý tưởng cho cư dân. Với sự phát triển nhanh chóng của khu vực Quận 9 và việc hoàn thiện tuyến Metro số 1, Vinhomes Grand Park không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời trong tương lai.

Safira Khang Điền: tọa lạc tại ngay trung tâm Quận 9, Safira Khang Điền là một trong những điểm nóng về phát triển bất động sản hiện nay. Với mức giá dao động từ 1,7 tỷ - 3 tỷ đồng, hệ thống an ninh 24/7 và sự đầu tư bài bản vào hạ tầng mang đến một môi trường sống lý tưởng cho các gia đình trẻ.

Các căn hộ tại Safira Khang Điền được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu hóa không gian và ánh sáng tự nhiên. Dự án còn được trang bị nhiều tiện ích cao cấp như hồ bơi, phòng gym, công viên nội khu và khu vui chơi cho trẻ em, tạo điều kiện cho cuộc sống tiện nghi và thoải mái.

Akari City: là dự án khu đô thị "thành phố ánh sáng" tọa lạc trên trục đường Võ Văn Kiệt, Quận Bình Tân, phát triển trên quy mô 8,5 ha. Các căn hộ tại Akari City có giá dao động từ 2,3 tỷ đến 3 tỷ đồng, phù hợp với những gia đình trẻ có thu nhập ổn định từ 20 triệu đồng/tháng. Dự án được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, với không gian sống hiện đại, thoáng đãng cùng hệ thống tiện ích nội khu phong phú như công viên, hồ bơi, khu BBQ, và các khu vui chơi giải trí.

Vị trí đắc địa trên đại lộ Võ Văn Kiệt, tuyến đường huyết mạch kết nối trực tiếp đến các quận trung tâm, cùng sự phát triển đồng bộ của cơ sở hạ tầng khu vực, Akari City hứa hẹn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một nơi an cư ổn định và hiện đại.

Ngân hàng Đại chúng TNHH KasikornBank (KBank) - Chi nhánh Hồ Chí Minh tung ưu đãi lãi suất chỉ 6,25%, cố định 3 năm đầu, tối ưu lợi ích người mua nhà

Với mức lãi suất cố định 6,25%/ năm trong 3 năm đầu tiên – mức lãi suất được đánh giá thấp nhất thị trường hiện nay sẽ giúp bạn tiến gần hơn tới ngôi nhà mơ ước mà không phải quá lo lắng về gánh nặng tài chính. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi được tính dựa trên lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của BIG 4 + 5% biên độ dao động. Dù lãi suất thả nổi, bạn vẫn có thể yên tâm vì lãi suất tiền gửi của BIG 4 thường dao động quanh mức 4.6-4.7%, đảm bảo lãi suất vay vẫn là "ưu ái" hơn rất nhiều so với thị trường. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn đặt nền móng cho tương lai tài chính vững chắc mà không gặp áp lực nặng nề trong việc trả nợ.

Bên cạnh đó, KBank còn mang đến các gói vay với thời hạn linh hoạt, từ 5 đến 30 năm, giúp bạn dễ dàng chọn lựa phương án phù hợp với thu nhập và kế hoạch tài chính cá nhân. Với thời hạn vay dài, áp lực trả nợ hàng tháng sẽ được giảm bớt, giúp bạn duy trì cuộc sống cân bằng.

Sự kết hợp giữa gói vay ưu đãi của KBank và các dự án chung cư kể trên chắc chắn sẽ là giải pháp lý tưởng giúp bạn mở cánh cửa đến ngôi nhà mơ ước. Tìm hiểu chi tiết chương trình ưu đãi vay mua nhà của KBank tại đây hoặc đăng ký thông tin vay mua nhà KBank tại đây để được hỗ trợ nhanh nhất.