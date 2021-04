Thị trường căn hộ Tp.HCM thời gian tới sẽ ra sao?

Theo đơn vị này, thị trường BĐS căn hộ quý 1/2021 tại Việt Nam đã có một khởi đầu chậm hơn so với cùng kỳ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, hiện trạng này được dự đoán sẽ sớm hồi phục và bức tốc trong thời gian tới, đặc biệt tại khu vực trung tâm Tp.HCM. Nguồn cung căn hộ thiếu hụt không đáp ứng được nhu cầu cao đã dẫn đến sự chững lại trong hoạt động của thị trường. Theo nhận định của các chuyên gia Savills Việt Nam, đây chỉ là tình trạng tạm thời và thị trường được dự đoán sẽ cải thiện mạnh mẽ khi nhiều sản phẩm chất lượng được tung ra thị trường vào những quý tiếp theo.



Trong những năm gần đây, thị trường căn hộ tại nước ta luôn trong trạng thái sôi động khi số lượng giao dịch và nguồn cung luôn cho thấy dấu hiệu tăng trưởng so với cùng kì. Tuy nhiên, dựa trên báo cáo quý 1/2021 của Savills Việt Nam, cả hai chỉ số này đã giảm sút một cách rõ rệt. Nguồn cung sơ cấp trong quý 1/2021 đạt hơn 4.900 căn, giảm 56% theo quý và 31% theo năm. Tổng nguồn cung mới đạt hơn 2.200 căn từ 2 dự án mới và giai đoạn tiếp theo của 8 dự án hiện hữu, giảm 73% theo quý và 38% theo năm.

Bà Võ Khánh Trang

Trong đó, hai dự án hạng B mới là Masteri Lumiere ở Quận 2 và King Crown Infinity ở Thủ Đức chiếm 33%. Hạng B dẫn đầu nguồn cung sơ cấp trong quý 1 với 57% thị phần. Với các khu đô thị mới, các quận gồm Quận 2, 7 và 9 chiếm 78% nguồn cung sơ cấp Hạng B. Lý giải về những con số này, bà Võ Thị Khánh Trang, Phó giám đốc bộ phận Nghiên Cứu, Savills Việt Nam cho biết, thị trường căn hộ để bán quý 1 tại Tp.HCM đang đối mặt với nguồn cung tăng thấp hơn so với cùng kỳ các năm khi các sản phẩm chủ yếu từ hàng tồn kho của những dự án trước đó và những sản phẩm có diện tích lớn với giá khá cao, dẫn đến lượng hấp thụ kém so với cùng kỳ các năm gần đây. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do các quy trình xét duyệt phát triển dự án đang diễn ra tương đối chậm và tồn đọng nhiều khúc mắc.

Tuy nhiên khởi đầu chậm của quý 1 sẽ không phải là viễn cảnh dài hạn khi thị trường được dự đoán sẽ sớm sôi động trở lại. Theo báo cáo của Savills Việt Nam, nguồn cung trong chín tháng đầu năm 2021 sẽ đạt hơn 15.000 căn và sẽ có một sự bùng nổ lớn trong năm 2022 khi nguồn cung tăng đến hơn 30.000 căn. Đa phần nguồn cung được dự đoán sẽ đến từ phân khúc căn hộ hạng B và C, tuy nhiên nguồn cung căn hộ hạng C sẽ giảm dần trong những năm tới.

Bà Trang cho biết thêm, các dự án hạng C đã giảm đi rất nhiều so với trước và các căn hộ với giá tầm 1.000 USD/m2 hiện rất hiếm. Thêm vào đó, quỹ đất hạn hẹp tại Tp.HCM đã làm cho mặt bằng giá căn hộ tăng cao. Để đáp ứng với tiềm lực tài chính của khách hàng và nhà đầu tư, các doanh nghiệp phát triển bất động sản đã triển khai phương án giảm diện tích nhưng vẫn giữ giá trị của một căn hộ để giữ tính thu hút của sản phẩm.

Khu vực trung tâm của Tp.HCM sẽ là nơi sôi động nhất thị trường. Dự kiến, sẽ có hơn 14.600 căn hộ ở cả ba hạng gia nhập thị trường, nhất là những khu vực ở phía Đông (Quận 9) và phía Nam (Quận 7) của Tp.HCM. Đồng thời, dự án căn hộ hàng hiệu đầu tiên của thành phố, Grand Marina, sẽ đặt một mốc giá bán mới.

Nhận định chung về tình hình thị trường căn hộ tại Tp.HCM trong thời gian tiếp theo, ông Troy Griffiths, Phó Tổng giám đốc, Savills Việt Nam cho hay, chúng tôi tin tưởng rằng phân khúc căn hộ sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong năm 2021 khi thành phố hoàn thành và triển khai các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm như tuyến Metro số 1 và đường Vành Đai 3. Thêm vào đó, sự cải thiện về thủ tục hành chính các cấp sẽ góp phần thu hút nhà đầu tư và người mua, khiến cho thị trường thêm sôi động.

Ngoài ra, thị trường sẽ được hưởng lợi từ nền kinh tế khởi sắc với những chỉ số rất tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta đạt 4,5% trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp khó khăn vì đại dịch. Thêm vào đó, mức độ lạm phát đang nằm ở mức thấp nhất trong 20 năm, đạt 0,3%. Ngoài ra, tổng vốn FDI vào Việt Nam là 10.1 tỷ USD, điều này cho thấy tiềm năng phát triển mà các doanh nghiệp nước ngoài nhìn thấy tại thị trường Việt Nam.

Còn tại các khu vực ven Thành phố như Bình Dương, Long An, Vũng Tàu, theo đơn vị này với việc cải thiện cơ sở hạ tầng, ngày càng nhiều chủ đầu tư mở dự án và xây căn hộ tại những địa phương này. Theo bà Trang, trong 3 tỉnh giáp Tp.HCM là Bình Dương, Long An và Đồng Nai thì tỉnh Bình Dương có mức đô thị hóa cao hơn so với hai tỉnh còn lại.

Đồng thời sự phát triển của ngành công nghiệp tại địa phương này đã và sẽ thúc đẩy việc phát triển cơ sở ha tầng và làm tăng nhu cầu nhà ở. Kết nối giao thông giữa Bình Dương và Tp.HCM đã được cải thiện đáng kể giúp cho việc giao thông không còn khó khăn. Với những ưu điểm như vậy và mức giá chênh lệch cao so với Tp.HCM, việc chọn mua nhà tại Bình Dương trở thành điều lý tưởng và hợp lý. Các chủ đầu tư phát triển căn hộ ở Bình Dương đã nắm bắt được hành vi tiêu dùng và nhu cầu của người dân nên đã tạo ra những sản phẩm có thể đáp ứng tốt, vì vậy nên các dự án căn hộ tại những địa phương này đang đón nhận sự quan tâm cao.