Thị trường chung cư phía Nam có phục hồi nhưng còn chậm

Dự kiến trong quý 2/2024, nguồn cung căn hộ chung cư khu vực phía Nam sẽ có khoảng 3.000 căn, tập trung chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa

Báo cáo thị trường mới đây của CBRE Việt Nam cho biết, tại TP Hồ Chí Minh, lượng căn hộ mới đưa ra thị trường trong quý I/2024 là khoảng 500 căn, trong đó 80 căn thuộc phân khúc cao cấp. Theo CBRE Việt Nam, đây cũng là số lượng căn hộ chào bán thấp nhất của một quý trong khoảng 15 năm trở lại đây tại TP Hồ Chí Minh và chỉ bằng khoảng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thanh khoản, trong quý I/2024, tổng số căn hộ chung cư bán được hơn 600 căn, giảm 74% so với quý IV/2023. Giá căn hộ chào bán sơ cấp đạt mức 61 triệu đồng/m2, không thay đổi so với quý trước và giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu báo cáo thị trường bất động sản tại TP Hồ Chí Minh và khu vực lân cận của DKRA Group cũng ghi nhận, trong 3 tháng đầu năm 2024, phân khúc căn hộ ghi nhận 122 dự án sơ cấp triển khai bán hàng (khoảng 12.967 căn), giảm 9,7% so với quý trước và ở mức tương đương với cùng kỳ năm 2023, tập trung phân bổ tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Riêng tại TP Hồ Chí Minh, phần lớn nguồn cung mới trong quý đến từ các dự án phân khúc hạng A thuộc khu Tây và khu Nam. Thanh khoản thị trường có sự cải thiện rõ nét, từ giai đoạn sau Tết Nguyên đán, giao dịch chủ yếu ở những dự án tầm trung đã hoàn thiện pháp lý, tiến độ xây dựng nhanh chóng, thuận tiện kết nối về trung tâm thành phố. Tại TP Hồ Chí Minh, mức giá các căn hộ từ 40 - 55 triệu đồng/m2; tại Bình Dương mức giá từ 30 - 35 triệu đồng/m2. Tương tự, giá bán sơ cấp ở một số dự án tăng nhẹ 2% - 5% so với cuối năm 2023, được áp dụng cùng nhiều chính sách chiết khấu thanh toán nhanh, ân hạn gốc, lãi vay…

Dự báo trong quý II/2024, nguồn cung mới phân khúc căn hộ sẽ tăng và dao động ở mức khoảng 2.000 - 3.000 căn, tập trung chủ yếu tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương… Một số tập đoàn bất động sản lớn cho biết, nếu thủ tục pháp lý triển khai dự án được khơi thông trong quý này, sẽ có hàng ngàn căn hộ tại TP Hồ Chí Minh được tung ra thị trường. Chẳng hạn, trong quý 2/2024, Tập đoàn Gamuda Land sẽ ra mắt Eaton Park (thành phố Thủ Đức) với số lượng 2.000 căn.

Tuy nhiên, phân khúc căn hộ hạng A tiếp tục giữ vị thế chủ đạo tại TP Hồ Chí Minh trong khi phân khúc hạng B và C dẫn dắt nguồn cung mới tại thị trường các tỉnh giáp ranh. Sức cầu thị trường được kỳ vọng có những chuyển biến tích cực. Mặt bằng giá sơ cấp có thể tiếp tục tăng nhẹ trước các áp lực chi phí đầu vào; thanh khoản thị trường thứ cấp cũng như giá bán đạt nhiều cải thiện tích cực.

DKRA Group cũng nhận định, tuy tổng thể sức cầu thị trường bất động sản năm 2024 khó bật tăng, nhưng phân khúc căn hộ giá dưới 50 triệu đồng/m2 tại các thành phố lớn sẽ là lựa chọn của nhà đầu tư. Tại các đô thị vùng ven như Bình Dương, Đồng Nai... các chung cư giá dưới 40 triệu đồng/m2 là phân khúc được nhà đầu tư chọn lựa.

Tổng quan về diễn biến thị trường năm 2024, theo CBRE Việt Nam, tại TP Hồ Chí Minh có hơn 8.000 căn chung cư mở bán mới. Như vậy, còn khoảng 7.500 căn chung cư mới sẽ được các chủ đầu tư tung hàng trong 6 tháng còn lại của năm 2024. Giá sơ cấp dự kiến tăng 3% theo năm.

Tuy nhiên, bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho rằng, chỉ khi việc đưa Luật Đất đai sửa đổi 2024 có hiệu lực cùng với nền kinh tế Việt Nam phục hồi thì thị trường bất động sản tại Việt Nam nói chung và khu vực phía Nam nói riêng sẽ có sự phục hồi rõ rệt.