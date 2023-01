Thị trường chứng khoán diễn biến ra sao trong tuần trước Tết?

VN-Index vừa ghi nhận một tuần giao dịch giằng co và không biến động quá nhiều. Tính cho cả tuần, chỉ số chính tăng nhẹ 8,73 điểm, lên mức 1.060,17 điểm. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HoSE đạt gần 436 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 20,65% so với tuần giao dịch trước còn sàn HNX đạt trung bình gần 51 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 16,52% so với tuần giao dịch trước, điều này thể hiện tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vào những phiên giao dịch trước Tết.



Hiện tại, kỳ nghỉ Tết Âm lịch đang tới gần. Theo đó, căn cứ theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) và Sở GDCK Hà Nội (HNX) sẽ nghỉ giao dịch trong khoảng thời gian từ ngày 20/1 (tức 29 Tết Âm lịch) đến ngày 26/1/2023 (Mùng 5 Tết), tức nghỉ 5 phiên giao dịch. Đồng thời, thị trường sẽ giao dịch trở lại từ thứ Sáu, ngày 27/1/2023 (tức Mùng 6 Tết).

Với kỳ nghỉ lễ dài, nhà đầu tư thường có tâm lý lo ngại, song cần lưu ý rằng nếu thống kê lợi suất của VN-Index 20 phiên giao dịch trước Tết, trong 21 năm có 15 lần chỉ số tăng điểm và 6 lần giảm điểm. Đặc biệt, với 5 ngày sát Tết, hiệu suất trung bình luôn luôn ở mức dương.

Theo ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCK Agriseco, đây sẽ là cơ hội để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu tại vùng giá thấp đối với các cổ phiếu đầu ngành, đặc biệt trong nhóm VN30.

Cùng chung quan điểm, ông Lê Đức Khánh, Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS cho rằng trong tuần trước Tết, nhà đầu tư có thể tận dụng để giao dịch ngắn hạn các cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng, xây dựng, dầu khí, bất động sản khu công nghiệp.

"Theo tôi, trong giai đoạn này nhà đầu tư nên giao dịch linh hoạt. Đặc thù của giai đoạn trước Tết là chỉ số sẽ biến động trong mức độ hẹp, song vẫn có những nhóm ngành biến động mạnh như nhóm dầu khí, do vậy nhà đầu tư có thể xem xét nắm giữ ngắn hạn và bán ra khi có lãi. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên chú ý đến những cổ phiếu có thể mua gom tích lũy trong dài hạn", ông Khánh khuyến nghị.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, VCBS cho rằng với diễn biến hiện tại sau khi VN Index ghi nhận nhịp tăng nhẹ và thanh khoản duy trì ở mức thấp những tuần vừa qua, khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục giằng co, rung lắc trong biên độ hẹp cho tới trước kỳ nghỉ lễ. Nhóm phân tích này khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng nhịp tăng để hiện thực hóa lợi nhuận trên các cổ phiếu đầu cơ ngắn hạn và hạn chế mở mới giao dịch cho tới phiên giao dịch cuối năm.

Tương tự, MBS nhận định chỉ số VN-Index đã có 2 tuần tăng liên tiếp, vùng cận trên ở 1.064 điểm vẫn là ngưỡng cản khá mạnh khi không có sự ủng hộ từ thanh khoản. Với độ rộng khá tích cực, có thể kỳ vọng thị trường sẽ bứt phá vùng tích lũy sau Tết âm hoặc vẫn tiếp tục sideway-up nhưng nhà đầu tư sẽ có cơ hội ở các cổ phiếu riêng lẻ.