Thị trường cuối năm: Chợ Tết ngóng khách

Khách mua sắm Tết thưa thớt

Chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được coi là thủ phủ các mặt hàng hóa Tết. Sáng 19/12, ô tô tải nối đuôi nhau liên tục đổ hàng vào chợ. Các mặt hàng từ bánh, mứt, kẹo, đồ khô cho đến quần áo, giày dép… nhanh chóng xếp vào các quầy từ tầng 1 lên tầng 3. Đây được coi là mùa làm ăn lớn nhất trong năm của tiểu thương, thế nhưng, thời điểm này khách đi mua sắm tết thưa thớt.

Hàng hóa Tết ngập tràn tại chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Ngọc Mai

Chị Nguyễn Thu Huyền, tiểu thương bán mứt kẹo tại chợ Đồng Xuân niềm nở giới thiệu các mặt hàng. Chị Huyền cho biết, dịp Tết năm ngoái, buôn bán chỉ bằng 1/3 so với mọi năm vì dính dịch COVID-19. Năm nay, chị mạnh dạn nhập hàng nhiều gấp đôi vì cho rằng, hết dịch, người dân quay lại sắm Tết nhiều hơn. Tuy nhiên đến thời điểm này, dù bước vào tháng cao điểm Tết nhưng vẫn vắng khách.

Theo chị Huyền, các mặt hàng mứt tết, hoa quả sấy, bánh kẹo đều tăng từ 5-10% so với Tết năm ngoái. “Những ngày này người đi mua sắm không nhiều. Tôi bán cả buôn và lẻ. Hy vọng những ngày tới, khách hàng đông hơn chứ cả năm chỉ trông vào cái tết”, chị Huyền nói.

Tại tầng 2, cô Nguyễn Bích, tiểu thương bán quần áo cho hay, năm nay rét muộn nên quần áo mùa đông ế ẩm. “Bình thường tôi chỉ bán buôn quần áo theo lố cho khách tỉnh. Nhưng giờ vắng khách, tôi bán lẻ thu được đồng nào hay đồng đó chứ không để hàng lại”- cô Bích nói.

Bên ngoài chợ, các cửa hàng đồ pha lê, sành, sứ, thủy tinh bày bán tràn vỉa hè. Anh Minh Quân, chủ cửa hàng đồ sành, sứ chia sẻ: “Thời điểm gần Tết nhưng sức mua chưa khởi sắc. Năm nay, các mặt hàng đều tăng giá nhẹ so với năm ngoái, mẫu mã đa dạng hơn”.

Dự báo sức mua sẽ tăng

Có mặt tại siêu thị Big C Long Biên ngày cuối tuần, khách đông hơn ngày thường nhưng quầy hàng được mua sắm nhiều nhất là mì tôm. Nhân viên siêu thị liên tục bê mì tôm lên kệ cho khách chọn. Chị Nguyễn Hoa (Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Các siêu thị quảng bá giảm giá sớm nhưng do thu nhập giảm nên tôi không dám mua sắm tết nhiều. Mì tôm là mặt hàng dùng nhiều nhất cho gia đình nên tôi tranh thủ đi siêu thị mua cả thùng về dùng dần. Bánh, mứt, kẹo tôi cũng mua mỗi loại một ít cho có không khí Tết chứ không dám mua nhiều như những năm trước”.

Đại diện hệ thống siêu thị Big C cho biết, siêu thị khởi động mùa Tết sớm bằng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn kéo dài từ ngày 8 đến hết 21/12. Trong chương trình này, siêu thị áp dụng giảm giá lên đến 50% cho gần 700 sản phẩm. Đại diện GO!, Big C dự báo từ nay tới cận Tết Quý Mão 2023, sức mua có xu hướng tích cực. Siêu thị đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào phục vụ Tết.

Các siêu thị như Coopmart, Winmart… cũng tung ra nhiều chính sách giảm giá nhiều mặt hàng Tết. Thế nhưng, các siêu thị “nín thở” chờ sức mua của người dân.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, năm nay, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán tương đối gần nhau nên dự kiến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, nông sản sẽ tăng khá mạnh trong một giai đoạn ngắn. Do đó, việc chủ động lượng hàng hóa để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi các doanh nghiệp cung ứng phải sẵn sàng từ nhiều tháng trước đó.

Hiện, Bộ NN&PTNT chủ động đến một số hệ thống phân phối, địa phương nhằm đánh giá tình hình, chuẩn bị hàng hóa và kiểm soát chất lượng hàng hóa đưa ra thị trường. Theo đó, giá nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm năm nay tương đối ổn định. Tuy nhiên, vào thời gian cận Tết Nguyên đán, theo ông Toản, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thiết yếu (thịt lợn, thịt bò, thịt gà, rau xanh) sẽ tăng cao đẩy giá bán tăng theo.

Do đó, Bộ NN&PTNT đã yêu cầu các Sở, ngành hướng dẫn các đơn vị tham gia kinh doanh, phục vụ hàng hóa nông sản thiết yếu cần bám sát thực tế, theo dõi sát nhu cầu thị trường để chủ động, chuẩn bị lượng hàng hóa đầy đủ, kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Để ngăn chặn nguồn hàng hóa kém chất lượng tuồn ra thị trường dịp Tết Nguyên đán, theo ông Toản, lực lượng chức năng ngành nông nghiệp sẽ thường xuyên kiểm tra, lấy mẫu giám sát để kịp thời xử lý những vi phạm về an toàn thực phẩm. Mặt khác, tiếp tục hỗ trợ các cơ sở xây dựng, áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế trong sản xuất, chế biến thực phẩm như: GAP, HACCP, ISO 22000...