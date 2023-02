Thị trường địa ốc Bà Rịa- Vũng Tàu 2023 tăng nhu cầu thực

Nền kinh tế năm 2023 được dự báo sẽ có những dấu hiệu khởi sắc cũng là động lực giúp thị trường địa ốc khu vực này ghi nhận những tín hiệu tích cực thanh khoản xuất phát từ lực cầu của người có nhu thực.



Lực hút từ sản phẩm sắp bàn giao nhà

Theo báo cáo của Sở Xây dựng BR – VT(*), giao dịch đất nền có nhiều thời điểm trong năm 2022 ở mức cao, chiếm gần 90% tổng giao dịch địa ốc ( tập trung tại các huyện Đất Đỏ, Châu Đức, TP Bà Rịa...). Điều này cho thấy tình trạng đầu cơ khá nặng nề. Đáng nói là ở hầu như các dự án này, người mua không có nhu cầu ở thực, không xây nhà, để hoang hóa chủ đầu tư cũng không quan tâm xây dựng đầy đủ hạ tầng, tiện ích. Ngược lại với mảng tối đầu cơ đất nền, hiện tại, điểm sáng nhất của thị trường bất động sản BR– VT là phân khúc biệt thự, nhà liền thổ đã có thể hoàn thiện sử ngay hoặc cho thuê.

Cũng theo báo cáo của Sở xây dựng, quý IV/2022, trên địa bàn tỉnh không có dự án nhà ở thương mại và du lịch nghỉ dưỡng nào được cấp phép mới. Trong số 46 dự án nhà ở thương mại đang triển khai thì chỉ có 2 dự án đủ điều kiện mở bán, cung ứng rất ít ỏi, chỉ 275 căn nhà riêng lẻ. "Điều này cho thấy, nguồn cung sản phẩm có thể sử dụng ngay, tin cậy về pháp lý như các sản phẩm biệt thự, nhà liền thổ sắp bàn giao nhà sẽ hấp dẫn người mua và là điểm sáng trên thị trường", một cán bộ của Sở Xây dựng nhận định.

Còn báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đã chỉ ra, trong khoảng 2 năm qua, có hàng ngàn dự án được các doanh nghiệp triển khai, đầu tư trên cả nước phải dừng lại để xem xét về pháp lý với tổng giá trị ước đạt khoảng 30 tỷ USD (**). Điều này là một trong những nguyên nhân làm giảm nguồn cung trên cả nước nói chung và thị trường địa ốc BR-VT nói riêng.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản liên tục tăng giá tại các thành phố lớn mà TP. Hồ Chí Minh là một điển hình. Cơ cấu sản phẩm bất động sản đang có sự lệch pha, khi chiếm đa phần trong giỏ hàng là các sản phẩm căn hộ trung và cao cấp với giá lên tới 80-150 triệu đồng/m2 khiến nhà đầu tư có xu hướng tìm về các thị trường địa ốc các tỉnh ven biển nơi có thị trường du lịch bùng nổ.

Vậy nên năm 2023, các chuyên gia dự báo nguồn cầu mua ở thực, hoặc kinh doanh cho thuê ngay sẽ tăng mạnh, do đó những sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu này tại BR-VT sẽ thanh khoản tốt hơn.

Tiềm năng phát triển 2023

Theo trải nghiệm thực tế của nhiều nhà đầu tư bất động sản có kinh nghiệm về thị trường địa ốc của TP Vũng Tàu trong những ngày đầu Xuân 2023, thì nhu cầu tìm mua dạng sản phẩm biệt thự, nhà phố để ở hoặc cho thuê tăng trưởng nhanh. Thị trường cho thấy, lượng khách tìm mua sản phẩm dạng này tăng khoảng 15% so với quý 4/2022. Còn nhu cầu khách tìm thuê biệt thự, nhà phố ở TP Vũng Tàu cũng tăng trưởng tích cực. Riêng tháng 12/2022 lượng người quan tâm đến thuê loại hình bất động sản này đã tăng 5% so với tháng trước đó. Còn tới tháng 1/2023, tăng khoảng 20% so với quý 3/2022.

Đại diện Ban quản lý vận hành CBRE tại dự án La Vida Residences tại TP Vũng Tàu chia sẻ: "Lượng khách hàng nhận nhà và đăng ký hoàn thiện nội thất để ở hoặc kinh doanh cho thuê trong những ngày đầu năm 2023 tăng khá nhanh". Còn chị H.A, Giám đốc điều hành một khách sạn tại TP.HCM người sở hữu hai căn nhà phố tại dự án La Vida Residences chia sẻ, trước khi quyết định mua sản phẩm của dự án, gia đình chị đã tham khảo sản phẩm tại TP.HCM không ưng ý vì giá quá đắt đỏ và chất lượng chưa vừa ý. Chị cho hay: "Vũng Tàu là thành phố du lịch, có cơ sở hạ tầng phát triển hiện đại, giao thông thuận tiện, khí hậu lý tưởng để phát triển kinh tế xã hội, du lịch. Tại đây, sản phẩm nhà phố có thể tích hợp được lợi ích 3 trong 1 đó là vừa có thể làm trụ sở văn phòng, nếu thích thì ở lâu dài vì khí hậu ở đây rất tuyệt vời cho sức khỏe, ngoài ra có thể kinh doanh cho thuê nghỉ dưỡng".



Khách hàng nhận nhà và hoàn thiện nội thất để ở thực hoặc kinh doanh cho thuê ở dự án LaVida Residences tại TP Vũng Tàu tăng nhanh

Bà T.T. Mai, cư dân của TP Vũng Tàu cho rằng, tâm lý khách hàng người Việt cần những căn nhà có hồ sơ pháp lý đầy đủ để sở hữu lâu dài thay vì mua sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng chỉ có thời hạn 50 năm. Sản phẩm của dự án La Vida Residences đã đáp ứng điều đó nên bà rất phấn khởi khi đã nhận nhà và bắt tay vào kế hoạch hoàn thiện cho thuê.



Theo các chuyên gia nhận định, bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn và có dư địa lớn nên có khả năng sẽ sinh lời cao, đồng thời cũng có khả năng gia tăng thêm lợi nhuận nếu biết khai thác kinh doanh hiệu quả. Hơn nữa, tâm lý của người dân cũng có xu hướng đổ tiền vào bất động sản như một kênh tích trữ an toàn khi đối diện với tình hình lạm phát tăng cao.

Năm 2023 cần ưu tiên nới thêm chuẩn cho vay với những người dân có nhu cầu thực. Ngoài ra, những doanh nghiệp làm dự án địa ốc mà bàn giao nhà thành phẩm cũng cần được ưu tiên hạn mức cho vay, ưu đãi lãi suất, vì nhu cầu đối với loại hình nhà ở thực này rất lớn, mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, không thể đánh đồng với những chủ đầu tư chỉ làm dự án bán trên giấy hoặc chỉ phân lô bán đất nền rồi "bỏ chạy".

Tại hội thảo "Dòng tiền và Xu hướng bất động sản cuối năm 2022", nhiều chuyên gia cho hay, hiện nay xu hướng lựa chọn các địa điểm cách trung tâm TP.HCM khoảng 2h đồng hồ di chuyển để đi nghỉ dưỡng cuối tuần đang lên ngôi. Đây là động lực lớn để thúc đẩy dự án bất động sản những khu vực ven các thành phố lớn như tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển.

Tuy nhiên, việc đầu tư bất động sản ở đây có lời hay không phụ thuộc vào việc lựa chọn sản phẩm. Các nhà đầu tư phải lựa chọn được sản phẩm từ chủ đầu tư uy tín, pháp lý đầy đủ, nhà sắp bàn giao thì mới có thể yên tâm về khả năng sinh lời. Đây là cơ hội cho người mua ở thực và kinh doanh cho thuê, là thời điểm thanh lọc các chủ đầu tư năng lực kém, góp phần định hướng lại xu thế đầu tư và ổn định thị trường địa ốc BR-VT trong năm mới.