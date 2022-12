“Thị trường giấc ngủ" vẫn sống khỏe giữa lúc kinh tế nhiều biến động

Sự tăng trưởng của thị trường giấc ngủ



Giai đoạn 2019 đến 2022, thị trường chứng kiến thời kỳ khó khăn của đại dịch và hậu đại dịch. Giữa tình hình kinh tế nhiều biến động, điểm sáng lớn nhất có lẽ là người dân bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khoẻ, ăn uống và nghỉ ngơi.

Tầng lớp trung lưu chiếm hơn 20% dân số và tăng nhanh liên tục. Chăm sóc bản thân và ngủ tròn giấc trở thành những ưu tiên quan trọng với bộ phận dân số này, thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường giấc ngủ, đặc biệt là trong giai đoạn 2019 - 2022.

Chỉ tính riêng các sàn thương mại điện tử tại trong 2022, tổng doanh thu thị trường chăn ga gối nệm Việt Nam đã lên đến 50 triệu USD (Theo Beecost). Số liệu này thể hiện tiềm năng rất lớn của thị trường giấc ngủ trong tương lai gần.

Everpia JSC ký kết với Central Retail, tiếp tục tăng độ phủ trong "thị trường giấc ngủ"

Năm 2022 đánh dấu một năm "hậu đại dịch" với sức mua giảm mạnh, kênh siêu thị và thương mại điện tử của Everpia vẫn tăng trưởng khỏe mạnh, với mức tăng hơn 30% năm ngoái.

Tháng 11/2022 vừa qua, Everpia JSC công bố hợp tác với Central Retail. Theo đó, các sản phẩm thuộc thương hiệu K-Bedding by Everon sẽ có mặt trên kệ của chuỗi đại siêu thị GO!/Big C trên toàn quốc.

Từ năm 1993, Big C đã là thương hiệu bán lẻ được tin tưởng và yêu thích tại Việt Nam. Năm 2021, siêu thị Big C tái định vị thương hiệu thành đại siêu thị GO! với nhiều cải tiến trong không gian mua sắm, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến trải nghiệm khách hàng.



Ký kết với Central Retail, Everpia phân phối các sản phẩm chăn ga gối nệm Hàn Quốc mang thương hiệu K-Bedding by Everon qua 40 đại siêu thị GO!/Big C trên khắp cả nước.

Các sản phẩm K-Bedding đã phủ sóng ở tất cả các siêu thị lớn trên toàn quốc

Cũng trong năm nay, Everpia cũng ký kết cùng chuỗi siêu thị mẹ và bé Con Cưng, hệ thống Thế Giới Nệm, mang lại những thành công đáng kể. Tính đến thời điểm hiện tại, K-Bedding by Everon đã có mặt ở hầu hết các chuỗi siêu thị lớn trên toàn quốc gồm Go!, Big C, Mega Market, Lotte, Emart, Aeon và Con Cưng.



Trên các sàn thương mại điện tử lớn, các cửa hàng chính hãng của Everpia tiếp tục duy trì vị trí top đầu doanh số nhờ vào sự hợp tác chặt chẽ, đa dạng sản phẩm phù hợp và các chính sách ưu đãi hấp dẫn hướng đến khách hàng trực tuyến.

Năm 2022, Everpia khởi công xây dựng nhà máy Everpia Giang Điền rộng 29000 m2, dự kiến hoạt động vào quý 1 năm 2023. Everpia Giang Điền được kỳ vọng sẽ đáp ứng kịp nhu cầu của thị trường giấc ngủ khu vực phía Nam và xuất khẩu.

Nhà máy Everpia Giang Điền rộng 29000 m2 đạt Chứng chỉ xanh EDGE Advanced

K-Bedding by Everon và mục tiêu "điền đầy" thị trường giấc ngủ của Everpia



Bên cạnh Everon, K-Bedding là thương hiệu chăn ga gối nệm Hàn Quốc được Everpia JSC cho ra mắt từ năm 2019, hướng đến nhóm khách hàng trẻ. Dù mới ra mắt 2 năm trở lại đây, K-Bedding đã mang về cho Everpia những thành công nhất định, đạt kỳ vọng "lắp đầy" phân khúc khách hàng mới.

Năm 2022, Everpia JSC tiếp tục đạt nhiều giải thưởng quan trọng nhờ chiến lược phát triển bền vững và đúng đắn.

"Các kênh mua sắm hiện đại với nhóm khách hàng trung lưu trẻ tăng trưởng bền vững và rất tiềm năng. Sự tăng trưởng của K-Bedding cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng. Với độ phủ và nhà máy mới tại Giang Điền, chúng tôi tin chắc sẽ kịp đón đầu sự tăng trưởng mạnh của thị trường giấc ngủ." - Ông Cho Yong Hwan, Phó Tổng Giám Đốc Everpia JSC chia sẻ.



Phó Tổng Giám Đốc Everpia JSC, ông Cho Yong Hwan kỳ vọng năm 2023 là một năm bứt phá của công ty.

Được biết, Everpia JSC tiếp tục nằm trong danh sách 100 công ty phát triển bền vững 2022 CSI100 và đạt "Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR xuất sắc nhất" IR Award 2022.



K-Bedding by Everon là thương hiệu chăn ga gối nệm Hàn Quốc của Everpia JSC, nhắm đến nhóm

khách hàng trẻ, thông qua kênh thương mại hiện đại và thương mại điện tử.

