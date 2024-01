Thị trường hoa kiểng Tết: Mối lái lèo tèo!

Thông thường mọi năm đến thời điểm đầu tháng chạp, thương lái đã tìm đến các nhà vườn trồng hoa kiểng để đặt hàng nhưng năm nay lại thưa thớt.



Nguồn cung dồi dào

Từ vài tháng trước, ngành nông nghiệp đã nhận định kinh tế khó khăn nên sức mua hoa kiểng Tết 2024 sẽ giảm đáng kể nhưng ghi nhận tại các thủ phủ hoa kiểng như Bến Tre, Sa Đéc (Đồng Tháp) đến nay, nhà vườn vẫn gieo trồng với số lượng hoa tương đương Tết năm ngoái chứ không giảm. Ông Bùi Thanh Liêm - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre - cho biết tổng diện tích sản xuất hoa kiểng Tết năm nay của huyện là gần 600 ha, tương đương năm ngoái. Tổng sản lượng hoa kiểng dự kiến lên đến hàng chục triệu sản phẩm, trong đó mai và hoa giấy mỗi loại có hơn 2,3 triệu chậu, tắc kiểng 1,5 triệu chậu, còn lại là hoa nở, kiểng lá.

Một vườn mai Tết ở TP HCM có nhiều chậu bung nở từ rất sớm

Còn theo bà Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - chỉ riêng làng hoa Sa Đéc thuộc các xã Tân Quy Tây, Tân Khánh Đông và phường An Hòa, Tân Quy Đông, diện tích trồng hoa đã lên tới 100 ha, vẫn như năm ngoái. Tết năm nay làng hoa dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 1,2 triệu giỏ hoa các loại. Không chỉ Sa Đéc mà nhiều địa phương của Đồng Tháp như huyện Lai Vung, Lấp Vò cũng tham gia trồng hoa kiểng với diện tích tăng dần qua các năm. Do đó, nguồn cung cấp hoa kiểng Tết năm nay của Đồng Tháp là rất lớn, lên đến hàng triệu sản phẩm. Ngoài những giống truyền thống, nhà vườn còn bổ sung nhiều giống mới, như hoa cúc có đến 7 màu khác nhau.

Bà Phan Thị Thanh Công - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP HCM - cũng cho hay diện tích trồng mai của xã năm nay tăng thêm 10 ha so với năm ngoái, lên 510 ha. Với diện tích này, lượng mai Tết năm nay tăng hơn năm ngoái khoảng 25%-30%. Theo ông Lê Hữu Thiện, Giám đốc HTX Hoa mai vàng Bình Lợi, chỉ riêng HTX của ông lượng mai bán Tết năm nay đã tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Nguyên do là những năm trước, các hộ bán mai lá, mai nguyên liệu (bán cho các tỉnh) rất mạnh nhưng từ năm ngoái mai nguyên liệu bán rất chậm nên các nhà vườn chuyển sang làm mai chậu bán Tết, do vậy nguồn cung mai Tết năm nay khá dồi dào.

Ngóng thương lái từng ngày

Dù diện tích và sản lượng hoa kiểng các loại ở tỉnh, thành phía Nam đều tăng so với năm ngoái nhưng hầu hết nhà vườn đều cho biết đến thời điểm này, tức đã qua tháng chạp nhưng bóng dáng thương lái đi xem và đặt hàng vẫn rất thưa thớt. Trong khi mọi năm, thương lái đã chốt số lượng và đặt cọc từ rất sớm.

Theo ông Bùi Thanh Liêm, thương lái đến mua hoa kiểng quá ít nên giá không thể tăng được mà buộc phải giảm giá để kích thích nhu cầu của thị trường. Theo đó, giá bán bình quân tại nhà vườn hiện chỉ bằng 70% so với mùa Tết năm ngoái. "Thương lái các nơi chỉ đến chụp hình tham khảo là chủ yếu, rất ít người chốt số lượng và đặt cọc. Ước tính số lượng đặt cọc đến thời điểm này chỉ đạt khoảng 20% so với năm ngoái" - ông Liêm thông tin.

Cũng theo ông Liêm, tuy thời tiết năm nay không có mưa nhiều hay gió bão nhưng lại khá nóng, ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng hoa kiểng Tết. Như mai vàng gặp thời tiết nóng dễ nở sớm nên nhà vườn phải sử dụng thuốc kìm lại, không để mai nở vào thời điểm này. Chi phí chăm sóc tăng thêm, trong khi giá bán lại giảm nên nếu bán hết thì nhà vườn không lời bao nhiêu. "Nhà vườn biết kinh tế khó khăn, sức mua giảm nhưng vẫn phải làm vì đây là nghề của họ, chăm sóc cả năm, chỉ mong bán được mùa Tết để có đồng ra đồng vào. Giảm sản lượng thì chi phí tăng cao, bán cũng không có lời" - ông Liêm phân tích.

Nhiều nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc cho hay đã bán được khoảng 30% sản lượng hoa cho thương lái. Giá bán thấp hơn đôi chút so với năm ngoái dù chi phí tăng, như hoa cúc 7 màu từ 150.000-180.000 đồng/chậu, cúc đồng tiền 2 cây từ 50.000-60.000 đồng.

Ở TP HCM, tình hình cũng không sáng sủa hơn. Ông Lê Hữu Thiện đang chờ thương lái miền Bắc, miền Trung vào đặt hàng, còn mối lái ở phía Nam chưa thấy ai xuất hiện. Theo ông Thiện, giá mai Tết năm nay giảm 10%-30% với loại chậu 5, tức cây mai cao khoảng 5 tấc có giá bán từ 600.000-700.000 đồng/chậu, chậu 6 khoảng 1 triệu đồng, chậu lớn từ 5-7 triệu đồng.

Bà Phan Thị Thanh Công cũng xác nhận giá mai Tết năm nay rất thấp, mai loại nhỏ tại vườn chỉ có 200.000-250.000 đồng/cây, thay vì 350.000-400.000 đồng/cây như năm ngoái nhưng bán buôn rất chậm. Mỗi vườn có từ vài ngàn tới cả chục ngàn gốc mai nhưng đến thời điểm này chỉ có vườn bán được vài trăm cây. "Giá mai ở TP HCM không thể cạnh tranh được so với các địa phương khác. Chẳng hạn mai ở Long An, Bến Tre bán 150.000-200.000 đồng là đã có lời, còn ở TP HCM nhà vườn bán 200.000 đồng/cây vẫn lỗ vì công chăm sóc lớn hơn rất nhiều" - bà Công cho hay.

Mai nở sớm chiếm 30% Ông Lê Hữu Thiện cho biết thêm do năm nay nhà vườn vô chậu sớm, lại rơi vào năm nhuận, thời tiết nắng nóng kết hợp với mưa trái mùa gần đây khiến mai bung nở khá nhiều. Ước tính lượng mai nở sớm chiếm hơn 30%. Nếu vài ngày tới, mai tiếp tục nở sẽ gây thiệt hại cho các nhà vườn rất lớn. Ông Hồng Huy Cường, chủ vườn mai tại huyện Hóc Môn, TP HCM, cũng cho hay năm nhuận lại gặp trời mưa nên mai nở sớm khá nhiều, có vườn lên tới 50%. "Đối với mai ghép già, tức trải qua 4-5 mùa ghép trở lên, khi gặp mưa là hư hết. Còn mai ghép tơ từ 1-2 mùa ít bị ảnh hưởng, có khả năng nở hoa đúng Tết" - ông Cường nói.