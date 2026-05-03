Thị trường iPhone sắp có thay đổi, những ai đang muốn mua iPhone nên biết

Thị trường iPhone đang đứng trước một bước ngoặt đáng chú ý khi chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, được dự báo tăng mạnh trong những năm tới. Diễn biến này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán sản phẩm cũng như chiến lược của Apple.

Theo báo cáo mới nhất từ JPMorgan, chi phí bộ nhớ trong mỗi chiếc iPhone có thể tăng gấp 4 lần vào năm 2027. Tỷ trọng bộ nhớ trong tổng chi phí linh kiện dự kiến sẽ tăng từ khoảng 10% hiện nay lên tới 45%, trở thành một trong những yếu tố đắt đỏ nhất trong cấu thành sản phẩm.

Trong nhiều năm, Apple luôn nằm trong nhóm khách hàng lớn nhất của các nhà cung cấp bộ nhớ như Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology, với sản lượng khoảng 250 triệu iPhone mỗi năm. Tuy nhiên, vị thế của hãng đang thay đổi khi phải cạnh tranh nguồn cung với các công ty công nghệ khác.

Nguyên nhân chính đến từ làn sóng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Các doanh nghiệp xây dựng trung tâm dữ liệu AI, đặc biệt là Nvidia, sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn để đảm bảo nguồn cung bộ nhớ hiệu năng cao. Đồng thời, các công ty điện toán đám mây cũng chấp nhận trả trước hàng tỷ USD để “giữ chỗ”, khiến nguồn cung trở nên khan hiếm và đẩy giá lên cao.

Sự cạnh tranh này đánh dấu thay đổi lớn trong chuỗi cung ứng, thay vì đàm phán giá sau khi cam kết sản lượng như trước, các doanh nghiệp giờ đây phải chấp nhận trả giá cao ngay từ đầu để đảm bảo nguồn linh kiện.

Áp lực chi phí được cho là đang tác động trực tiếp đến chiến lược sản phẩm của Apple. Một trong những thay đổi đáng chú ý là kế hoạch ra mắt dòng iPhone 18 theo hai giai đoạn. Theo đó, các phiên bản iPhone 18 Pro sẽ ra mắt vào tháng 9 như thông lệ, trong khi bản tiêu chuẩn có thể bị lùi sang mùa xuân năm 2027. Bên cạnh đó, Apple cũng được cho là sẽ giới thiệu thêm mẫu iPhone màn hình gập trong cùng thời điểm.

Về mặt nhân sự, Apple chuẩn bị có sự chuyển giao lãnh đạo quan trọng khi John Ternus dự kiến tiếp quản vị trí CEO từ Tim Cook vào ngày 1/9. Quyết định chiến lược đầu tiên của tân CEO có thể xoay quanh bài toán chi phí: Đảm nhận phần tăng giá linh kiện hay chuyển áp lực sang người tiêu dùng.

Theo nhận định từ Wamsi Mohan thuộc Bank of America, Apple nhiều khả năng sẽ giữ giá bán ổn định để bảo vệ thị phần, đặc biệt tại các thị trường cạnh tranh cao. Điều này đồng nghĩa với việc biên lợi nhuận có thể bị thu hẹp trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh cuộc đua AI tiếp tục nóng lên, thị trường smartphone nói chung và iPhone nói riêng nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tái định hình, nơi chi phí linh kiện và chiến lược giá trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh.