Thị trường ngày 02/07: Giá dầu, vàng tăng, thép tăng 7 phiên, cao su thấp nhất 6 tháng

Dầu tăng khoảng 2%



Giá dầu tăng khoảng 2% do các nhà sản xuất OPEC+ có thể tăng sản lượng chậm hơn dự kiến trong những tháng tới, trong khi nhu cầu nhiên liệu toàn cầu đang tăng khiến nguồn cung khan hiếm.

Chốt phiên 1/7 dầu thô Brent tăng 1,22 USD hay 1,6% lên 75,84 USD/thùng, dầu thô WTI tăng 1,76 USD hay 2,4% lên 75,23 USD/thùng. Trong phiên này cả hai loại dầu đã tăng hơn 2 USD/thùng, đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2018.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh đã trì hoãn cuộc họp cấp bộ trưởng cho tới ngày 2/7 để tổ chức thêm các cuộc thảo luận về chính sách sản lượng dầu mỏ sau khi UAE được cho là từ chối một kế hoạch tăng sản lượng ngay lập tức.

Các nguồn tin OPEC+ trước đó cho biết tổ chức này dự kiến tăng sản lượng 0,4 triệu thùng/ngày mỗi tháng từ tháng 8 tới tháng 12/2021.

Một số nhà đầu tư vẫn hoài nghi về dự báo nhu cầu thị trường. Dự báo nhu cầu của OPEC không tính tới khả năng tăng nguồn cung từ Iran, sự lây lan của biến thể Delta và nhu cầu xăng của Mỹ theo mùa.

Vàng tăng

Giá vàng tăng sau khi giảm hơn 7% trong tháng 6, thúc đẩy một số nhà đầu tư mua vào trong bối cảnh lo ngại chủng Delta của virus corona. Tuy nhiên, động thái này bị hạn chế bởi sự thận trọng về số liệu việc làm của Mỹ sắp tới và USD mạnh lên.

Vàng giao ngay tăng 0,2% lên 1.773,09 USD/ounce, trong khi vàng Mỹ kỳ hạn tháng 8 đóng cửa tăng 0,3% lên 1.776,8 USD/ounce.

Sự chú ý hiện được dồn vào báo cáo số liệu việc làm lĩnh vực phi nông nghiệp để có dự đoán về thời điểm thay đổi chính sách tiền tệ của Mỹ. Các quan chức Cục dự trữ liên bang cho thấy ngân hàng trung ương này nên nới lỏng việc mua tài sản trong năm nay. Một thăm dò của Reuters dự báo số liệu việc làm tăng 690.000 việc trong tháng này.

Đồng giảm

Giá đồng bị áp lực giảm do số liệu sản xuất yếu từ Trung Quốc và USD mạnh lên.

Đồng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,6% xuống 9.317,5 USD/tấn, với giá kim loại này giao dịch trong phạm vi hẹp 130 USD.

Hoạt động sản xuất tại Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm lại trong tháng 6 do chuỗi cung ứng và số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt tại tỉnh xuất khẩu Quảng Đông đã khiến tăng trưởng sản lượng thấp nhất 15 tháng.

USD tăng khiến các kim loại định giá bằng USD đắt hơn cho người giữ các đồng tiền khác. Điều này có thể làm giảm nhu cầu mua vào.

Thép Thượng Hải tăng ngày thứ bảy liên tiếp

Giá thép Trung Quốc tăng phiên thứ 7 liên tiếp do những lo ngại kéo dài về triển vọng nguồn cung. Nhà sản xuất hàng đầu thế giới về vật liệu xây dựng và sản xuất tìm cách giảm sản lượng trong năm nay.

Thép thanh và thép cuộn cán nóng tại sàn giao dịch Thượng Hải chạm mức cao nhất kể từ ngày 15/6, trước khi giảm bớt, khiến quặng sắt Đại Liên phục hồi sau hai ngày sụt giảm.

Thép thanh Thượng Hải đóng cửa tăng 0,8% lên 5.146 CNY (796,37 USD)/tấn, trong khi thép cuộn cán nóng tăng 0,5% lên 5.428 CNY/tấn.

Quặng sắt trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên tăng 1,1% lên 1.166 CNY/tấn.

Trung Quốc cam kết đảm bảo sản lượng thép thô giảm trong năm 2021 và xem xét thực hiện cắt giảm công suất thép kể từ năm 2016 khi quốc gia này có kế hoạch đáp ứng mục tiêu giảm lượng khí thải.

Quặng sắt tại Singapore tăng 1% lên 205,20 USD/tấn. Giá giao ngay cũng vẫn trên 200 USD/tấn.

Cao su Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng

Giá cao su Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng, giảm phiên thứ 4 liên tiếp. Số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt làm dấy lên lo sợ nhu cầu toàn cầu đối với nguyên liệu này chậm lại, trong khi số liệu sản xuất yếu tại Châu Á cũng bổ sung thêm áp lực.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 12 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 6,3 JPY hay 2,8% xuống 220 JPY (2 USD)/kg, sau khi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 4/1 tại 219 JPY/kg trong phiên này.

Cao su kỳ hạn tháng 9 tại Thượng Hải giảm 105 CNY xuống 12.705 CNY (1.966 USD)/tấn.

Các nhà đầu tư lo lắng tốc độ tiêm chủng Covid-19 chậm hơn ở Châu Á và việc kéo dài những hạn chế để kiềm chế sự lây lan của virus sẽ gây tổn hại cho nhu cầu cao su.

Giá gạo xuất khẩu giảm tại Châu Á

Giá gạo xuất khẩu tại các kho cảng hàng đầu Châu Á giảm trong tuần này do Việt Nam và Thái Lan cố gắng cạnh tranh với giá khá thấp của Ấn Độ.

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm giảm xuống 367-371 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2020, so với giá 369-373 USD/tấn một tuần trước. Giá gạo trong nước cũng giảm do quyết định phát hành kho dự trữ của chính phủ.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm giảm xuống 470-475 USD/tấn từ mức 478-482 USD/tấn một tuần trước. Sự lây lan nhanh chóng của Covid-19 ở miền Nam đang cản trở việc vận chuyển gạo. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu năm nay ước tính giảm 14,8% so với một năm trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan từ 420-422 USD/tấn so với mức 420-430 USD/tấn một tuần trước, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2019. Các thương nhân cho biết nhu cầu ổn định vì giá gạo Thái Lan vẫn cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Giá cước vận chuyển tăng cũng khiến giá gạo cao.

Đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10 đóng cửa tăng 0,05 US cent lên 17,94 US cent/lb, trong phiên có lúc giá đã đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 2 tại 18,49 US cent/lb.

Diện tích nông nghiệp của Brazil bị thiệt hại của sương giá ngày thứ 3, ảnh hưởng tới các hàng hóa gồm ngô, cà phê và mía đường. Sương giá đang gây ảnh hưởng tới khu vực miền tây và bắc bang Sao Paulo, nơi chiếm hơn 60% sản lượng đường của Brazil.

Các đại lý cho biết đường tăng do lo ngại về sương giá ở Brazil. Sản lượng mùa vụ đã được điều chỉnh giảm do thời tiết khô hạn trong vụ này.

PepsiCo có kế hoạch giảm 1/4 hàm lượng đường trong sodas và trà tại Liên minh Châu Âu và triển khai nhiều đồ ăn nhẹ bổ dưỡng vào năm 2025.

Đường trắng kỳ hạn tháng 8 tăng 3 USD lên 450,7 USD/tấn.

Cà phê thế giới giảm, giá tại Việt Nam tăng

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 9 đóng cửa giảm 3,35 US cent hay 2,1% xuống 1,564 USD/lb, nhưng trước đó đã đạt cao nhất kể từ đầu tháng 6 tại 1,6465 USD/lb.

Các nhà môi giới và phân tích nghĩ hầu hết cà phê của Brazil ít bị thiệt hại từ sương giá.

Vụ cà phê 2021/22 của Brazil ở mức 53,7 triệu bao loại 60 kg/bao, tăng 4,5% so với dự báo hồi tháng 1.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 9 mất 4 USD hay 0,2% xuống 1.701 USD/tấn.

Giá cà phê tại Việt Nam, nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới, tăng vọt lên mức cao nhất trong hai năm theo xu thế của giá thế giới.

Nông dân tại Tây Nguyên, tỉnh trồng cà phê lớn nhất nước đã bán ở giá 34.800-36.200 đồng/kg tăng so với 35.600 đồng/kg một tuần trước. Một lái thương cho biết giá trong nước tăng do khan hiếm cà phê vào cuối vụ và phù hợp với giá tăng tại London.

Thương nhân tại Việt Nam chào bán cà phê robusta 2% hạt đen và vỡ ở mức trừ lùi 50 USD/tấn so với giá hợp đồng kỳ hạn tháng 9 ngày 30/6, một tuần trước mức trừ lùi là 50-60 USD/tấn.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong nửa đầu năm nay ước tính giảm 12,3% so với năm trước xuống 825.000 tấn.

Tỉnh Lampung của Indonesia đã xuất khẩu 6.608,8 tấn cà phê Sumatran trong tháng 6, giảm 56,5% so với cùng tháng năm trước.

Mức chênh của cà phê robusta Sumatran giảm trong tuần này do nguồn cung vẫn dồi dào từ vụ thu hoạch và do giá tại London tăng. Một nhà xuất khẩu chào bán ở mức cộng 30-50 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 8 tại London trong tuần này, giảm từ 80-90 USD/tấn trong tuần trước.

Cà phê mới từ vụ thu hoạch chính tiếp tục đổ về Lampung, ước tính khoảng 6.000 tấn mỗi ngày.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 2/7