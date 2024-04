Thị trường ngày 12/4: Giá vàng tăng trở lại, cacao lập đỉnh mới, cà phê cao nhất 16 năm

Dầu giảm

Giá dầu giảm vào thứ Năm (11/4) do lạm phát dai dẳng làm giảm hy vọng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.

Dầu thô Brent kỳ hạn tương lai kết thúc phiên giảm 74 cent, tương đương 0,8%, xuống 89,74 USD/thùng trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,19 USD, tương đương 1,4%, xuống 85,02 USD.

Biên bản họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy các quan chức tiền tệ nước này lo lắng rằng lạm phát có thể bị đình trệ ở mức cao và cần có một thời gian dài hơn để thắt chặt chính sách tiền tệ.

Các nhà đầu tư từng kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 6 giờ đây coi tháng 9 là thời điểm thích hợp hơn, sau khi chỉ số lạm phát tiêu dùng lần thứ ba liên tiếp vượt quá dự báo.

Tại châu Âu, các quan chức ngân hàng trung ương giữ chi phí vay ở mức cao kỷ lục như dự kiến,

Vàng tăng sau dữ liệu PPI của Mỹ

Giá vàng tăng trở lại vào thứ Năm sau khi dữ liệu giá sản xuất của Mỹ yếu hơn dự kiến, làm tăng hy vọng về việc nước này sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời những lo ngại rằng căng thẳng địa chính trị dai dẳng càng cũng khiến vàng thêm tỏa sáng.

Cuối phiên 11/4, giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 2.360,52 USD/ounce.

Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 6 tăng 1% lên 2.372,7 USD/ounce.

Một báo cáo của Bộ Lao động cho thấy Chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 3 đã tăng 0,2% so với tháng liền trước, so với mức tăng 0,3% mà các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự đoán.

Dữ liệu PPI thấp hơn một chút so với dự kiến và điều này giúp duy trì hy vọng về việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm - kết quả là vàng tăng giá.

Quặng sắt tăng do kỳ vọng Trung Quốc tăng kích thích kinh tế

Giá quặng sắt kỳ hạn tăng cao vào thứ Năm do dữ liệu mới nhất từ nước tiêu dùng quặng sắt hàng đầu thế giới - Trung Quốc – không đạt mức kỳ vọng đã khơi dậy hy vọng mới về nhiều biện pháp kích thích hơn trong quý II/2024 để củng cố nền kinh tế.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc tăng 1,29% lên 826 nhân dân tệ (114,14 USD)/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 1,12% lên 107,9 USD/tấn.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng 0,1% trong tháng 3 so với một năm trước đó, nhưng giảm 1,0% so với tháng trước. Chỉ số giá sản xuất (PPI) đã giảm 2,8% trong tháng 3 so với một năm trước đó, nhiều hơn mức giảm 2,7% của tháng liền trước.

Ca cao lập kỷ lục

Giá ca cao kỳ hạn ở cả London và New York lập mức cao kỷ lục vào ngày 11/4 khi thị trường tiếp tục tăng không ngừng do thiếu nguồn cung.

Cacao kỳ hạn tháng 7 trên sàn London tăng 108 bảng, tương đương 1,3%, lên 8.213 bảng Anh/tấn sau khi trước đó trong phiên đạt mức cao kỷ lục 8.354 bảng.

Các đại lý cho biết mùa màng kém ở Bờ Biển Ngà và Ghana trong niên vụ 2023/24 hiện tại đã dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung.

Ghana đang đàm phán với các thương nhân để hoãn giao ít nhất 150.000 đến 250.000 tấn ca cao cho đến mùa vụ tới.

Giá cacao kỳ hạn tháng 7 tại New York tăng 0,2% lên 9.891 USD/tấn sau khi lập mức cao kỷ lục 10.156 USD.

Cà phê đạt ‘đỉnh’ 16 năm

Giá cà phê Robusta tăng lên mức cao nhất 16 năm trong khi cà phê Arabica đạt mức cao nhất 18 tháng.

Theo đó, cà phê Robusta giao tháng 7 chốt ở mức tăng 75 USD, tương đương 2%, lên 3.790 USD/tấn. Trước đó, có lúc giá đạt mức 3.851 USD/tấn, cao nhất kể từ khi hợp đồng bắt đầu giao dịch vào năm 2008.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 7 tăng 2,2% lên 2,1735 USD/lb, sau khi đạt mức cao nhất trong 18 tháng là 2,1890 USD/lb.

Đồng giảm do dữ liệu Trung Quốc yếu

Giá đồng giảm vào thứ Năm do dữ liệu lạm phát tiêu dùng yếu ở nước tiêu dùng kim loại hàng đầu thế giới - Trung Quốc - và đồng đô la vững.

Đồng kỳ hạn ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn đã giảm 0,3% xuống còn 9.350 USD/tấn, lùi xa hơn nữa khỏi mức cao nhất trong 14 tháng là 9.523 USD đạt được vào thứ Ba.

Dữ liệu hôm thứ Năm (11/4) cho thấy lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 3 hạ nhiệt nhiều hơn dự kiến, trong khi giá sản xuất vẫn tiếp tục giảm do nhu cầu vẫn yếu.

Gạo nơi vững, nơi tăng

Giá gạo xuất khẩu từ Thái Lan tăng trong tuần này, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ Indonesia, trong khi nhu cầu yếu khiến giá gạo Ấn Độ giảm xuống gần mức thấp nhất 2 tháng.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan được bán ở mức 585 USD đến 590 USD/tấn, tăng so với mức 570 USD của tuần trước. Trong khi đó, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được bán ở mức 540-548 USD/tấn và gạo Việt Nam 580 USD/tấn, đều không thay đổi so với một tuần trước.

Cao su giảm

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm phiên thứ hai liên tiếp, sau khi giá cao su hàng thực giảm trước kỳ nghỉ lễ sắp tới tại quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới - Thái Lan.

Hợp đồng cao su giao tháng 9 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) đóng cửa giảm 2,4 yên hay 0,73% xuống 325,3 yên (2,12 USD)/kg.

Hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giảm 175 nhân dân tệ, kết thúc ở mức 14.915 nhân dân tệ (2.061,05 USD)/tấn.

Các thị trường Thái Lan sẽ đóng cửa từ ngày 12-16/4 do lễ hội Songkran.

