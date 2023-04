Thị trường ngày 14/4: Giá dầu giảm, vàng lên mức cao nhất một năm, cà phê cao nhất 11,5 năm

Dầu giảm hơn 1%

Giá dầu giảm 1 USD/thùng do một báo cáo của OPEC làm dấy lên lo lắng về nhu cầu mùa hè và các nhà đầu tư chốt lời sau khi giá lên mức cao nhiều tháng trong phiên trước.

Chốt phiên 13/4, dầu thô Brent giảm 1,24 USD hay 1,4% xuống 86,09 USD/thùng, lần thứ hai trong tháng này đóng cửa giảm. Dầu WTI giảm 1,1 USD hay 1,3% xuống 82,16 USD/thùng.

Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC trong một báo cáo hàng tháng đã cảnh báo nguy cơ nhu cầu dầu mùa hè giảm, nhấn mạnh tồn kho đang tăng và những thách thức với tăng trưởng toàn cầu.

Báo cáo này làm sáng tỏ lý do việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ trong cuộc họp đầu tháng này.

Mặc dù giá dầu giảm trong phiên 13/4 nhưng quyết định của OPEC+ đã đẩy giá dầu Brent tăng gần 8% trong tháng này và tiếp tục dấy lên dự đoán về khả năng thắt thặt thị trường dầu trong tương lai.

Giá dầu giảm cũng bị hạn chế do OPEC giữ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu không đổi trong năm 2023. Các chỉ số kinh tế khác cũng hỗ trợ thêm.

Chỉ số USD giảm xuống thấp nhất hai tháng sau khi giá sản xuất của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 3.

Dấu hiệu nhu cầu phục hồi tại Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu và các sản phẩm nhiều nhất thế giới đã hỗ trợ thêm cho giá dầu.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 3 tăng vọt 22,5% so với cùng tháng một năm trước lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2020.

Vàng tăng lên mức cao nhất một năm do lo lắng về kinh tế

Giá vàng tăng vọt do số liệu kinh tế của Mỹ yếu hơn thúc đẩy đặt cược Fed dừng tăng lãi suất, với khả năng suy thoái nhẹ cũng khiến các nhà đầu tư vội vàng tìm nơi trú ẩn an toàn.

Vàng giao ngay tăng 1,4% lên 2.042,50 USD/ounce, cao nhất kể từ tháng 3/2022 và chỉ thấp hơn 30 USD so với mức cao kỷ lục đạt được trong năm 2020. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 6 đóng cửa tăng 1,5% lên 2055,3 USD/ounce.

Trái phiếu kho bạc và USD giảm sau số liệu cho thấy mức tăng giá sản xuất trong tháng trước đã giảm bớt và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng, cho thấy việc thắt chặt chính sách mạnh mẽ của Fed trong năm qua đã gây thiệt hại cho nền kinh tế này.

Hơn nữa, giá tiêu dùng của Mỹ tăng nhẹ trong tháng ba khi giá xăng giảm, nhưng giá thuê cao liên tục khiến áp lực lạm phát cơ bản có nguy cơ bùng phát.

Đồng lên mức cao nhất hai tuần

Giá đồng lên mức cao nhất hai tuần bởi số liệu thương mại lạc quan từ Trung Quốc và đồng USD yếu sau khi số liệu của Mỹ làm dấy lên hy vọng Fed sẽ dừng tăng lãi suất.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 1,5% lên 9.050 USD/tấn sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 30/3.

Chỉ số USD giảm xuống mức thấp nhất hai tháng sau khi số liệu kinh tế yếu của Mỹ được công bố.

Các nhà đầu tư cũng chào đón số liệu cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ tăng vọt trong tháng 3, kết thúc chuỗi sụt giảm kéo dài 4 tháng và gây ngạc nhiên cho các nhà kinh tế những người đã dự đoán sụt giảm 7% trong một thăm dò của Reuters.

Quặng sắt giảm

Giá quặng sắt giảm do bi quan về nhu cầu thép tại Trung Quốc, ngay cả khi các nhà đầu tư đang theo dõi một cơn bão nhiệt đới mạnh có thể làm gián đoạn xuất khẩu từ nhà cung cấp Australia này.

Giá thép suy yếu tại Trung Quốc cho thấy nhu cầu mờ nhạt tại một thời điểm khi hoạt động xây dựng tại nước tiêu thụ quặng sắt hàng đầu đang tăng lên. Nguy cơ suy thoái ngày càng tăng cũng làm mờ triển vọng xuất khẩu thép của Trung Quốc.

Kế hoạch chưa được xác nhận của Trung Quốc để hạn chế sản lượng thép thô hàng năm nhằm hạn chế đầu cơ giá cũng là một lực cản với thị trường này.

Trung Quốc chuẩn bị công bố kế hoạch hạn chế sản lượng của các nhà sản xuất thép trong nước ở mức năm 2022, theo Bloomberg.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa giảm 3,1% xuống 769 CNY (111,89 USD)/tấn.

Tại Singapore, hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 giảm 2,3% xuống 115,55 USD/tấn.

Trong khi đó cảng Hedland tại khu vực tây bắc Australia chuẩn bị đối phó với cơn bão nhiệt đới mạnh nhất trong một thập kỷ tại đây, khả năng làm gián đoạn nguồn cung và hỗ trợ giá quặng sắt.

Dự đoán nhu cầu thép trong nước mạnh hơn trong năm nay thúc đẩy Trung Quốc tăng cường nhập khẩu quặng sắt trong 3 tháng đầu năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, lên mức cao kỷ lục trong quý 1.

Tại Thượng Hải thép cây giảm khoảng 1,5% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 20/12/2022, trong khi thép cuộn cán nóng giảm 1,9% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 3/2, thép không gỉ giảm 0,6%.

Cao su Nhật Bản giảm nhẹ

Giá cao su Nhật Bản giảm sau khi tăng trong hai phiên trước do lo ngại khả năng suy thoái của Mỹ.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 0,3 JPY hay 0,2% xuống 206,5 JPY (1,55 USD)/kg.

Giá cao su tại sàn Thượng Hải cùng kỳ hạn giảm 40 CNY xuống 11.680 CNY (1.699,4 USD)/tấn.

Biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy các quan chức dự báo rằng căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng sẽ đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

Bấp chấp những cảnh báo rộng rãi về rủi ro kinh tế, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ toàn cầu đang tập trung vào lạm phát và sự cần thiết tiếp tục nâng lãi suất để chế ngự lạm phát.

Giá gạo tăng tại các trung tâm Châu Á

Các nhà xuất khẩu gạo hàng đầu đã chứng kiến giá tăng trong tuần này do các đơn hàng tăng lên, trong khi Bangladesh tăng giá mua từ nông dân vụ sắp tới trong một nỗ lực giữ giá trong nước ổn định.

Bangladesh xây dựng kho dự trữ cho các chương trình phúc lợi nhà nước và đáp ứng nhu cầu khẩn cấp, sẽ nâng giá gạo mua từ nông dân lên 0,41 USD một kg từ mức 0,38 USD một năm trước. Chính phủ này sẽ mua 1,2 triệu tấn gạo từ nông dân trong nước bắt đầu từ ngày 7/5 tới ngày 31/8.

Các nhà xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ chào bán gạo đồ 5% ở mức 385 – 392 USD/tấn trong tuần này, tăng từ 383 – 389 USD trong tuần trước, bởi sự tăng giá của đồng rupee.

Giá gạo 5% tấm của Việt nam được chào ở mức 465 – 470 USD/tấn tăng từ 460 USD/tấn một tuần trước.

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhu cầu với gạo Việt Nam vẫn mạnh trong khi xuất khẩu trong quý đầu tăng mạnh. Việt Nam đã xuất khẩu 1,85 triệu tấn gạo trong quý 1, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước. Philippines và Trung Quốc vẫn là các khách hàng mua gạo lớn nhất của Việt Nam trong quý này.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên 485 – 490 USD/tấn từ 480 – 482 USD/tấn một tuần trước.

Một thương nhân tại Bangkok cho biết các nhà xuất khẩu đang gấp rút mua gạo để đáp ứng các đơn đặt hàng từ những nơi như Indonesia.

Cà phê robusta cao nhất 11,5 năm

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7 đóng cửa tăng 50 USD hay 2,1% lên 2.382 USD/tấn sau khi thiết lập mức cao nhất 11,5 năm tại 2.401 USD/tấn.

Các đại lý cho biết thị trường này được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt, một phần tại nhà sản xuất hàng đầu, Việt Nam. Một thương nhân tại đây cho biết nông dân gần như không còn gì để bán trong khi vẫn có nhu cầu.

Các đại lý cho biết cũng lo ngại rằng tình trạng khô hạn tại Việt Nam có thể làm giảm triển vọng niên vụ 2023/24.

Nông dân tại Tây Nguyên bán cà phê nhân xô ở mức 49.400 đồng tới 51.500 đồng/kg so với 48.800 đồng tới 51.000 đồng/kg một tuần trước.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 3 ở mức 210.372 tấn tăng 5,2% so với tháng trước đó. Kim ngạch xuất khẩu cà phê trong tháng này đạt 482 triệu tấn tăng 10,9% so với tháng 2.

Thương nhân tại Việt Nam chào cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ ở mức cộng 40 – 50 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7, không đổi so với một tuần trước.

Trong khi đó tại tỉnh Lampung, Indonesia, một thương nhân chào bán robusta Sumatran ở mức cộng 100 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7 ở London, tăng so với mức cộng 80 USD/tấn của tuần trước. Các nguồn cung cấp tăng từ vụ thu hoạch nhỏ hiện nay, nhưng các thương nhân cho biết nông dân hạn chế bán do giá khá thấp.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 7 tăng 5,9 US cent hay 3,1% lên 1.944 USD/lb sau khi thiết lập mức cao nhất 6 tháng tại 1.981 USD/tấn.

Đồng nội tệ của Brazil tăng giá và xuất khẩu của nước này chậm lại cũng hỗ trợ giá.

Đường trắng giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 5 không đổi tại 24,04 US cent/lb. Hợp đồng này đạt cao nhất 11 năm tại 24,85 US cent trong phiên 12/4.

Giá tăng gần đây một phần do sản lượng niên vụ 2022/23 của Ấn Độ, Trung Quốc và Thái Lan thấp hơn dự kiến.

Hiện tượng thời tiết El Nino có thể làm giảm sản lượng niên vụ 2023/24 tại Châu Á nơi thời tiết có thể khô hơn bình thường cũng như lo lắng về những cơn mưa tháng 4 ở Brazil có thể làm gián đoạn vụ thu hoạch.

Đường trắng kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 3,7 USD hay 0,5% xuống 690,2 USD/tấn.