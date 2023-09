Thị trường ngày 14/9: Giá dầu quay đầu giảm, khí tự nhiên, vàng, thép và cao su đồng loạt giảm

Giá dầu quay đầu giảm

Giá dầu giảm trở lại sau khi đạt mức cao nhất 10 tháng trong đầu phiên giao dịch, do tồn trữ dầu thô của Mỹ tăng làm lu mờ dự kiến nguồn cung dầu thô trong thời gian còn lại của năm thắt chặt.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/9, dầu thô Brent giảm 18 US cent xuống 91,88 USD/thùng, trong phiên có lúc đạt 92,84 USD/thùng – cao nhất kể từ tháng 11/2022 và dầu thô Tây Texas WTI giảm 32 US cent xuống 88,52 USD/thùng, trong phiên có lúc đạt 89,64 USD/thùng – cao nhất kể từ tháng 11/2022.

Tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước tăng 4 triệu thùng, cao hơn dự kiến của các nhà phân tích giảm 1,9 triệu thùng.

Tuy nhiên, mức giảm giá dầu được hạn chế bởi Saudi Arabia và Nga đã gia hạn việc cắt giảm sản lượng 1,3 triệu thùng/ngày (bpd) đến cuối năm, điều này sẽ hạn chế sự thiếu hụt thị trường dầu đáng kể đến quý 4/2023, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết. Nguồn cung dầu thô tiếp tục cắt giảm có thể nâng giá dầu Brent lên trên ngưỡng 100 USD/thùng trước cuối năm nay, các nhà phân tích thuộc Bank of America cho biết.

Cục Thống kê Lao động cho biết, giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 8/2023 tăng mạnh nhất trong hơn 1 năm, do giá xăng bán lẻ tăng 10,6%, ngoại trừ các thành phần năng lượng và thực phẩm biến động, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,3%.

Giá khí tự nhiên giảm 2%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 2%, do dự báo thời tiết ôn hòa hơn, nhu cầu khí đốt trong tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó và lượng khí đốt đến các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giảm bởi nhà máy Freeport LNG tại Texas giảm.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn New York giảm 6,3 US cent tương đương 2,3% xuống 2,68 USD/mmBTU, trong phiên trước đó giá khí tự nhiên tăng 5% lên mức cao nhất kể từ ngày 1/9/2023.

Các thương nhân cho biết, giá khí tự nhiên giảm bất chấp sản lượng trong tuần này xuống mức thấp nhất 5 tháng.

Giá vàng tiếp đà giảm, bạc thấp nhất 3 tuần

Giá vàng giảm do đồng USD tăng mạnh, bất chấp gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ lãi suất không thay đổi tại cuộc họp chính sách vào tuần tới, sẽ hạn chế sự suy giảm giá vàng.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,2% xuống 1.909,83 USD/ounce, sau khi giảm 0,4% sau công bố chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 8/2023 và vàng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York giảm 0,1% xuống 1.932,5 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD tăng so với giỏ các đồng tiền chủ chốt sau công bố số liệu lạm phát của Mỹ, khiến vàng trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, CPI toàn phần và lõi trong tháng 8/2023 tăng lần lượt 0,6% và 0,3% so với tháng trước đó. Trong khi đó, các nhà kinh tế dự kiến tăng 0,6% và 0,2% theo thứ tự lần lượt.

Đồng thời, giá bạc giảm 1,2% xuống 22,83 USD/ounce – thấp nhất 3 tuần.

Giá đồng tăng

Giá đồng tăng, sau khi lạm phát của Mỹ tăng khiêm tốn, làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ lãi suất không thay đổi vào tuần tới.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,3% lên 8.416 USD/tấn.

Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng mạnh nhất 14 tháng trong tháng 8/2023, do giá xăng tăng, song mức tăng lạm phát cơ bản hàng năm thấp nhất trong gần 2 năm.

Lãi suất của Mỹ ổn định, đồng nghĩa với việc đồng USD suy yếu, khiến kim loại được định giá bằng đồng USD trở nên rẻ hơn so với tiền tệ khác, điều này có thể thúc đẩy nhu cầu.

Giá quặng sắt tăng phiên thứ 3 liên tiếp, thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng phiên thứ 3 liên tiếp, được thúc đẩy bởi kỳ vọng nhu cầu dự trữ trước kỳ nghỉ lễ từ các nhà sản xuất thép tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc, song đà tăng bị hạn chế bởi thị trường thép suy yếu.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Đại Liên tăng 0,47% lên 860,5 CNY (118,13 USD)/tấn – cao nhất kể từ ngày 7/9/2023.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn Singapore tăng 0,17% lên 119,25 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 31/3/2023.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,13%, thép cuộn cán nóng giảm 0,59%, thép cuộn giảm 0,91% và thép không gỉ giảm 1,61%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật giảm sau 2 phiên tăng liên tiếp, do lo ngại về tốc độ tăng trưởng tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – chậm hơn dự kiến, song giá dầu tăng cao cũng hạn chế đà suy giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn Osaka giảm 2,5 JPY tương đương 1,1% xuống 232,4 JPY (1,58 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 160 CNY xuống 14.235 CNY (1.954,69 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn Singapore giảm 1,5% xuống 140,6 US cent/kg.

Giá cà phê diễn biến trái chiều

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn London tăng 49 USD tương đương 2% lên 2.479 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn ICE giảm 0,05 US cent xuống 1,5195 USD/lb.

Trong tháng 8/2023, Brazil đã xuất khẩu 3,35 triệu bao (60 kg) cà phê xanh, tăng 33,3% so với cùng tháng năm ngoái, tập đoàn công nghiệp Cecafe cho biết.

Giá ca cao cao nhất 46 năm

Giá ca cao trên sàn London tăng lên mức cao nhất 46 năm, được thúc đẩy bởi nguồn cung thắt chặt.

Giá ca cao kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn London tăng 51 GBP tương đương 1,7% lên 3.090 GBP/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 46 năm (3.096 GBP/tấn).

Đồng thời, giá ca cao kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York tăng 77 USD tương đương 2,1% lên 3.726 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 12,5 năm (3.731 USD/tấn).

Giá đường diễn biến trái chiều

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn ICE giảm 0,29 US cent tương đương 1,1% xuống 26,54 US cent/lb, giảm từ mức cao nhất 4,5 tháng (27,26 US cent/lb) trong phiên trước đó.

Trong khi đó, giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn London tăng 2,8 USD tương đương 0,4% lên 749,3 USD/tấn.

Sản lượng đường khu vực trung nam Brazil trong nửa cuối tháng 8/2023 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước lên 3,46 triệu tấn.

Giá đậu tương, ngô và lúa mì tăng

Giá lúa mì trên sàn Chicago tăng phiên thứ 2 liên tiếp, do xuất khẩu ngũ cốc của Nga giảm mạnh.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 1,66% lên 5,97-1/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 1,2% lên 4,82-1/4 USD/bushel. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2023 tăng 0,2% lên 13,49-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng sau chuỗi giảm 7 phiên liên tiếp, được củng cố bởi giá dầu đậu tương trên sàn Chicago tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 44 ringgit tương đương 1,19% lên 3.727 ringgit (796,88 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 14/9