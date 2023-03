Thị trường ngày 15/3: Giá dầu thấp nhất 3 tháng, vàng, đồng, quặng sắt, cao su và cà phê đồng loạt giảm

Giá dầu thấp nhất 3 tháng

Giá dầu giảm hơn 4% xuống mức thấp nhất 3 tháng, sau báo cáo lạm phát của Mỹ và sự thất bại gần đây của ngân hàng Mỹ, dấy lên mối lo ngại về cuộc khủng hoảng tài chính mới có thể làm giảm nhu cầu dầu trong tương lai.

Chốt phiên giao dịch ngày 14/3, dầu thô Brent giảm 3,32 USD tương đương 4,1% xuống 77,45 USD/thùng. Dầu thô Tây Texas WTI giảm 3,47 USD tương đương 4,6% xuống 71,33 USD/thùng. Đây là mức thấp nhất đối với cả hai loại dầu kể từ ngày 9/12/2022 và có phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 1/2023.

Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ (CPI) trong tháng 2/2023 tăng 0,4% so với 0,5% trong tháng 1/2023. Sự giảm nhẹ trong tăng trưởng giá tiêu dùng khiến các nhà đầu tư định giá Fed sẽ tăng lãi suất ít hơn trong tháng 3/2023.

Ngân hàng Trung ương Mỹ sử dụng lãi suất cao hơn để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, lãi suất tăng cao làm tăng chi phí vay của người tiêu dùng, điều này có thể làm chậm nền kinh tế và giảm nhu cầu đối với dầu.

Giá khí tự nhiên giảm 1%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 1%, do giá dầu giảm 5% ảnh hưởng đến tất cả các hợp đồng năng lượng và dự báo thời tiết ôn hòa hơn sẽ khiến nhu cầu sưởi ấm trong tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn New York giảm 3,3 US cent tương đương 1,3% xuống 2,573 USD/mmBTU.

Giá khí tự nhiên giảm bất chấp dự báo thời tiết lạnh hơn và nhu cầu sưởi ấm trong tuần này cao hơn so với dự kiến trước đó, sản lượng hàng ngày giảm và lượng khí đốt dẫn đến nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đạt gần mức cao kỷ lục.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, làm giảm sự gia tăng mới đây của vàng thỏi được thúc đẩy bởi cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ, trong khi lạm phát của Mỹ trong tháng 2/2023 tăng đã đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời về lãi suất.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,2% xuống 1.909,55 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn New York giảm 0,3% xuống 1.910,9 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng đã gây áp lực đối với giá vàng.

Giá đồng giảm

Giá đồng giảm do lo ngại tác động dây chuyền của cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ, đồng USD tăng mạnh và nhu cầu tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – hồi phục chậm.

Giá đồng giao sáu 3 tháng trên sàn London giảm 1,2% xuống 8.823,5 USD/tấn, sau khi tăng 0,7% trong phiên trước đó.

Tính đến nay, giá đồng trên sàn London giảm khoảng 7% kể từ khi đạt mức cao đỉnh điểm 7 tháng (9.550,5 USD/tấn) trong tháng 1/2023, chủ yếu do lo ngại về nhu cầu tại Trung Quốc và lãi suất toàn cầu tăng.

Giá quặng sắt giảm, thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm trở lại, song mức giảm được hạn chế bởi giá thép tại nước sản xuất hàng đầu – Trung Quốc – tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên giảm 0,2% xuống 920 CNY (134,02 USD)/tấn, trước đó trong phiên giá quặng sắt đạt 936 CNY/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn Singapore giảm 0,2% xuống 131,25 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 3 tuần (132,4 USD/tấn) trong đầu phiên giao dịch.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,5%, thép cuộn cán nóng tăng 0,6%. Cả hai đều đạt mức cao nhất kể từ tháng 6/2022 trong đầu phiên giao dịch. Thép cuộn tăng 0,1% và thép không gỉ tăng 0,8%.

Giá thép tăng lên mức cao nhất 9 tháng, do triển vọng nhu cầu được cải thiện, khi Trung Quốc bước vào mùa xây dựng cao điểm vào mùa xuân và nhiều bằng chứng cho thấy nền kinh tế hồi phục.

Giá cao su tiếp đà giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 7 liên tiếp trong 8 phiên, do giá dầu giảm và niềm tin của các nhà đầu tư bị ảnh hưởng, trong bối cảnh lo ngại về cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ và thận trọng trước số liệu lạm phát được đưa ra vào cuối ngày.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Osaka giảm 1,2 JPY tương đương 1,2% xuống 215 JPY (1,61 USD)/kg. Trước đó trong phiên, giá cao su chạm 214 JPY/kg – thấp nhất kể từ ngày 30/11/2022.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Thượng Hải không thay đổi ở mức 11.955 CNY (1.741,57 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn Singapore tăng 0,5% lên 133 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn ICE giảm 3,75 US cent tương đương 2,1% xuống 1,7545 USD/lb, sau khi giảm xuống mức thấp nhất hơn 1 tháng (1,7325 USD/lb) trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London giảm 33 USD tương đương 1,6% xuống 2.080 USD/tấn, trong phiên có lúc giảm xuống 2.077 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 17/2/2023.

Giá đường tiếp đà giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn ICE giảm 0,12 US cent tương đương 0,6% xuống 20,68 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London giảm 1,3 USD tương đương 0,2% xuống 581,3 USD/tấn.

Giá lúa mì, ngô và đậu tương tăng

Giá lúa mì và ngô tại Mỹ tăng từ mức thấp nhất nhiều tháng trong tuần trước, do thị trường chứng khoán phố Wall tăng và dấu hiệu nhu cầu xuất khẩu ngũ cốc mới tăng.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 5/2023 tăng 11-3/4 US cent lên 6,96-1/4 USD/bushel, hồi phục từ mức thấp 6,61 USD/bushel – thấp nhất kể từ tháng 7/2021. Giá ngô kỳ hạn tháng 5/2023 tăng 7-1/4 US cent lên 6,2-3/4 USD/bushel, hồi phục từ mức thấp nhất 7 tháng trong phiên ngày 10/3/2023. Giá đậu tương giao cùng kỳ hạn tăng 2-1/2 US cent lên 14,93-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ vẫn thấp nhất gần 1 tháng

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm phiên thứ 3 liên tiếp, xuống mức thấp nhất gần 1 tháng do giá dầu thực vật khác suy yếu, trong bối cảnh lo ngại kinh tế toàn cầu.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 61 ringgit tương đương 1,51% xuống 3.982 ringgit (888,44 USD)/tấn – thấp nhất kể từ ngày 15/2/2023.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 15/3