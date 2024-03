Thị trường ngày 15/3: Giá dầu và cao su tăng mạnh, vàng giảm

Giá dầu tăng

Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán thị trường sẽ thắt chặt hơn vào năm 2024 và nâng mức dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn giao tháng 5 kết thúc phiên thứ Năm tăng 1,39 USD, tương đương 1,7%, đạt 85,42 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 6 tháng 11.

Dầu thô Trung cấp Tây Texas (WTI) của Mỹ kỳ hạn giao tháng 4 đã tăng 1,54 USD, tương đương 1,9%, kết thúc ở mức 81,26 USD, cũng cao nhất kể từ đầu tháng 11.

Cơ quan giám sát năng lượng quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng 1,3 triệu thùng/ngày vào năm 2024, tăng 110.000 thùng/ngày so với dự đoán tháng trước, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 2,3 triệu thùng/ngày trong năm ngoái.

IEA cũng cắt giảm dự báo nguồn cung năm 2024 và hiện dự kiến nguồn cung dầu sẽ tăng 800.000 thùng/ngày lên 102,9 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Vàng giảm

Giá vàng giảm sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tháng 2 tăng cao hơn dự kiến, làm hạ nhiệt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất và thúc đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD tăng.

Giá vàng giao ngay kết thúc phiên giảm 0,6% xuống 2.161,39 USD/ounce. Giá vàng Mỹ kỳ hạn tháng 4 giảm 0,6% xuống 2.167,5 USD.

Đồng USD tăng 0,6% so với các đồng tiền đối tác chủ chốt, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần.

Đồng giảm

Giá đồng tại London giảm hôm thứ Năm, rút lui khỏi mức đỉnh cao 11 tháng do thị trường nghi ngờ về kế hoạch cắt giảm sản lượng của các nhà luyện kim Trung Quốc trong khi nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới này vẫn mờ nhạt.

Đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn đã giảm 0,3% xuống 8.902 USD/tấn vào cuối phiên thứ Năm, sau khi tăng vọt lên 8.976,50 USD, mức cao nhất kể từ ngày 19 tháng 4 năm ngoái.

Đồng cũng bị áp lực sau khi chỉ số USD tăng mạnh do dữ liệu cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 2.

Quặng sắt tiếp tục giảm

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm vào thứ Năm, với những lo ngại kéo dài về nhu cầu tại Trung Quốc.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc kết thúc giảm 2,62% xuống 798 nhân dân tệ (110,94 USD)/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2023.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4 trên Sàn giao dịch Singapore giảm 2,37% xuống 103,05 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 17 tháng 8.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của First Futures cho biết trong một lưu ý rằng không dễ để thấy giá quặng giảm xuống dưới 100 USD/tấn trong thời gian ngắn do tồn kho tại nhà máy của các nhà máy của Trung Quốc ở mức thấp và các khu vực hạ nguồn vẫn có nhu cầu mua bổ sung hàng vào.

Ca cao tăng hơn 4%

Giá ca cao kỳ hạn trên sàn giao dịch liên lục địa ICE tăng hơn 4% trong phiên thứ Năm khi hầu như không có dấu hiệu chấm dứt tình trạng thiếu cung khiến các nhà máy chế biến ở các nước sản xuất hàng đầu thế giới là Bờ Biển Ngà và Ghana phải cắt giảm hoặc ngừng chế biến.

Hợp đồng cacao kỳ hạn tháng 7 giao dịch tại Luân Đôn tăng 255 bảng, tương đương 4,9%, lên 5.480 bảng Anh/tấn lúc đóng cửa, sau khi đạt mức cao nhất mới trong lịch sử, là 5.5657/tấn.

Các nhà máy lớn ở Bờ Biển Ngà và Ghana đã ngừng hoặc cắt giảm chế biến vì họ không đủ khả năng mua nguyên liệu do giá tăng sau ba năm thu hoạch kém, dự kiến năm thứ tư sẽ tiếp tục như vậy.

Ca cao kỳ hạn tháng 7 giao dịch tại New York cũng tăng 4,3% lên 6.759 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất mới, là 7.021 USD/tấn.

Cao su tăng tiếp

Giá cao su kỳ hạn tương lai trên thị trường Nhật Bản tiếp tục tăng phiên thứ 8, chạm mức cao nhất 7 năm, trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung và giá dầu mỏ tăng.

Hợp đồng cao su giao tháng 8 trên sàn Osaka Exchange (OSE) tăng 4,6 yên, tương đương 1,4%, lên 333 yên (2,25 USD)/kg, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2017.

Hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) tăng 200 nhân dân tệ, chốt phiên ở mức 14.380 nhân dân tệ (1.999,25 USD)/tấn.

Cà phê tăng

Giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 5 tăng 17 USD, tương đương 0,5%, lên 3.277 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta tại các nước sản xuất hàng đầu thế giới - Việt Nam và Indonesia - tăng trong tuần này do nguồn cung vẫn khan hiếm, với mối lo ngại ngày càng tăng về vụ mùa tiếp theo do thiếu mưa trong mùa này.

Cà phê Arabica giao tháng 5 tăng 0,7% lên 1,8385 USD/lb.

Nguồn cung cà phê Arabica ở Brazil được cho là sẽ khan hiếm trong thời gian ngắn cho đến khi vụ mùa mới bắt đầu được tung ra thị trường.

Lúa mì, ngô, đậu tương giảm

Giá lúa mì kỳ hạn của Ủy ban Thương mại Chicago (CBOT) lao dốc hôm thứ Năm, chạm mức thấp nhất kể từ năm 2020, kéo giá ngô giảm. Đậu tương cũng giảm giá do hoạt động bán khống và bán chốt lời.

Lúa mì giao tháng 5 giảm 12 US cent xuống 5,32-1/4 USD/bushel, gần sát mức thấp đã chạm tới hôm thứ Hai, là 5,23-1/2 USD - mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2020 đối với hợp đồng giao dịch nhiều nhất. Giá ngô giao tháng 5 giảm 7-1/ 2 US cent xuống 4,33-3/4 USD/bushel. Đậu tương giao tháng 5 cũng giảm 1-1/2 US cent xuống 11,95-1/4 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 15/3: