Thị trường ngày 15/6: Giá dầu giảm 1,5%, vàng, đồng, đường, cà phê đồng loạt tăng

Dầu giảm 1,5%

Giá dầu giảm khoảng 1,5% sau khi Fed dự kiến tăng thêm lãi suất trong năm nay, khiến thị trường lo lắng về nhu cầu chỉ vài giờ sau khi số liệu của chính phủ cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng mạnh.

Chốt phiên 14/6, dầu thô Brent giảm 1,09 USD hay 1,5% xuống 73,20 USD/thùng, dầu WTI giảm 1,15 USD xuống 68,27 USD/thùng.

Cả hai loại dầu này đã tăng hơn 1,5% trong đầu phiên. Giá đã tăng hơn 3% trong phiên liền trước do dự đoán nhu cầu nhiên liệu tăng sau khi ngân hàng trung ương Trung Quốc giảm lãi suất cho vay ngắn hạn.

Fed đã giữ lãi suất không đổi nhưng báo hiệu chi phí vay mượn có thể sẽ tăng thêm 0,5 điểm phần trăm vào cuối năm nay để phản ứng với nền kinh tế mạnh hơn dự kiến và lạm phát giảm chậm lại.

Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng khoảng 8 triệu thùng trong tuần trước, theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong khi giới phân tích ước tính giảm 500.000 thùng.

Dự trữ xăng và dầu diesel cũng tăng nhiều hơn dự kiến.

Lãi suất tăng khiến USD mạnh lên làm các hàng hóa định giá bằng USD đắt hơn đối với các ngoại tệ khác. Việc tạm dừng tăng lãi suất của Fed sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu, hỗ trợ giá.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA tăng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu của họ trong năm nay thêm 200.000 thùng/ngày thành 2,4 triệu thùng/ngày, đưa tổng nhu cầu đạt 102,3 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, cơ quan này dự kiến rủi ro kinh tế làm giảm tăng trưởng xuống 860.000 thùng/ngày trong năm tới và việc sử dụng xe ô tô điện ngày càng tăng giúp tăng trưởng nhu cầu xuống 400.000 thùng/ngày trong năm 2028, đạt 105,7 triệu thùng/ngày. Số liệu tăng trưởng nhu cầu dầu của IEA năm 2023 cao hơn một chút so với số liệu của OPEC.

JP Morgan hạ dự báo của họ về giá dầu thô Brent trung bình trong năm nay 9 USD xuống 81 USD/thùng.

Vàng tăng

Giá vàng giảm bớt mức tăng sau khi Fed giữ lãi suất không đổi như đã dự kiến rộng rãi, nhưng chỉ ra lãi suất tăng thêm trong năm nay.

Vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.949,89 USD/ounce. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 8 đóng cửa tăng 0,5% lên 1.968,9 USD/ounce.

Trong dự báo kinh tế mới Fed chỉ ra rằng kinh tế mạnh hơn dự kiến và lạm phát giảm chậm lại dẫn tới chi phí vay có thể tăng tiếp 0,5 điểm phần trăm vào cuối năm nay. Giá vàng rất nhạy cảm với lãi suất tăng.

Đồng tăng

Giá đồng tăng do USD giảm và dự đoán có thêm kích thích để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc.

Kẽm trên sàn giao dịch kim loại London (LME) đạt mức cao nhất 3 tuần tại 2.491 USD/tấn sau khi công ty khai thác mỏ Boliden của Thụy Điển cho biết họ sẽ dừng sản xuất tại mỏ kẽm lớn nhất Châu Âu ở Ireland trong tháng tới do tổn thất tài chính.

Đồng LME tăng 0,6% lên 8.509 USD/tấn sau khi chạm mức thấp 8.384 USD/tấn. Giá kim loại này đạt mức cao nhất 5 tuần tại 8.515,5 USD/tấn trong ngày 13/6.

USD giảm sau khi số liệu lạm phát của Mỹ yếu bất ngờ củng cố quan điểm Fed sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng này, khiến giá các kim loại rẻ hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Quặng sắt Đại Liên tiếp tục xu hướng tăng

Giá quặng sắt Đại Liên tiếp tục tăng bởi việc hỗ trợ từ triển vọng thêm kích thích tiền tệ và các biện pháp hỗ trợ để thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc sau đại dịch.

Các nhà phân tích cho biết các dấu hiệu đà tăng trưởng đang chậm lại làm tăng dự đoán có thể cần nhiều kích thích hơn để duy trì sự phục hồi.

Điều này diễn ra sau khi ngân hàng trung ương Trung Quốc giảm lãi suất cho vay ngắn hạn lần đầu tiên trong 10 tháng.

Hy vọng kéo dài về các biện pháp hỗ trợ cho thị trường bất động sản yếu kém cũng hỗ trợ tâm lý lạc quan.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa tăng 1,51% lên 804,5 CNY/tấn.

Tại Singapore quặng sắt kỳ hạn tháng 7 giảm 0,1% xuống 111,55 USD/tấn.

Các nhà phân tích cảnh báo về những rủi ro theo chiều giảm xuất phát từ sự can thiệp của chính phủ. Cơ quan hoạch định nhà nước Trung Quốc từ đầu năm tới nay đã đưa ra nhiều đợt cảnh báo vì tình trạng giá quặng sắt ngày càng tăng.

Giá thép cây tại Thượng Hải tăng 1,08%, thép cuộn cán nóng tăng 1%, thép dây tăng gần 2% và thép không gỉ tăng 1,22%.

Cao su Nhật Bản giảm

Giá cao su Nhật Bản đóng cửa giảm trái ngược với sự lạc quan tại thị trường Thượng Hải và Singapore, do các nhà đầu tư đánh giá lại vị thế của họ sau khi cân nhắc những lo lắng về dư thừa nguồn cung toàn cầu.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 11 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 0,8 JPY hay 0,4% xuống 209,7 JPY (1,5 USD)/kg, thoái lui sau khi tăng trong đầu phiên

Tại Thượng Hải cao su giao tháng 9 tăng 180 CNY lên 12.085 CNY (1.686,41 USD)/tấn.

Giá cao su dự đoán sẽ tăng tại thị trường kỳ hạn Thượng Hải, nhưng có thể sẽ trong khoảng từ 11.665 tới 12.415 CNY/tấn, do tồn kho cao và sự sẵn có của nguyên liệu thô.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7 đóng cửa tăng 0,68 US cent hay 2,7% lên 25,84 US cent/lb.

Ngân hàng Citi nâng dự báo giá đường năm 2023 thêm 0,7 US cent/lb lên 23,6 US cent, do dự đoán thiếu hụt trong niên vụ 2023/24 bởi những thách thức về sản lượng toàn cầu liên quan tới hiện tượng El Nino và mức tiêu thụ ổn định.

Đường trắng kỳ hạn tháng 8 tăng 7,1 USD hay 1% lên 687,1 USD/tấn.

Cà phê tăng

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 9 đóng cửa tăng 5 USD hay 0,2% lên 2.694 USD/tấn.

Các nhà kinh doanh cà phê robusta tại Việt Nam đang tích trữ hàng, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã đẩy giá lên mức cao kỷ lục.

Tổ chức xuất khẩu Cecafe của Brazil cho biết giá robusta tại nước này tương tự tại Việt Nam, điều này có thể thúc đẩy xuất khẩu vốn chỉ đạt 131.689 bao trong tháng 5, tương tự mức thấp của năm ngoái.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 9 tăng 0,0145 USD hay 0,8% lên 1,8015 USD/lb.

Ngô, đậu tương, lúa mì giảm

Giá ngô, đậu tương, lúa mì trên sàn giao dịch Chicago đóng cửa hầu như giảm do chốt lời và lo lắng về lãi suất tăng hạn chế nhu cầu của các hàng hóa.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 7 giảm 4-3/4 US cent xuống 6,07-3/4 USD, một ngày sau khi đạt 6,25 USD, cao nhất kể từ ngày 21/4. Ngô vụ mới kỳ hạn tháng 12 giảm 2 US cent xuống 5,49-1/4 USD/bushel.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 7 đóng cửa giảm 11 US cent xuống 13,88-1/4 USD/bushel, thoái lui từ mức cao nhất một tháng tại 14,15-1/2 USD trong phiên trước đó.

Lúa mì CBOT mềm đỏ vụ đông giao tháng 7 giảm 6 US cent xuống 6,30-1/4 USD.

