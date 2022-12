Thị trường ngày 16/12: Giá dầu, vàng, đồng và cao su đồng loạt giảm, quặng sắt cao nhất 6 tháng

Giá dầu giảm 2%

Giá dầu giảm 2%, do lo ngại triển vọng nhu cầu nhiên liệu bởi đồng USD tăng mạnh và các đợt tăng lãi suất tiếp theo bởi các ngân hàng trung ương toàn cầu.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/12, dầu thô Brent giảm 1,49 USD tương đương 1,8% xuống 81,21 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 1,17 USD tương đương 1,5% xuống 76,11 USD/thùng.

Nhà phân tích thị trường cao cấp Edward Moya thuộc công ty phân tích OANDA cho biết: “Giá dầu thô giảm khi rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng sau 1 làn sóng các ngân hàng trung ương đưa ra chính sách thắt chặt mạnh”.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell cho biết, ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất hơn nữa vào năm tới, ngay cả khi nền kinh tế giảm và hướng tới khả năng suy thoái. Ngân hàng trung ương Anh và Ngân hàng trung ương châu Âu đã tăng lãi suất để chống lạm phát.

Giá khí tự nhiên tăng 8%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 8% lên mức cao nhất 2 tuần, do tồn trữ giảm, lượng khí đốt đến các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng và sản lượng giảm khi thời tiết lạnh từ North Dakota đến Texas khiến các giếng dầu khí đóng băng.

Giá khí tự nhiên tăng bất chấp dự báo thời tiết ôn hòa và nhu cầu sưởi ấm đến cuối tháng 12/2022 giảm.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn New York tăng 54 US cent tương đương 8,4% lên 6,970 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 29/11/2022. Tính chung cả tuần, giá khí tự nhiên tăng hơn 5%.

Tính từ đầu năm đến nay, giá khí tự nhiên tăng 84% do giá khí đốt toàn cầu tăng, bởi nguồn cung gián đoạn và lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Giá khí đốt ở mức 42 USD/mmBTU tại châu Âu và 33 USD/mmBTU tại châu Á.

Giá vàng thấp nhất 1 tuần

Giá vàng mạnh 2% xuống mức thấp nhất 1 tuần, do đồng USD tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết sẽ tăng lãi suất nhiều hơn vào năm tới.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 1,6% xuống 1.777,88 USD/ounce, sau khi giảm xuống mức thấp 1.771,89 USD/ounce trong đầu phiên giao dịch. Vàng kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn New York giảm 1,7% xuống 1.787,8 USD/ounce.

Giá đồng giảm

Giá đồng giảm, do số liệu nhà máy Trung Quốc suy yếu và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cảnh báo sẽ tăng lãi suất hơn nữa, dấy lên mối lo ngại về nhu cầu giảm.

Giá đồng trên sàn London giảm 2,5% xuống 8.300,5 USD/tấn.

Tăng trưởng kinh tế suy yếu và lãi suất tăng kéo giá đồng giảm từ mức cao kỷ lục 10.845 USD/tấn trong tháng 3/2022 xuống 6.955 USD/tấn trong tháng 7/2022.

Trung Quốc – nước tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới – nền kinh tế trong tháng 11/2022 giảm, do sản lượng nhà máy giảm và doanh số bán lẻ giảm mạnh, cả hai đều không đạt như dự báo.

Giá quặng sắt cao nhất 6 tháng, thép tiếp đà tăng

Giá quặng sắt tại Đại Liên đạt mức cao nhất 6 tháng, trong khi giá quặng sắt tại Singapore tăng vượt ngưỡng 110 USD/tấn, được thúc đẩy bởi triển vọng nhu cầu tại nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc – tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên tăng 3,2% lên 830 CNY (119,05 USD)/tấn, trước đó trong phiên đạt 832 CNY/tấn – cao nhất kể từ ngày 15/6/2022.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Singapore tăng 2,7% lên 111,55 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 3,3%, thép cuộn cán nóng tăng 2,7%, thép cuộn tăng 2% và thép không gỉ tăng 0,2%.

Sản lượng thép của Trung Quốc trong tháng 11/2022 giảm 6,5% so với tháng trước đó, do một số nhà sản xuất thép cắt giảm sản lượng để hạn chế thua lỗ, trong bối cảnh nhu cầu yếu kéo dài.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, theo xu hướng giá cao su tại thị trường Thượng Hải giảm, do lo ngại nhu cầu tại nước mua hàng đầu – Trung Quốc – suy yếu, trong bối cảnh các trường hợp nhiễm Covid-19 gia tăng và các dấu hiệu suy thoái kinh tế.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Osaka giảm 1,7 JPY tương đương 0,7% xuống 230,1 JPY (1,7 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 120 CNY xuống 13.020 CNY (1.870 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Singapore giảm 1,5% xuống 137 US cent/kg.

Giá cà phê đồng loạt tăng tại Việt Nam, New York và London, không thay đổi tại Indonesia

Thị trường cà phê Việt Nam giao dịch trầm lắng, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm khi hạt cà phê vẫn đang trong quá trình sấy khô, trong khi Indonesia sắp kết thúc vụ thu hoạch.

Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen & vỡ) chào bán ở mức trừ lùi 80-90 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London và so với mức trừ lùi 70-80 USD/tấn 1 tuần trước đó. Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 40.000-41.700 VND (1,7-1,77 USD)/kg, thay đổi nhẹ so với 40.100-42.000 VND/kg 1 tuần trước đó.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu 1,58 triệu tấn cà phê, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,6 tỉ USD.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức cộng 100 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2023, không thay đổi so với cách đây 1 tuần.

Tại New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2023 tăng 3,6 US cent tương đương 2,1% lên 1,7175 USD/lb.

Tại London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2023 tăng 1 USD tương đương 0,1% lên 1.878 USD/tấn.

Giá đường thô cao nhất gần 6 năm

Giá đường thô trên sàn ICE đạt mức cao nhất gần 6 năm, do nguồn cung từ nước xuất khẩu số 2 - Ấn Độ - giảm.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE giảm 0,31 US cent tương đương 1,5% xuống 19,98 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2017 (20,73 US cent/lb) trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London giảm 9,8 USD tương đương 1,8% xuống 545 USD/tấn.

Giá ngô và lúa mì tăng, đậu tương giảm

Giá đậu tương trên sàn Chicago giảm, do lo ngại đồng USD tăng và nền kinh tế toàn cầu suy yếu có thể khiến tốc độ xuất khẩu chậm lại.

Giá lúa mì tăng do hoạt động mua vào kiếm lời, sau khi giá giảm 8 trong 10 phiên liên tiếp trước đó và giá ngô tăng.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 1/2023 giảm 8-3/4 US cent xuống 14,73-1/2 USD/bushel. Giá lúa mì đỏ mềm, vụ đông kỳ hạn tháng 3/2023 tăng 8 US cent lên 7,57-1/4 USD/bushel và giá ngô giao cùng kỳ hạn tăng 3 US cent lên 6,53-1/2 USD/bushel.

Giá gạo tăng tại Việt Nam và Thái Lan, không thay đổi tại Ấn Độ

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2021, do nguồn cung mới đáp ứng nhu cầu tăng, trong khi lãi suất của Nhật Bản tăng đã hỗ trợ thị trường Thái Lan.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam ở mức 448-453 USD/tấn, tăng nhẹ so với 445-450 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng lên 425-457 USD/tấn, so với 444 USD/tấn cách đây 1 tuần.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức 373-378 USD/tấn, không thay đổi so với cách đây 1 tuần.

Giá dầu cọ giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, sau 2 phiên tăng liên tiếp do xuất khẩu trong nửa đầu tháng 12/2022 giảm và các loại dầu thực vật khác suy yếu gây áp lực giá.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 1,92% xuống 3.874 ringgit (877,46 USD)/tấn.

Giá dầu cọ tăng hơn 5% trong 2 phiên liên tiếp trước đó, sau số liệu cho thấy rằng tồn trữ dầu cọ của Malaysia giảm lần đầu tiên trong 6 tháng.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 16/12