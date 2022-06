Thị trường ngày 17/6: Giá dầu, vàng và cao su tăng, nhôm thấp nhất gần 1 năm

Giá dầu tăng



Giá dầu tăng, sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới đối với Iran và khi thị trường năng lượng chuyển tập trung sang những mối lo ngại về nguồn cung, đã đẩy giá tăng mạnh trong năm nay.

Chốt phiên giao dịch ngày 16/6, dầu thô Brent tăng 1,3 USD tương đương 1,1% lên 119,81 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 2,27 USD tương đương 2% lên 117,58 USD/thùng.

Ngoài ra, giá dầu tăng khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự kiến nhu cầu dầu sẽ tăng hơn nữa trong năm 2023, tăng hơn 2% lên mức cao kỷ lục 101,6 triệu thùng/ngày. Cùng với đó là lạc quan về nhu cầu dầu Trung Quốc hồi phục, khi các hạn chế Covid-19 được nới lỏng cũng hỗ trợ giá.

Giá khí tự nhiên tiếp đà tăng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng, do dự báo nhu cầu điện tại bang Texas đạt mức cao kỷ lục, giá khí tự nhiên toàn cầu tăng và sản lượng khí tự nhiên hàng ngày tại Mỹ giảm.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 7/2022 trên sàn New York tăng 4,4 US cent tương đương 0,6% lên 7,464 USD/mmBTU.

Giá vàng tiếp đà tăng

Giá vàng tăng 1%, do đồng USD giảm trở lại bởi triển vọng chính sách tiền tệ tích cực của Ngân hàng trung ương Mỹ, khiến vàng là lựa chọn tài sản trú ẩn an toàn.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,9% lên 1.849,68 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 8/2022 trên sàn New York tăng 1,7% lên 1.849,9 USD/ounce.

Đồng USD giảm 1,6% từ mức cao kỷ lục 2 thập kỷ.

Giá đồng giảm, nhôm thấp nhất gần 1 năm

Giá các kim loại công nghiệp giảm, do triển vọng nhu cầu giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng mạnh lãi suất, dấy lên mối lo ngại về suy thoái và số liệu từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – cho thấy tăng trưởng yếu.

Trên sàn London, giá đồng giảm 1,2% xuống 9.119 USD/tấn, trước đó trong phiên giảm xuống mức thấp 9.020 USD/tấn. Giá nhôm giao sau 3 tháng giảm 3% xuống 2.515 USD/tấn, sau khi chạm 2.487 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 28/7/2021 trong đầu phiên giao dịch.

Giá quặng sắt thấp nhất 3 tuần, thép giảm

Giá quặng sắt tại Đại Liên giảm phiên thứ 5 liên tiếp và chạm mức thấp nhất 3 tuần, do triển vọng nhu cầu ảm đạm đối với nguyên liệu sản xuất thép từ nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn Đại Liên giảm 2,5% xuống 867,5 CNY (129,5 USD)/tấn, sau khi chạm 861,5 CNY/tấn – thấp nhất kể từ ngày 26/5/2022.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7/2022 trên sàn Singapore giảm 0,5% xuống 128,8 USD/tấn, trước đó trong phiên chạm 127,7 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 27/5/2022.

Giá quặng sắt 62% Fe giao ngay sang Trung Quốc chạm mức thấp nhất 3 tuần (133 USD/tấn), công ty tư vấn SteelHome cho biết.

Đồng thời, trên sàn Thượng Hải giá thép cây giảm 1,9%, thép cuộn cán nóng giảm 1,6%, trong khi thép không gỉ tăng 0,2%.

Một số yếu tố làm lu mờ triển vọng nhu cầu thép tại Trung Quốc, chẳng hạn như mùa mưa thường làm gián đoạn hoạt động xây dựng, các hạn chế nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 bùng phát và lợi nhuận của các nhà máy thép suy giảm.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng nhẹ

Giá cao su tại Nhật Bản duy trì ổn định, do kỳ vọng nhu cầu cao su tự nhiên từ Trung Quốc phục hồi, làm lu mờ lo ngại triển vọng kinh tế Nhật Bản sau khi nước này công bố thâm hụt thương mại ngày càng tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2022 trên sàn Osaka tăng 0,5 JPY tương đương 0,2% lên 254,1 JPY (1,89 USD)/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn Thượng Hải giảm 40 CNY xuống 12.840 CNY (1.912,93 USD)/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 13/5/2022 (12.770 CNY/tấn) trong đầu phiên giao dịch.

Giá cà phê không thay đổi tại Việt Nam, giảm tại Indonesia, tăng tại New York và London

Hoạt động giao dịch cà phê tại Việt Nam vẫn diễn ra trầm lắng, do nguồn cung thắt chặt và nhu cầu cuối vụ suy giảm, trong khi nguồn cung tại Indonesia trở nên dồi dào.

Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen & vỡ) chào bán ở mức trừ lùi 160 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn London và so với mức trừ lùi 150-160 USD/tấn cách đây 1 tuần. Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 41.500-42.200 VND (1,79-1,82 USD)/kg, giảm so với 41.900-42.900 VND 1 tuần trước đó.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức trừ lùi 140-150 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2022 và giảm so với mức trừ lùi 170-180 USD/tấn cách đây 1 tuần.

Tại New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2022 tăng 3,3 US cent tương đương 1,4% lên 2,318 USD/lb.

Tại London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2022 tăng 49 USD tương đương 2,4% lên 2.104 USD/tấn.

Giá đường diễn biến trái chiều

Giá đường thô trên sàn ICE tăng, sau khi chạm mức thấp nhất 1 tháng trong phiên trước đó.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2022 trên sàn ICE tăng 0,12 US cent tương đương 0,7% lên 18,58 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 1 tháng (18,38 US cent/lb) trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2022 trên sàn London giảm 2 USD tương đương 0,4% xuống 558,8 USD/tấn.

Giá lúa mì, ngô và đậu tương tăng

Giá lúa mì tại Chicago tăng, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và sự không chắc chắn khi Ukraine có động thái chuyển xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Đồng thời, giá ngô và đậu tương cũng tăng, do thời tiết khô nóng ở khắp khu vực Trung Tây Mỹ đe dọa năng suất cây trồng.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì tăng 28 US cent lên 10,78 USD/bushel, giá ngô tăng 12-3/4 US cent lên 7,86-3/4 USD/bushel và giá đậu tương tăng 15 US cent lên 17,08-3/4 USD/bushel.

Giá gạo không thay đổi tại Việt Nam và Ấn Độ, giảm tại Thái Lan

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm, do nhu cầu yếu và đồng nội tệ giảm, trong khi các thương nhân Bangladesh chờ đợi nguồn cung từ nước láng giềng Ấn Độ, sau mưa lớn ảnh hưởng đến mùa vụ.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm xuống 430-440 USD/tấn, so với 450-460 USD/tấn cách đây 1 tuần, do đồng baht giảm xuống mức thấp nhất hơn 5 năm, dẫn đến giá gạo xuất khẩu giảm khi tính bằng đồng USD.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm không thay đổi ở mức 357-362 USD/tấn so với cách đây 1 tuần.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam ở mức 420-425 USD/tấn, không thay đổi so với cách đây 1 tuần.

Giá dầu cọ thấp nhất 4 tháng

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng, do triển vọng sản lượng tăng cao và nước sản xuất hàng đầu – Indonesia – có động thái nâng khối lượng xuất khẩu.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn Bursa Malaysia giảm 99 ringgit tương đương 1,78% xuống 5.477 ringgit (1.244,77 USD)/tấn – thấp nhất kể từ ngày 16/2/2022. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ giảm 7,5%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 17/6

