Thị trường ngày 17/8: Giá cacao đạt đỉnh 46 năm, dầu, đồng, sắt thép, cao su đồng loạt tăng

Dầu tăng do USD giảm

Giá dầu tăng vào thứ Năm sau khi giảm 3 phiên liên tiếp, do đồng đô la suy yếu và ngân hàng trung ương Trung Quốc tìm cách thúc đẩy thị trường bất động sản và nền kinh tế nói chung.

Dầu thô Brent kỳ hạn tham chiếu kết thúc phiên tăng 67 cent, tương đương 0,8%, lên 84,12 USD/thùng, trong khi dầu thô Trung cấp Tây Texas (WTI) của Mỹ tăng 1,01 USD, tương đương 1,3%, lên 80,93 USD/thùng.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết họ sẽ giữ thanh khoản dồi dào hợp lý và duy trì chính sách "chính xác và mạnh mẽ" để hỗ trợ kinh tế phục hồi trước những cơn gió ngược.

Chỉ số đồng USD trượt khỏi mức cao nhất trong hai tháng, một ngày sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang để ngỏ khả năng tăng lãi suất nhiều hơn và dữ liệu trong tuần này cho thấy nền kinh tế Mỹ có khả năng phục hồi.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí đi vay, có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu dầu mỏ.

Trung Quốc đã thực hiện một đợt rút dầu hiếm hoi từ kho dự trữ, lần đầu tiên trong vòng 33 tháng họ rút dầu khỏi kho dự trữ.

Xăng Mỹ cao nhất năm nay

Giá xăng tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong năm nay do nguồn cung xăng dầu bị thắt chặt. Giá bán lẻ trung bình trên toàn quốc lên 3,88 USD/gallon vào thứ Năm (17/8), cao hơn 7% so với một tháng trước đó, thông tin từ Hiệp hội ô tô Mỹ cho biết. Ở California và Washington, giá đã tăng lên trên 5 USD/gallon.

Người Mỹ đã phải vật lộn với mức giá cao ngất trời tại các trạm bơm trong nhiều tháng. Trong số các yếu tố có thể gây ra giá khí xăng tăng cao là việc cắt giảm nguồn cung từ OPEC và Nga và hoạt động của nhà máy lọc dầu chậm lại, thậm chí hàng loạt nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động do nhiệt độ quá cao trng khi nhu cầu mạnh mẽ.

Mặc dù giá xăng đã qua mức đỉnh, nhưng chúng vẫn ở mức cao khó chịu. Giá trung bình của một gallon xăng một năm trước đây hiện nay là $3,94.

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs dự đoán giá xăng bán lẻ trên toàn quốc sẽ ở mức trung bình 3,9 USD/gallon trong tháng này.

Ca cao cao nhất 46 năm

Giá cacao kỳ hạn tương lai trên thị trường London đã tăng lên mức cao nhất trong 46 năm vào thứ Năm do triển vọng vụ mùa của Ghana xấu đi làm tăng thêm lo ngại về nguồn cung.

Ca cao tháng 12 tăng 23 GBP, tương đương 0,8%, lên 2.741 GBP/tấn, sau khi thiết lập mức cao nhất trong 46 năm là 2.765 GBP.

Các đại lý cho biết triển vọng sản xuất ở Ghana ngày càng ảm đạm đang giúp hỗ trợ giá và có thể dẫn đến thâm hụt toàn cầu thậm chí còn lớn hơn trong niên vụ 2022/23 hiện tại.

Tổ chức Ca cao Quốc tế, trong bản cập nhật hàng quý gần đây nhất, ước tính sản lượng thu hoạch của Ghana ở mức 750.000 tấn nhưng các đại lý cho biết hiện có thể thấp hơn đáng kể so với mức đó.

Cacao kỳ hạn tháng 12 trên sàn New York cũng tăng 36 USD, tương đương 1,0%, lên 3.488 USD/tấn.

Vàng thấp nhất 5 tháng

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng vào thứ Năm do các yếu tố như lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng đô la vững chắc và quan điểm ủng hộ tăng lãi suất của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư.

Giá vàng giao ngay kết thúc phiên giảm 0,3% xuống 1.886,10 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 3. Giá vàng Mỹ kỳ hạn tương lai giảm 0,7% xuống 1.915,20 USD.

Biên bản cuộc họp ngày 25-26/7 của Fed công bố hôm thứ Tư cho thấy hầu hết các nhà hoạch định chính sách tiếp tục ưu tiên cuộc chiến chống lạm phát, trong khi một số người tham gia viện dẫn những rủi ro đối với nền kinh tế nếu lãi suất bị đẩy lên quá cao.

Cũng gây ảnh hưởng xấu đến vàng, đồng đô la duy trì ở mức gần mức cao nhất trong hai tháng.

Đồng tăng từ mức thấp nhất 2,5 tháng

Giá đồng tăng trở lại vào thứ Năm sau khi chạm mức thấp nhất 2,5 tháng, theo đà phục hồi của đồng nhân dân tệ - đồng tiền của nước tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới (Trung Quốc) sau các biện pháp hỗ trợ tiền tệ

Đồng kỳ hạn ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME) tăng 0,8% lên 8.235 USD/tấn vào cuối phiên, sau khi có lúc chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/6, là 8.120 USD.

Đồng lấy lại được đà tăng sau khi ngân hàng trung ương Trung Quốc bơm thêm thanh khoản vào thị trường để hỗ trợ các tài sản tài chính trong khi các ngân hàng quốc doanh lớn bán đô la để mua nhân dân tệ.

Đồng đã tăng mạnh vào tháng 7 với hy vọng Trung Quốc sẽ có thêm các biện pháp kích thích nhưng sau đó đã giảm trở lại do các biện pháp chậm chạp của chính phủ.

Dầu cọ cao gần 3 tuần

Giá dầu cọ kỳ tăng vào thứ Năm, là phiên tăng thứ ba liên tiếp, đạt mức đóng cửa cao nhất gần ba tuần do đồng ringgit suy yếu và xuất khẩu mạnh hỗ trợ tâm lý.

Hợp đồng dầu cọ giao tháng 11 trên Sàn Bursa Malaysia đóng cửa ở mức tăng 76 ringgit, tương đương 1,98%, lên 3.922 ringgit (843,44 USD)/tấn, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 28 tháng 7.

Ringgit, đơn vị tiền tệ giao dịch của cọ, giảm 0,5% so với đồng đô la, khiến mặt hàng này trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ ngoại tệ.

Quặng sắt cao nhất 3 tuần

Giá quặng sắt kỳ hạn tương lai trên sàn Đại Liên phiên thứ Năm tăng lên mức cao nhất trong vòng hơn ba tuần, kéo dài chuỗi tăng lên phiên thứ sáu, được củng cố bởi hy vọng mới về sự hỗ trợ chính sách nhiều hơn từ Trung Quốc sau cuộc họp nội các của nước này, và các nguyên tắc cơ bản tương đối tốt cho mặt hàng này.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc kết thúc phiên tăng 4,34% lên 768,5 nhân dân tệ (105,15 USD)/tấn, cao nhất kể từ ngày 26 tháng 7.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 4,9% lên 105,75 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng 8.

Các nhà phân tích tại Soochow Futures cho biết đồng nhân dân tệ suy yếu, chênh lệch lớn

Giá thép cây phiên này tăng 0,68%, thép cuộn cán nóng giảm 0,13%, dây thép cuộn tăng 0,19% và thép không gỉ tăng 0,1%.

Cao su tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Giá cao su kỳ hạn tương lai trên thị trường Nhật Bản kéo dài mức tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi đồng yên yếu hơn, mặc dù những lo ngại về nền kinh tế ngày càng dễ bị tổn thương của Trung Quốc đã hạn chế mức tăng.

Hợp đồng cao su giao tháng 1 của Sở giao dịch Osaka kết thúc phiên tăng 0,7 yên, tương đương 0,4%, lên 196,3 yên (1,34 USD)/kg.

Hợp đồng cao su giao tháng 1 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chấm dứt chuỗi ba ngày giảm liên tiếp, tăng 60 NDT lên mức 12.820 NDT (1.755,20 CNY)/tấn.

Đồng yên suy yếu xuống 146,565 JPY/USD, mức thấp nhất kể từ tháng 11, chịu áp lực mới do chênh lệch lãi suất giữa môi trường lãi suất cực thấp của Mỹ và Nhật Bản.

Đậu tương và tăng do dự báo thời tiết nóng và khô ở Mỹ, lúa mì giảm

Giá đậu tương trên sàn Chicago đạt mức cao nhất 2 tuần vào thứ Năm do lo ngại rằng dự báo thời tiết khô, nóng có thể làm giảm vụ thu hoạch sắp tới của Mỹ.

Hợp đồng đậu tương giao dịch nhiều nhất kết thúc phiên ở mức 6-1/2 cent ở mức 13,30 USD/bushel, cao nhất kể từ ngày 4 tháng 8.

Giá ngô kỳ hạn cũng vững đến tăng, với hợp đồng ngô giao dịch nhiều nhất tăng 4-1/4 cent lên 4,85-3/4 USD/bushel sau khi phục hồi vào thứ Tư từ mức thấp nhất vào tháng 12 năm 2020.

Giá lúa mì giảm bởi nhu cầu xuất khẩu lúa mì Mỹ không cao và dự đoán Nga gia tăng xuất khẩu.

Có thông tin Ấn Độ đang đàm phán với Nga để nhập khẩu lúa mì nhằm kiềm chế lạm phát lương thực.

Hợp đồng lúa mì kỳ hạn giao dịch mạnh nhất trên sàn CBOT kết thúc phiên giảm 7-3/4 cent xuống 6,15-1/4 USD/bushel.

Cà phê robusta tăng, arabica giảm

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 tăng 13 USD, tương đương 0,5%, lên 2.391 USD/tấn vào lúc đóng cửa. Trước đó, giá đã giảm xuống còn 2.351 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 18/4.

Giá cà phê Robusta được dự báo sẽ kết thúc năm dưới mức hiện tại nhưng vẫn ghi nhận mức tăng hàng năm là 28%, kết quả cuộc thăm dò của Reuters đối với 10 thương nhân và nhà phân tích cho thấy.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 giảm 1,5 cent, tương đương 1,0%, xuống 1,491 USD/lb. Giá đã giảm xuống 1,4745 USD/lb, mức thấp nhất kể từ ngày 12 tháng 1.

Giá cà phê tại Việt Nam giảm do giao dịch thưa thớt và nguồn cung gần hết, trong khi giao dịch ở Indonesia im ắng do nghỉ lễ. Cà phê nhân xuô ở Tây Nguyên được bán với giá khoảng 64.900-66.600 đồng (2,72-2,79 USD)/kg, giảm so với mức 66.100-68.000 đồng tuần trước.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 18/8: