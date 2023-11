Thị trường ngày 2/11: Giá dầu thấp nhất 3 tuần, vàng rời khỏi ngưỡng 2.000 USD/ounce

Giá dầu thấp nhất 3 tuần

Giá dầu giảm 1% xuống mức thấp nhất 3 tuần, do đồng USD tăng và sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ lãi suất ổn định như dự kiến, song cơ quan này sẽ để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong tương lai do nền kinh tế Mỹ mạnh.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/11, dầu thô Brent giảm 39 US cent tương đương 0,5% xuống 84,63 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 58 US cent tương đương 0,7% xuống 80,44 USD/thùng. Đây là mức thấp nhất đối với dầu Brent kể từ ngày 6/10/2023 và dầu WTI kể từ ngà 28/8/2023.

Việc tăng lãi suất có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu dầu. Đồng USD tăng lên mức cao nhất 4 tuần so với giỏ các đồng tiền chủ chốt. Đồng USD tăng mạnh khiến việc mua nhiên liệu bằng tiền tệ khác trở nên đắt hơn, gây áp lực giá.

Ngoài ra, giá dầu thô còn chịu áp lực giảm bởi dự trữ dầu thô và tồn kho xăng của Mỹ trong tuần trước tăng, do các nhà máy lọc dầu đang tiến hành bảo trì theo mùa, trong khi việc khởi động lại các đơn vị chậm hơn dự kiến.

Giá khí tự nhiên giảm 2%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 2%, do sản lượng đạt mức cao kỷ lục và dự báo thời tiết ôn hòa hơn, cũng như nhu cầu sưởi ấm trong 2 tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York giảm 8,1 US cent tương đương 2,3% xuống 3,494 USD/mmBTU, trong phiên trước đó giá khí tự nhiên cao nhất kể từ ngày 17/1/2023.

Giá vàng tiếp đà giảm

Giá vàng giảm, sau khi Ngân hàng Trung ương Mỹ công bố quyết định giữ nguyên lãi suất và chủ tịch Jerome Powell cho biết về việc cắt giảm lãi suất không nằm trong tầm ngắm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,3% xuống 1.976,39 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York giảm 0,3% xuống 1.987,5 USD/ounce.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ lãi suất ổn định, song để ngỏ khả năng chi phí đi vay tăng thêm trong một tuyên bố chính sách, thừa nhận sức mạnh đáng kinh ngạc của nền kinh tế Mỹ song cũng chấp nhận các điều kiện tài chính thắt chặt hơn.

Giá đồng duy trì ổn định, kẽm cao nhất 1 tháng

Giá đồng duy trì vững, bất chấp số liệu sản xuất yếu kém từ Trung Quốc, song các nhà đầu tư thận trọng trong bối cảnh triển vọng không chắc chắn.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,1% lên 8.116 USD/tấn, sau khi ghi nhận tháng giảm thứ 3 liên tiếp trong tháng 10/2023.

Giá kẽm trên sàn London tăng 2,8% lên 2.497,5 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 2.598,5 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 2/10/2023. Giá kẽm tăng lên mức cao nhất 1 tháng, sau khi Nyrstar có kế hoạch tạm thời đóng cửa 2 mỏ khai thác kẽm tại Mỹ.

Giá quặng sắt và thép cây tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, do các dấu hiệu tích cực từ cuộc họp tài chính mới nhất của nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc và các yếu tố cơ bản vững chắc đã thúc đẩy tâm lý thị trường.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Đại Liên tăng 2,51% lên 919,5 CNY (125,63 USD)/tấn – cao nhất kể từ ngày 17/3/2023.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12/2013 trên sàn Singapore tăng 1,94% lên 121,45 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,54%, thép cuộn cán nóng tăng 0,49% và thép cuộn tăng 0,33%, song thép không gỉ giảm 2,09%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng sau khi giảm trong phiên trước đó, được thúc đẩy bởi đồng JPY suy yếu và giá dầu thô tăng, song số liệu sản xuất tại cả hai nước Nhật Bản và Trung Quốc yếu kém đã hạn chế đà tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn Osaka tăng 1 JPY tương đương 0,4% lên 256,2 JPY (1,69 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Thượng Hải tăng 10 CNY tương đương 0,1% lên 14.160 CNY (1.934,61 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn Singapore giảm 0,3% xuống 143,9 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica trên sàn ICE giảm hơn 4%.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn ICE giảm 7,5 US cent tương đương 4,5% xuống 1,598 USD/lb.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn London giảm 54 USD tương đương 2,3% xuống 2.312 USD/tấn.

Giá đường tiếp đà tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE tăng 0,42 US cent tương đương 1,6% lên 27,51 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn London tăng 16,4 USD tương đương 2,2% lên 749,4 USD/tấn, sau khi đạt mức cao 757,6 USD/tấn.

Giá ngô thấp nhất 7 tuần, đậu tương và lúa mì tăng

Giá ngô giảm xuống mức thấp nhất 7 tuần, do năng suất cây trồng cao hơn dự kiến, cùng với đó là dự báo thời tiết khu vực trồng trọt ở Nam Mỹ được cải thiện.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 1/2024 giảm 3-3/4 US cent xuống 4,75 USD/bushel, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 19/9/2023. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 1/2024 tăng 4-1/2 US cent lên 13,15 USD/bushel và giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 5-1/2 US cent lên 5,61-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, trong bối cảnh giá dầu thô và giá dầu trên sàn Đại Liên tăng mạnh, song mối lo ngại tồn trữ tăng đã hạn chế đà tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 5 ringgit tương đương 0,1% lên 3.684 ringgit (772,49 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 2/11