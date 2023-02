Thị trường ngày 2/2: Giá dầu giảm mạnh hơn 3%, vàng cao nhất hơn 9 tháng

Giá dầu giảm hơn 3%

Giá dầu giảm sau khi giảm hơn 3% trong phiên giao dịch, sau số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy tồn trữ dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất tăng mạnh. Đồng thời, OPEC và các đồng minh kiên định với chính sách sản lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/2, dầu thô Brent giảm 2,62 USD tương đương 3,1% xuống 82,84 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 2,46 USD tương đương 3,1% xuống 76,41 USD/thùng.

Tồn trữ dầu thô và nhiên liệu của Mỹ trong tuần trước tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2021, do nhu cầu vẫn yếu, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết. Tồn trữ dầu thô trong tuần kết thúc ngày 27/1/2023 tăng 4,1 triệu thùng lên 452,7 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức tăng 0,4 triệu thùng mà các nhà phân tích đã dự báo trong cuộc thăm dò của Reuters. Đây là tuần tăng thứ 6 liên tiếp, do việc sử dụng dầu tinh chế giảm và nhập khẩu ròng tăng.

Đồng USD giảm 0,9% so với giỏ các đồng tiền chủ chốt xuống 101,19.

Các Bộ trưởng từ nhóm sản xuất OPEC+ bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga đã giữ nguyên chính sách sản lượng.

Giá khí tự nhiên thấp nhất 21 tháng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 8% xuống mức thấp nhất 21 tháng, do dự báo thời tiết ít lạnh và nhu cầu sưởi ấm trong hơn 2 tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn New York giảm 21,6 US cent tương đương 8% xuống 2,468 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ tháng 4/2021.

Giá vàng cao nhất hơn 9 tháng

Giá vàng tăng mạnh, khi người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết về cuộc chiến của Ngân hàng trung ương nhằm giảm lạm phát và nhấn chìm đồng USD và báo hiệu mức lãi suất cao nhất có thể đang đến gần.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,2% lên 1.951,43 USD/ounce – cao nhất kể từ giữa tháng 4/2022. Trong khi đó, vàng kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn New York giảm 0,1% xuống 1.942,8 USD/ounce.

Giá đồng giảm

Giá đồng giảm, trong bối cảnh không chắc chắn về nhu cầu tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – và trước quyết định lãi suất bởi ngân hàng trung ương Mỹ và các ngân hàng khác.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 1,5% xuống 9.081 USD/tấn. Trong tháng 1/2023, giá đồng tăng 11%.

Hoạt động nhà máy của Trung Quốc trong tháng 1/2023 giảm chậm hơn so với tháng trước đó. Chỉ số quản lý sức mua hàng sản xuất toàn cầu của Caixin/S&P thấp hơn so với dự kiến.

Giá đồng giảm sau số liệu dự báo giảm, hoạt động sản xuất của Mỹ trong tháng 1/2023 tiếp tục giảm, do lãi suất tăng cao làm giảm nhu cầu hàng hóa.

Giá than luyện cốc, quặng sắt và thép đều giảm

Giá than luyện cốc tại Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất 4 tuần, khi các thương nhân chuyển tập trung sang các lô hàng than đá của Australia dự kiến sẽ sớm đến tại nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc.

Giá than luyện cốc kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên giảm 4% xuống 1.788,5 CNY (265 USD)/tấn, sau khi chạm 1.778 CNY/tấn – thấp nhất kể từ ngày 6/1/2023.

Trung Quốc đang dần nối lại nhập khẩu than đá của Australia, sau khi nới lỏng việc cấm thương mại không chính thức được áp đặt vào năm 2020, khi các dấu hiệu quan hệ thương mại giữa 2 nước được cải thiện.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên giảm 0,7% xuống 867 CNY (128,51 USD)/tấn. Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn Singapore giảm 0,7% xuống 126,3 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 2,3%, thép cuộn cán nóng giảm 2,5% và thép cuộn giảm 1,2%, trong khi đó giá thép không gỉ tăng 0,1%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp, do hoạt động nhà máy thị trường nội địa giảm ảnh hưởng đến nhu cầu, cùng với đó là giá cao su trên sàn Thượng Hải giảm cũng gây áp lực thị trường.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Osaka giảm 3,3 JPY tương đương 1,4% xuống 229 JPY (1,76 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 90 CNY xuống 13.180 CNY (1.954 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn Singapore giảm 0,3% xuống 145,2 US cent/kg.

Hoạt động nhà máy tại Nhật Bản giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 1/2023, song triển vọng của các nhà sản xuất vẫn lạc quan do điều kiện giá cả và nguồn cung được cải thiện.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE giảm 5,85 US cent tương đương 3,2% xuống 1,759 USD/lb, sau khi đạt mức cao nhất 3 tháng (1,842 USD/lb).

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London giảm 54 USD tương đương 2,6% xuống 2.053 USD/tấn.

Giá đường giảm

Giá đường thô giảm trở lại sau khi đạt mức cao nhất 6 năm trong đầu phiên giao dịch.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE giảm 0,39 US cent tương đương 1,8% xuống 21,37 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 6 năm (21,86 US cent/lb).

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London giảm 18 USD tương đương 3,1% xuống 562,7 USD/tấn.

Giá đậu tương và lúa mì giảm, ngô tăng

Giá đậu tương tại Mỹ giảm hơn 1%, khi các thương nhân chuyển tập trung sang vụ thu hoạch đậu tương tại Brazil đạt mức cao kỷ lục và chờ đợi quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về lãi suất vào cuối ngày.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 18-1/2 US cent xuống 15,19-1/2 USD/bushel. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 3/4 US cent xuống 7,6-1/2 USD/bushel, trong khi giá ngô giao cùng kỳ hạn tăng 1-1/2 US cent lên 6,81-1/4 USD/bushel.

Giá đậu tương giảm, do dự kiến vụ thu hoạch đậu tương tại Nam Mỹ bội thu. Nhà môi giới StoneX nâng dự báo vụ thu hoạch đậu tương tại Brazil – nước xuất khẩu lớn nhất thế giới – đạt mức cao kỷ lục 154,2 triệu tấn, so với dự báo 153,79 triệu tấn tháng trước đó.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 2/2