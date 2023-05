Thị trường ngày 20/5: Giá dầu giảm, khí đốt chạm đáy 2 năm, cà phê và gạo tăng

Ảnh minh họa

Dầu giảm nhẹ khi các cuộc đàm phán về nợ tạm dừng và Fed cảnh báo về lạm phát cao

Giá dầu giảm vào thứ Sáu do các nhà đầu tư lo ngại rằng các chính trị gia Mỹ sẽ không đồng ý về trần nợ mới và gây ra tình trạng vỡ nợ - có thể gây tổn hại cho nền kinh tế và làm giảm nhu cầu nhiên liệu.

Hợp đồng dầu Brent giảm 28 cent, tương đương 0,8%, xuống 75,58 USD/thùng, trong khi dầu thô Trung cấp Tây Texas của Mỹ (WTI) giảm 25 cent, tương đương 0,3%, xuống 71,69 USD.

Tuy nhiên, giá dầu Brent và WTI cùng ghi nhận mức tăng hàng tuần đầu tiên trong một tháng, với mức tăng khoảng 2% cho cả 2 loại.

Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ và chính quyền của Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu tạm dừng các cuộc đàm phán về việc tăng trần nợ 31,4 nghìn tỷ đô la của chính phủ liên bang.

Bộ Tài chính đã cảnh báo chính phủ có nguy cơ không thể thanh toán tất cả các hóa đơn trước ngày 1 tháng Sáu.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nhận xét rằng lạm phát "vượt xa" mục tiêu của Fed, đồng thời cho biết thêm vẫn chưa có quyết định nào về hành động lãi suất tiếp theo.

Vàng hồi sinh do lo ngại mới về lĩnh vực ngân hàng

Giá vàng tăng 1% vào thứ Sáu trước những lo ngại mới về sự ổn định của khu vực ngân hàng, trong khi các nhà giao dịch giảm đặt cược cho một đợt tăng lãi suất khác sau nhận xét của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng giao ngay kết thúc phiên tăng 1,2% lên 1.981,79 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 6 tăng 1,1% lên 1.981,60 USD.

Cổ phiếu của các ngân hàng khu vực của Mỹ đã giảm sau khi CNN báo cáo rằng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói với các giám đốc điều hành ngân hàng rằng có thể cần phải sáp nhập thêm sau một loạt ngân hàng đổ vỡ.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng giảm khoảng 1,5, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2, sau một loạt dữ liệu kinh tế mạnh mẽ.

Đồng phục hồi

Giá đồng tăng trở lại vào thứ Sáu, với đồng kỳ hạn ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME) tăng 1% lên 8.254,50 USD/tấn sau khi giảm 1,6% trong phiên trước đó.

Giá đồng kỳ hạn trên sàn Comex của Mỹ HGcv1 tăng 1,1% lên 3,73 USD/lb.

Các thị trường tài chính rộng lớn hơn đã tăng cao hơn sau khi các nhà đàm phán của đảng Dân chủ nói với Tổng thống Joe Biden vào thứ Sáu rằng họ đang đạt được "tiến bộ ổn định" trong các cuộc đàm phán với đảng Cộng hòa trong nỗ lực tránh tình trạng vỡ nợ của Mỹ. MKTS/GLOB

Sau đó vào thứ Sáu, một đảng viên Cộng hòa cho biết các cuộc đàm phán đã bị tạm dừng, trong khi Nhà Trắng cho biết vẫn có thể đạt được một thỏa thuận.

Nitesh Shah, một chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree, cho biết: “Chúng tôi đã chứng kiến điều này rất nhiều lần; cả hai bên đều thể hiện sự hung hăng, nhưng sau đó cùng nhau đạt được một thỏa thuận”.

Chỉ số đồng đô la yếu đi một chút đã cũng hỗ trợ thị trường, làm cho hàng hóa được định giá bằng đồng tiền của Mỹ rẻ hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết thị trường đồng phải đối mặt với những cơn gió ngược trong những tuần tới, với nhu cầu yếu ở Trung Quốc và khả năng suy thoái ở Mỹ và Châu Âu.

Gạo gần cao nhất 4 tháng

Giá gạo Thái Lan tuần này giữ ở mức cao gần 4 tháng nhờ lực mua trong nước mạnh mẽ, trong khi các thương nhân ở khắp các trung tâm châu Á bày tỏ lo ngại về khả năng sản lượng bị ảnh hưởng do sự xuất hiện mô hình thời tiết El Nino trong năm nay.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã tăng lên khoảng 500 USD/tấn trong tuần này, từ mức 498-500 USD của tuần trước, là mức cao nhất kể từ tháng Giêng.

Các thương nhân tại Việt Nam cũng cảnh báo về những tác động bất lợi đối với sản xuất gạo toàn cầu trong năm nay.

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 485-495 USD/tấn vào trong tuần này, không đổi so với tuần trước.

Trong khi đó, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ có giá 374 - 378 USD/tấn, giảm so với mức 376 - 380 USD của tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 12, do nhu cầu yếu và đồng rupee giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng.

Cà phê Robusta chạm đỉnh mới

Giá cà phê Robusta kỳ hạn trên sàn ICE tăng 6% trong tuần và đạt mức cao mới trong 12 năm vào thứ Sáu do nguồn cung vẫn eo hẹp.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 7 tăng 48 USD, tương đương 1,9%, lên 2.588 USD/tấn sau khi có lúc chạm 2.607 USD, mức cao nhất trong 12 năm qua.

Các đại lý cho biết nguồn cung tại nhà sản xuất cà phê robusta hàng đầu Việt Nam dường như còn rất hạn chế và thị trường đang chờ các chuyến hàng từ Brazil.

Thu hoạch cà phê robusta của Brazil hiện đã hoàn thành khoảng 18%, thấp hơn một chút so với mức trung bình 20% vào thời điểm này trong năm, theo công ty tư vấn Safras & Mercado.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 7 tăng 5,35 cent, tương đương 2,9%, lên 1,92 USD/lb, tính chung cả tuần giá tưang 3,2%.

Đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7 tăng 0,17 cent, tương đương 0,7%, lên 25,78 cent/lb. Hợp đồng này mất 1,7% trong tuần.

Thị trường cũng được củng cố bởi sản lượng giảm ở Liên minh châu Âu với diện tích trồng ở Pháp giảm mặc dù dự kiến sẽ tăng nhẹ ở Đức.

Đường trắng kỳ hạn tháng 8 tăng 3,40 USD, tương đương 0,5%, lên 710,00 USD/tấn. Giá đường tinh luyện đã mất 0,7% trong tuần này.

Cao su tăng, các nhà sản xuất lốp xe hoạt động tích cực

Giá cao su trên thị trường Nhật Bản tăng do các nhà sản xuất lốp xe hoạt động mạnh mẽ.

Hợp đồng cao su giao tháng 10 của Sở giao dịch Osaka kết thúc phiên tăng 0,7 yên, tương đương 0,3%, lên 212,7 yên (1,57 USD)/kg, kéo dài mức tăng từ phiên trước. Tính chung cả tuần, giá tăng 1,8%.

Tuy nhiên, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 15 CNY xuống còn 12.215 CNY (1.767,19 USD)/tấn.

Các nhà sản xuất lốp xe lớn trên thế giới hoạt động tương đối tích cực trên thị trường giao ngay, giảm thiểu phần nào tác động từ bất kỳ đợt giảm giá nào trong tuần này.

Chứng khoán châu Á tăng vào thứ Sáu và đồng đô la duy trì gần mức cao nhất hai tháng khi gia tăng hy vọng về một thỏa thuận về trần nợ của Mỹ, trong khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng lên mức cao nhất trong gần 33 năm.

Quặng sắt giảm

Giá quặng sắt kỳ hạn tại sàn Đại Liên giảm trong phiên thứ Sáu do triển vọng nhu cầu ảm đạm tại nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới - Trung Quốc, mặc dù tính chung cả tuần giá tăng nhờ triển vọng Trung Quốc kích thích hơn nữa cho nền kinh tế.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc kết thúc phiên giảm 1,4% xuống 736,0 nhân dân tệ (106,48 USD)/tấn. Hợp đồng này ghi nhận mức tăng hơn 5% trong tuần.

Trên Sàn giao dịch Singapore, hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 6 giảm 1,1% xuống 105,65 USD/tấn, tính chung cả tuần giá tăng hơn 7%.

Khí đốt thấp nhất 2 năm do nhu cầu ảm đạm

Giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay tại châu Á giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm do nhu cầu yếu và tồn kho cao, trong khi giá LNG của châu Âu cũng giảm xuống dưới mốc 10 USD trong bối cảnh dự trữ tăng mạnh và nhu cầu hạn chế.

Cụ thể, giá LNG trung bình cho đợt giao hàng vào tháng 7 tới Đông Bắc Á đã giảm 6,6% so với tuần trước xuống 9,8 USD trên một triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu), mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2021.

Tại châu Âu, nhu cầu khí đốt thấp hơn và lượng hàng tồn kho cao (đã đầy 65% các kho chứa) sẽ là một vấn đề đáng quan tâm trong thời gian tới.

S&P Global Commodity Insights báo giá tham chiếu (LNG Marker (NWM) hàng ngày ở tây bắc châu Âu cho các lô hàng được giao trong tháng 7 trên cơ sở xuất xưởng (DES) ở mức 8,427 USD/mmBtu vào ngày 18 tháng 5, giảm 1,220 USD/mmBtu so với giá khí đốt giao tháng 7 tại trung tâm khí đốt TTF của Hà Lan, theo Allen Reed, biên tập viên quản lý của Atlantic LNG.

Ngũ cốc giảm, lượng giao dịch nhiều

Giá đậu tương Mỹ giảm mạnh do các nhà đầu tư vội vã thanh lý vị thế của họ trước cuối tuần.

Hợp đồng ngô và lúa mì đã trải qua một ngày giao dịch không ổn định, do một lượng lớn lực mua với giá hời vào đầu phiên giao dịch đã kéo giá lên trong một đợt phục hồi mang tính kỹ thuật từ mức thấp sâumột ngày trước đó.

Nhưng ngô và lúa mì kỳ hạn cũng kết thúc ngày giảm giá, với lúa mì mùa đông đỏ cứng tháng 7 có thời điểm chạm xuống mức giá thấp nhất kể từ ngày 5 tháng 5.

Hợp đồng đậu tương hoạt động tích cực nhất của sàn Chicago (CBOT) kết thúc phiên giảm 26 US cent xuống 13,07-1/4 USD/bushel; hợp đồng ngô hoạt động tích cực nhất giảm 3/4 US cent xuống 5,54-1/2 USD/bushel, trong khi lúa mì giảm 6-3/4 US cent xuống 6,05 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 20/5: