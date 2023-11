Thị trường ngày 21/11: Giá dầu tăng hơn 2%, đồng cao nhất 2 tháng, sắt thép, cao su và đường đồng loạt tăng

Giá dầu tăng hơn 2%

Giá dầu tăng hơn 2%, do việc cắt giảm nguồn cung hơn nữa trong sản lượng của OPEC+ dự kiến sẽ được công bố sau cuộc họp của các nước thành viên vào đầu tuần tới.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/11, dầu thô Brent tăng 1,71 USD tương đương 2,1% lên 82,32 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 1,71 USD tương đương 2,3% lên 77,6 USD/thùng, giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 1/2024 tăng 2,39 USD tương đương 1,8% lên 77,83 USD/thùng.

Cả hai loại dầu đều giảm 4 tuần liên tiếp, song hồi phục trong phiên trước đó tăng 4%, do hoạt động bán ra chốt lời và sau khi 3 nguồn tin của OPEC+ cho biết nhóm sản xuất bao gồm, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các thành viên bao gồm Nga, đang xem xét liệu có cắt giảm nguồn cung bổ sung khi họp vào ngày 26/11/2023 hay không?

Giá khí tự nhiên thấp nhất 1 tháng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng, chịu áp lực bởi dự báo mùa đông ôn hòa hơn và mức dự trữ dư thừa.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York giảm 7,2 US cent xuống 2,89 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 23/10/2023.

Giá vàng giảm, bạch kim và palađi cao nhất 2 tuần

Giá vàng giảm, do đồng USD suy yếu khi các nhà đầu từ chờ đợi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, để biết tín hiệu về lộ trình lãi suất của ngân hàng trung ương.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,1% xuống 1.977,49 USD/ounce, sau khi tăng lên mức cao 1,993,29 USD/ounce trong phiên trước đó và vàng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York giảm 0,2% xuống 1.980,3 USD/ounce.

Kitco cho biết, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, khiến đồng USD giảm và giá dầu thô Mỹ tăng cao khiến người mua vàng và bạc thận trọng.

Đồng USD giảm 0,5% xuống mức thấp nhất 2,5 tháng so với giỏ các đồng tiền chủ chốt đã hạn chế đà suy giảm giá vàng.

Giá bạch kim tăng 2,2% lên 918,95 USD/ounce và giá palađi tăng 2,4% lên 1.077,83 USD/ounce, cả hai loại đều đạt mức cao nhất 2 tuần.

Giá đồng cao nhất 2 tháng

Giá đồng tăng lên mức cao nhất 2 tháng, được thúc đẩy bởi các cuộc biểu tình tại 1 mỏ ở Panama, một cuộc đình công tại mỏ ở Peru, dấy lên kỳ vọng về gói kích thích mới tại Trung Quốc và đồng USD suy giảm.

Giá đồng trên sàn London tăng 2% lên 8.435 USD/tấn, trong đầu phiên giao dịch đạt 8.439 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 18/9/2023.

Đồng USD suy yếu, khiến kim loại định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Giá quặng sắt và thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, khi tâm lý e ngại rủi ro chịu ảnh hưởng bởi sự can thiệp của Trung Quốc vào tuần trước giảm bớt, cùng với đó là tồn trữ giảm trong bối cảnh nhu cầu dự trữ tăng, lợi nhuận biên thép được cải thiện và mối lo ngại gián đoạn nguồn cung đã nâng đỡ thị trường.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Đại Liên tăng 0,47% lên 968 CNY (134,24 USD)/tấn, sau 2 phiên giảm liên tiếp.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn Singapore tăng 1,98% lên 131,05 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,66%, thép cuộn cán nóng tăng 0,17%, thép cuộn tăng 0,1%, trong khi thép không gỉ giảm 0,61%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, bù đắp phần nào mức giảm trong phiên trước đó, do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại nước sản xuất trọng điểm – Thái Lan – và thị trường theo xu hướng giá dầu thô tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn Osaka tăng 2,4 JPY tương đương 0,9% lên 268,6 JPY/kg. Trong phiên trước đó, giá cao su giảm 2,8%.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Thượng Hải không thay đổi ở mức 14.365 CNY/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn Singapore tăng 1,9% lên 149,4 US cent/kg.

Giá cà phê diễn biến trái chiều

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng, được hỗ trợ bởi tồn trữ giảm.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE tăng 4,5 US cent tương đương 2,7% lên 1,7115 USD/lb, song vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao nhất gần 5 tháng (1,7635 USD/lb) trong tuần trước đó.

Trong khi đó, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn London giảm 16 USD tương đương 0,6% xuống 2.505 USD/tấn.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE tăng 0,38 US cent tương đương 1,4% lên 27,56 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn London tăng 1,3% lên 746,4 USD/tấn.

Giá đậu tương tăng, ngô và lúa mì giảm

Giá đậu tương trên sàn Chicago tăng hơn 1%, được hỗ trợ bởi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống tại Argentina, cùng với đó là thời tiết nóng nắng khắc nghiệt tại Brazil ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 1/2024 tăng 15 US cent lên 13,55-1/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 1-1/2 US cent xuống 4,65-1/2 USD/bushel và giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 6 US cent xuống 5,44-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, được hỗ trợ bởi giá dầu đậu tương tại Chicago tăng, song mức tăng bị hạn chế bởi đồng ringgit Malaysia mạnh và xuất khẩu suy giảm.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 2/2024 trên sàn Bursa Malaysia tăng 5 ringgit tương đương 0,13% lên 3.936 ringgit (841,39 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 21/11