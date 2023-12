Thị trường ngày 23/12: Giá gạo cao kỷ lục hơn 15 năm, alumina cao kỷ lục lịch sử, dầu và cà phê giảm

Ảnh minh họa

Gạo tăng mạnh

Giá gạo tại các nước xuất khẩu hàng đầu thế giới tăng mạnh trong tuần này do nguồn cung hạn chế, với gạo Việt Nam tăng lên mức cao nhất trong hơn 15 năm, trong khi gạo Ấn Độ cao nhất 2 tháng.

Cụ thể, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào ở mức giá 660 USD - 665 USD/tấn, cao nhất kể từ giữa tháng 7 năm 2008, so với 655 USD - 660 USD vào tuần trước. Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ hiện được chào giá 505 USD - 512 USD/tấn, cao nhất 2 tháng, so với 499 USD - 506 USD của tuần trước. Gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8, là 646 USD - 650 USD/tấn, so với mức 640 USD của tuần trước.

Nhôm cao nhất gần 3 tháng do lo ngại nguồn cung

Giá nhôm trên sàn London đạt mức cao nhất gần 3 tháng vào thứ Sáu do lo ngại về nguồn cung sau vụ nổ kho nhiên liệu ở nhà sản xuất nguyên liệu thô lớn Guinea, đồng đô la yếu đi và sức mua kỹ thuật.

Vụ nổ cũng đẩy giá alumina kỳ hạn tương lai trên thị tường Trung Quốc tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên này, bởi làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu nguyên liệu cung cấp cho alumina, một sản phẩm trung gian cho nhôm.

Nhôm giao sau ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại London kết thúc phiên tăng 3,7% lên 2.328 USD/tấn, sau khi chạm 2.332 USD, mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 10.

Trên sàn Thượng Hải, alumina kỳ hạn tháng 2 tăng vọt thêm 7% lên kỷ lục 3.184 nhân dân tệ (446,93 USD)/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 3 cũng tăng 7% lên 3.196 CNY/tấn, mức cao chưa từng có.

Dầu giảm nhẹ

Giá dầu giảm vào thứ Sáu, trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh kéo dài, do kỳ vọng Angola có thể tăng sản lượng sau khi rời OPEC, nhưng tính chung cả tuần giá vẫn tăng do tin kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng tích cực và lo ngại các cuộc tấn công của tàu Houthi sẽ làm tăng chi phí cung ứng.

Kết thúc phiên thứ Sáu, giá dầu Brent giảm 32 cent, tương đương 0,4%, xuống mức 79,07 USD/thùng, trong khi dầu thô Tây Texas Mỹ giảm 33 cent, tương đương 0,5%, xuống 73,56 USD.

Tính chung cả tuần, giá cả 2 hợp đồng đều tăng khoảng 3%, cao hơn mức tăng gần 1% của tuần trước.

Tại Trung Đông, nhiều hãng vận tải hàng hải cho biết họ đang tránh Biển Đỏ do các cuộc tấn công vào các tàu do nhóm chiến binh Houthi thực hiện.

Trong khi đó, ở châu Phi, Angola quyết định rời Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Quốc gia này sản xuất khoảng 1,1 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Tại Mỹ, chỉ số lạm phát quan trọng thấp hơn dự kiến, khiến nhà đầu tư lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm chi phí đi vay vào năm tới.

Vàng tăng

Giá vàng đạt mức cao nhất trong hơn hai tuần vào thứ Sáu, tăng tuần thứ hai liên tiếp do đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm bởi thị trường ngày càng tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào đầu năm tới.

Vàng giao ngay kết thúc phiên thứ Sáu tăng 0,4% lên 2.052,69 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 4 tháng 12, tính chung cả tuần giá tăng 1,7%.

Vàng kỳ hạn tháng 2 tăng 0,9% lên 2.069,1 USD.

Lạm phát hàng năm của Mỹ đã chậm lại dưới 3% trong tháng 11 và áp lực giá cơ bản tiếp tục giảm.

Chỉ số Dollar index chạm mức thấp gần 5 tháng, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nước ngoài. Lợi suất trái phiếu 10 năm cũng gần với mức yếu nhất kể từ tháng Bảy.

Đậu tương, ngô, lúa mì tăng

Giá đậu tương và ngũ cốc kỳ hạn tương lai trên Sàn Thương mại Chicago tăng vào thứ Sáu, khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế của họ trước kỳ nghỉ cuối năm sau khi một loạt dữ liệu kinh tế cho thấy áp lực lạm phát cơ bản tiếp tục giảm bớt. Ngô và lúa mì cũng tăng nhẹ khi các tuyến đường sắt ở biên giới Texas-Mexico được mở trở lại sau 5 ngày tạm dừng hoạt động.

Kết thúc phiên, hợp đồng đậu tương kỳ hạn giao dịch nhiều nhất tăng 4,5 cent lên 13,06-1/4 USD/bushel, tính chung cả tuần giá hợp đồng này giảm do tuyến đường sắt ở biên giới Texas-Mexico bị đóng cửa 5 ngày vừa qua.

Giá ngô kết thúc phiên tăng 1/2 cent lên 4,73 USD/bushel, trong khi lúa mì tăng 3-3/4 cent lên 6,16-1/4 USD/bushel, nhưng tính chung cả tuần 2 ngũ cốc này cũng giảm.

Cà phê giảm khỏi mức cao nhất 15 năm

Giá cà phê Robusta kỳ hạn tương lai trên ICE giảm vào thứ Sáu sau khi tăng lên mức cao nhất 15 năm trong phiên trước do người trồng cà phê ở Việt Nam hạn chế bán ra với hy vọng giá sẽ tăng hơn nữa.

Cà phê Robusta kỳ hạn tháng 3 giảm 127 USD, tương đương 4,3%, xuống 2.837 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất trong ít nhất 15 năm, là 2.970 USD vào thứ Năm.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3 giảm 0,4% xuống 1,928 USD/lb.

Tính chung cả tuần, giá cà phê giảm hơn 4%.

Đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3 tăng 0,38 cent, tương đương 1,9%, lên 20,62 cent/lb, sau khi trượt xuống mức yếu nhất kể từ đầu tháng 3 vào thứ Năm.

Công ty Sản xuất và Tinh chế Đường Dakahlia của Ai Cập đang tìm mua 50.000 tấn đường mía thô của Brazil dưới hình thức đấu thầu.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3 kết thúc phiên tăng 3,50 USD, tương đương 0,6%, lên 590,20 USD/tấn.

Quặng sắt tiếp tục tăng

Giá quặng sắt kỳ hạn tại Đại Liên hôm thứ Sáu (22/12) tăng phiên thứ tư liên tiếp và ghi nhận ngày giao dịch tốt nhất trong hai tháng nhờ tin tức lạc quan từ các ngân hàng nhà nước Trung Quốc.

Kết thúc phiên, quặng sắt kỳ hạn tháng 5trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc tăng 3% lên 973 nhân dân tệ (136,16 USD)/tấn, đạt mức tăng hàng tuần là 3,2%.

Trên Sàn giao dịch Singapore, giá quặng kỳ hạn tháng 1 tăng 1,1% lên 137,5 USD/tấn và tăng 2,7% trong tuần.

Năm ngân hàng nhà nước lớn nhất Trung Quốc, bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, đã cắt giảm lãi suất đối với một số khoản tiền gửi.

Thị trường Singapore sẽ đóng cửa vào thứ Hai để nghỉ lễ Giáng sinh và giao dịch sẽ tiếp tục trở lại vào ngày 26 tháng 12.

Cao su cao nhất 1 tuần

Giá cao su kỳ hạn tương lai giao dịch tại Nhật Bản đạt mức cao nhất trong một tuần, nhờ nhu cầu nhập khẩu cao su giao ngay mạnh mẽ và giá dầu thô tăng mạnh.

Hợp đồng cao su giao tháng 5 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 2,3 yên, tương đương 1%, lên 242,5 yên (1,70 USD)/kg khi đóng cửa phiên thứ Sáu. Tuần này, hợp đồng kỳ hạn tháng 5 đã tăng 1,8%, ghi nhận tuần tốt nhất trong hơn một tháng.

Hợp đồng cao su giao tháng 5 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 145 nhân dân tệ, tương đương 1,1%, lên 13.910 nhân dân tệ (1.946,90 USD)/tấn.

Thị trường Singapore sẽ đóng cửa vào thứ Hai để nghỉ lễ Giáng sinh và giao dịch sẽ tiếp tục trở lại vào ngày 26/12.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 23/12: