Thị trường ngày 24/12: Giá dầu lại tăng mạnh, vàng, đồng, ngũ cốc đồng loạt tăng

Dầu tăng khoảng 3 USD/thùng

Giá dầu tăng khoảng 3 USD/thùng sau khi Moscow cho biết họ có thể cắt giảm sản lượng dầu thô để phản ứng với việc áp giá trần của G7 với xuất khẩu dầu thô của mình, đẩy thị trường theo hướng tăng tuần thứ hai liên tiếp.

Chốt phiên 23/12, dầu thô Brent tăng 2,94 USD hay 3,6% lên 83,92 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 2,07 USD hay 2,7% lên 79,56 USD/thùng.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời của Phó Thủ tướng Alexander Novak rằng Nga có thể cắt giảm sản lượng dầu mỏ từ 5% tới 7% trong đầu năm 2023 do nước này phản ứng với việc áp trần giá dầu.

Xuất khẩu dầu Baltic của Nga có thể giảm 20% trong tháng 12 so với tháng trước đó sau khi Liên minh Châu Âu và các quốc gia G7 áp đặt các lệnh trừng phạt và giá trần với dầu thô của Nga từ ngày 5/12, theo tính toán của Reuters và các thương nhân.

Nhu cầu nhiên liệu vận tải tăng cao vào dịp lễ Giáng sinh và Năm mới. Tuy nhiên, một cơn bão lớn trong mùa đông đang quét qua một vùng rộng lớn của Mỹ, buộc hàng ngàn chuyến bay phải hủy bỏ. Cơn bão này có thể làm đảo lộn kế hoạch du lịch trong kỳ nghỉ, mặc dù sự gián đoạn do cơn bão chỉ là tạm thời. Một số nhà máy lọc dầu lớn nhất của Mỹ đã đóng cửa do thời tiết quá lạnh trong ngày 23/12, khiến công suất lọc dầu khoảng 1 triệu thùng/ngày bị gián đoạn.

Việc gián đoạn này khiến giá xăng và dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp giao sau tăng 5%.

Ngân hàng Thụy Sĩ UBS dự kiến giá dầu có thể tăng trở lại trên 100 USD/thùng vào năm tới do Nga giảm sản lượng và việc nới lỏng những hạn chế về Covid-19 ở Trung Quốc.

Vàng tăng sau số liệu lạm phát của Mỹ

Giá vàng tăng trước kỳ nghỉ dài cuối tuần do số liệu cho thấy lạm phát của Mỹ đang hạ nhiệt, mặc dù không đủ để Cục dự trữ Liên bang giảm tốc độ tăng lãi suất.

Vàng giao ngay tăng 0,2% lên 1.796,53 USD/ounce, trong khi vàng Mỹ kỳ hạn tháng 2/2023 đóng cửa tăng 0,5% lên 1.804,2 USD/ounce. Giá vàng đã tăng khoảng 0,2% trong tuần này, tốt nhất trong 3 tuần.

Chi tiêu tiêu dùng của Mỹ tăng 0,1% trong tháng 11 sau khi tăng 0,4% trong tháng 10, trong khi lạm phát tiếp tục hạ nhiệt.

Lạm phát gần như phù hợp với dự đoán, giá vàng tăng do hoạt động mua đầu cơ trước năm mới bởi đặt cược các quỹ lớn có thể chuyển sang mua vàng vào đầu năm.

Đồng tăng do hy vọng nhu cầu năm 2023 tốt hơn

Giá đồng tăng do tồn kho thấp và hy vọng kinh tế phục hồi trong năm tới bù cho sự sụt giảm nhu cầu trong ngắn hạn tại Trung Quốc bởi số ca nhiễm Covid-19 tăng.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 0,5% lên 8.352 USD/tấn và tăng khoảng 1% trong tuần này.

Trong khi đó một số nhà phân tích dự kiến kim loại này sẽ tăng lên mức cao kỷ lục 11.000 USD/tấn trong năm 2023, tăng trưởng kinh tế suy yếu trong năm nay đã đẩy đồng giảm 14%.

Giá đồng có thể tăng trong đầu năm 2023 nhưng điều này sẽ đòi hỏi thêm kích thích kinh tế ở Trung Quốc – nước tiêu thụ đồng hàng đầu – và sự cải thiện tâm lý ở các thị trường rộng lớn.

Dự trữ đồng vẫn thấp, khiến thị trường giảm ít nếu nhu cầu cải thiện. Dự trữ đồng tại kho của sàn giao dịch Thượng Hải giảm 9.472 tấn xuống 54.569 tấn trong tuần này.

Kẽm tăng 0,9% lên 2.973,50 USD/tấn do tồn trữ kẽm tại kho của sàn Thượng Hải và LME - ở mức tương ứng 18.173 tấn và 36.350 tấn –mức thấp nhất trong lịch sử. Tuy nhiên kim loại này đã giảm khoảng 1,2% trong tuần này và khoảng 15% trong năm nay.

Quặng sắt giảm

Giá quặng sắt giảm, biến động trong phạm vi hẹp, do Trung Quốc nước tiêu thụ kim loại hàng đầu phải vật lộn với việc bùng phát ca nhiễm Covid-19 có thể làm chệch hướng sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là nhà sản xuất thép hàng đầu.

Lo sợ dịch bệnh lây lan rộng đã buộc nhiều doanh nghiệp, đặc biệt tại trung tâm tài chính Thượng Hải phải đóng cửa và làm giảm sự lạc quan của nhà đầu tư.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2023 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa giảm 0,2% xuống 825 CNY(118,18 USD)/tấn và thay đổi ít so với tuần trước.

Tại Singapore, quặng sắt giao tháng 1/2023 giảm 0,1% xuống 110,75 USD/tấn, biến động từ 107 tới 113 USD trong tháng này.

Áp lực phía nguồn cung do xuất khẩu quặng sắt toàn cầu đã phục hồi đáng kể cũng làm giảm sự lạc quan của nhà đầu tư về sự phục hồi giá trong năm tới.

Cao su giảm

Giá cao su Nhật Bản giảm theo xu hướng thị trường Thượng Hải và giảm trong tuần này, do lo ngại tiếp tục về nhu cầu chậm lại tại Trung Quốc trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tăng gây áp lực lên tâm lý.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn giao dịch Osaka đóng của giảm 5 JPY hay 2,2% xuống 220 JPY (1,66 USD)/kg. Tính trung cả tuần hợp đồng này giảm 4,6%.

Tại Thượng Hải giá cao su giao tháng 5/2023 giảm 170 CNY xuống 12.575 CNY (1.799 USD)/tấn.

Trong tuần này nhiều nhà sản xuất lạc quan và hy vọng do thời tiết của Thái Lan khiến giá nguyên liệu thô này tăng. Sản lượng cao su tại Thái Lan có thể bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gần đây sau những trận mưa lớn trên khắp nước này.

Đường thô tăng lên gần mức cao nhất 6 năm

Đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 đóng cửa tăng 0,09 US cent hay 0,4% lên 20,98 US cent/lb sau khi đạt 21,18 US cent, cao nhất đối với hợp đồng giao sau này kể từ tháng 2/2017.

Các đại lý cho biết nguồn cung thắt chặt tiếp tục trong quý 1 năm tới và hợp đồng giao tháng 3/2023 có giá cao hơn so với hợp đồng giao tháng 5/2023 khoảng 1,5 US cent/lb, tăng từ khoảng 1,45 US cent khi đóng cửa phiên liền trước.

Việc thu hoạch bị trì hoãn tại Thái Lan, Australia và Trung Mỹ đã khiến nguồn cung khan hiếm, trong khi mưa cũng có nghĩa là một số mía tại Brazil sẽ không được thu hoạch cho tới vụ tiếp.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 0,8 USD hay 0,1% lên 572,1 USD/tấn.

Cà phê trái chiều

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2023 chốt phiên tăng 3,1 US cent hay 1,8% lên 1,72 USD/lb sau khi lên mức cao nhất một tuần tại 1,7265 USD/lb.

Dự trữ của các sàn giao dịch tiếp tục tăng khiến đà tăng giá bị hạn chế.

Dự trữ cà phê của sàn ICE giảm xuống 787.005 bao tính tới ngày 23/12.

Cà phê robustra kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 3 USD hay 0,2% xuống 1.875 USD/tấn.

Lúa mì, ngô, đậu tương tăng

Giá lúa mì trên sàn giao dịch Chicago tăng do nông dân tại Mỹ lo sợ thiệt hại mùa màng với vụ đông bởi thời tiết xấu.

Các thị trường ngũ cốc của Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ trong ngày thứ hai tới.

Lúa mì mềm đỏ vụ đông CBOT kỳ hạn tháng 3/2023 đóng cửa tăng 13-3/4 US cent lên 7,76 USD/bushel. Tính chung cả tuần hợp đồng lúa mì này tăng 2,99%, tăng tuần thứ hai liên tiếp và có tuần tăng cao nhất kể từ ngày 30/9.

Giá đậu tương tăng được hỗ trợ bởi việc xuất khẩu mới, mặc dù các dự báo mưa tại Argentina đã hạn chế đà tăng

Hợp đồng đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 1/2023 tăng 11-1/4 US cent lên 14,79 USD/bushel, tính chung cả tuần giá tăng 0,3%.

Ngô tăng theo đậu tương và lúa mì, mặc dù mưa ở Argentina đã hạn chế đà tăng.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 3/2023 đã tăng 5-3/4 US cent lên 6,66-1/4 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 24/12