Thị trường ngày 24/2: Giá dầu tăng trở lại, than luyện cốc cao nhất 8 tháng, trong khi vàng thấp nhất 2 tháng

Giá dầu tăng 2%

Giá dầu tăng 2%, do dự kiến Nga sẽ cắt giảm sản lượng trong tháng tới, song đồng USD tăng mạnh và tồn trữ dầu thô của Mỹ cao hơn so với dự kiến làm gia tăng mối lo ngại về nhu cầu.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/2, dầu thô Brent tăng 1,61 USD tương đương 2% lên 82,21 USD/thùng, so với 98 USD/thùng trước cuộc xung đột Nga – Ukraine xảy ra 1 năm trước đó. Dầu thô Tây Texas WTI tăng 1,44 USD tương đương 2% lên 75,39 USD/thùng, kết thúc chuỗi giảm 6 phiên liên tiếp. Cả hai loại dầu đều giảm hơn 2 USD/thùng trong phiên trước đó, sau biên bản cuộc họp của Fed được công bố.

Giá dầu tăng do kế hoạch cắt giảm xuất khẩu dầu mỏ từ các cảng phía tây của Nga lên tới 25% trong tháng 3/2023, vượt quá mức cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày đã công bố. Trong khi đồng USD tăng mạnh là trở ngại đối với giá dầu thô trong ngắn hạn. Các nhà phân tích thuộc UBS dự kiến, sản lượng dầu thô của Nga giảm và Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ thắt chặt thị trường dầu mỏ và hỗ trợ giá.

Chỉ số đồng USD tăng phiên thứ 3 liên tiếp, sau biên bản mới nhất từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy phần lớn các quan chức của Fed đồng ý rủi ro lạm phát cao, đảm bảo tăng lãi suất hơn nữa.

Đồng bạc xanh tăng mạnh khiến dầu định giá bằng đồng USD trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác và ảnh hưởng đến nhu cầu.

Ngoài ra, giá dầu chịu áp lực giảm sau số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy, tồn trữ dầu thô tăng lần thứ 9 liên tiếp trong tuần trước, dấy lên mối lo ngại về nhu cầu. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần tính đến ngày 17/2/2023 tăng 7,6 triệu thùng, gấp hơn 3 lần so với dự kiến tăng 2,1 triệu thùng của các nhà phân tích.

Giá khí tự nhiên tăng hơn 6%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng hơn 6%, do dự báo thời tiết trong 2 tuần tới lạnh hơn và mức tiêu thụ hàng tuần cao hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn New York tăng 14 US cent tương đương 6,4% lên 2,31 USD/mmBTU, sau khi giảm xuống mức thấp nhiều tháng trong phiên trước đó.

Giá vàng thấp nhất 2 tháng

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng, sau khi số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ giảm, đã ủng hộ lập trường lãi suất sẽ phải tăng cao hơn để kiểm soát lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,1% xuống 1.823,16 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 30/12/2022 trong đầu phiên giao dịch và vàng kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn New York giảm 0,8% xuống 1.826,8 USD/ounce.

Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ giảm trong tuần trước, cho thấy thị trường lao động thắt chặt và áp lực lạm phát. Trong khi đó, tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ tăng với tốc độ hàng năm là 2,7% trong quý 4/2022, giảm so với 2,9% báo cáo tháng trước.

Giá đồng tiếp đà giảm

Giá đồng giảm, do khả năng Mỹ tiếp tục tăng lãi suất đã gây ra sự thận trọng trên các thị trường và thúc đẩy đồng USD tăng, khiến đồng trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 2,3% xuống 8.906,5 USD/tấn và có phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 15/12/2022. Giá đồng đã tăng lên mức cao nhất 7 tháng (9.550,5 USD/tấn) trong tháng 1/2023 do đồng USD giảm.

Giá than luyện cốc cao nhất 8 tháng, quặng sắt và thép cây giảm

Giá than luyện cốc trên sàn Đại Liên tăng lên mức cao nhất 8 tháng, do vụ sập mỏ than đá quy mô lớn tại khu vực Nội Mông phía bắc Trung Quốc, dấy lên mối lo ngại về nguồn cung thắt chặt.

Trên sàn Đại Liên, giá than luyện cốc kỳ hạn tháng 5/2023 tăng 2,6% lên 2.020,5 CNY (293,35 USD)/tấn, sau khi đạt 2.085 CNY/tấn – cao nhất kể từ giữa tháng 6/2022.

Trung Quốc là nước sản xuất thép lớn nhất thế giới và Nội Mông là một trong những nhà cung cấp than đá hàng đầu đã sản xuất ra mặt hàng này với tốc độ cao trong nhiều tháng qua, để đáp ứng lời kêu gọi của chính phủ nhằm tăng nguồn cung địa phương và ổn định giá cả.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên giảm 0,5% xuống 908,5 CNY (131,9 USD)/tấn, khi các thương nhân thận trọng sau động thái của Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên, nhằm hạn chế hoạt động đầu cơ đẩy giá cao hơn gần đây.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn Singapore tăng 0,5% lên 130,7 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,4%, thép cuộn cán nóng giảm 0,3%, thép cuộn tăng 0,8%, trong khi thép không gỉ giảm 1%.

Giá cà phê tăng tại Việt Nam, đồng loạt giảm tại Indonesia, New York và London

Giá cà phê thị trường nội địa Việt Nam – nước cung cấp cà phê robusta lớn nhất thế giới – tăng lên mức cao nhất gần 6 tháng, theo xu hướng giá cà phê thị trường toàn cầu tăng và nguồn cung hạn chế, trong khi giá cà phê tại Indonesia giảm do nước này bắt đầu bước vào vụ thu hoạch mới.

Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 45.000-49.500 VND (1,89-2,08 USD)/kg, tăng so với 43.700-44.500 VND/kg 1 tuần trước đó.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức cộng 40 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2023, giảm so với mức cộng 90 USD/tấn cách đây 1 tuần.

Tại New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2023 giảm 3,65 US cent tương đương 1,9% xuống 1,897 USD/lb, giảm từ mức cao nhất 4 tháng (1,9415 USD/lb) trong phiên trước đó.

Tại London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2023 giảm 44 USD tương đương 2% xuống 2.161 USD/tấn.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE tăng 0,29 US cent tương đương 1,4% lên 21,58 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London tăng 7,7 USD tương đương 1,4% lên 574,7 USD/tấn.

Giá ngô thấp nhất 6 tuần, đậu tương giảm, lúa mì tăng

Giá ngô trên sàn Chicago chạm mức thấp nhất 6 tuần, khi chính phủ Mỹ dự kiến diện tích trồng ngô trong năm nay tăng và giá sẽ giảm.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 15 US cent xuống 6,59-1/4 USD/bushel và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 12/1/2023 (6,57-1/2 USD/bushel). Giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 7-1/2 US cent xuống 15,27-1/4 USD/bushel, trong khi giá lúa mì kỳ hạn tháng 3/2023 tăng 1/2 US cent lên 7,5-1/2 USD/bushel, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 7/2/2023 (7,46-3/4 USD/bushel) trong phiên trước đó.

Giá gạo tăng tại Ấn Độ và Việt Nam, giảm tại Thái Lan

Giá gạo xuất khẩu từ Ấn Độ và Việt Nam tăng, với gạo Ấn Độ tăng lên mức cao nhất gần 2 năm, do nhu cầu đối với mặt hàng thiết yếu tăng mạnh, ngay cả khi rủi ro nguồn cung toàn cầu kéo dài.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức 397-404 USD/tấn, tăng so với 395-402 USD/tấn cách đây 1 tuần.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam tăng lên 457 USD/tấn, so với 455-460 USD/tấn cách đây 1 tuần.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm thay đổi nhẹ ở mức 460 USD/tấn, trong bối cảnh nhu cầu yếu.

Nguồn cung vụ mới dự kiến bắt đầu vào tháng 3 đến tháng 4/2023, điều này có thể khiến giá gạo giảm hơn nữa.

Giá dầu cọ tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, sau khi đạt mức cao nhất 7 tuần được hỗ trợ bởi giá dầu đậu tương Mỹ và dầu thô tăng mạnh.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 89 ringgit tương đương 2,15% lên 4.235 ringgit (955,77 USD)/tấn. Trước đó trong phiên, giá dầu cọ tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 4/1/2023 (4.238 ringgit/tấn).

